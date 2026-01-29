Live TV

Analiză Regimul din Iran, acuzat că este artizan al unei „campanii de răzbunare”. Medici arestați după ce au tratat protestatari răniți

Unrest Continues After Iranian Presidential Elections
Un protestatar din Iran a fost condamnat la moarte pentru „vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu” FOTO: Getty Images
„O campanie deliberată de răzbunare împotriva medicilor"

Medicii sunt arestați în Iran pentru că au ajutat la salvarea vieților a zeci de mii de răniți în timpul represiunii brutale a protestelor anti-regim din Iran, cel puțin un chirurg fiind acum în pericol de a fi condamnat la moarte. Arestările și condamnarea la moarte fac parte dintr-o campanie de „răzbunare”, spun grupurile pentru drepturile omului, după ce reprezentanții serviciilor de intervențe în caz de urgență și medicii au refuzat să ignore situația gravă a protestatarilor răniți grav, împușcați sau înjunghiați de la distanță mică, și, în unele cazuri, au înființat centre de tratament improvizate, anunță The Guardian.

Atenție! Informații cu un puternic impact emoțional!

Un chirurg iranian, Alireza Golchini, în vârstă de 52 de ani, din orașul central Qazvin, a fost acuzat de „moharebeh” (n.r. război împotriva lui Dumnezeu), care poate fi pedepsit cu moartea, potrivit grupului pentru drepturile omului Hengaw, cu sediul în Norvegia. Departamentul de Stat al SUA a cerut miercuri  eliberarea sa.

Agenția de știri pentru activiștii pentru drepturile omului din SUA, ale cărei cifre s-au dovedit fiabile în timpul represiunilor anterioare, afirmă că a verificat peste 6.000 de morți și are înregistrate peste 17.000 de decese suplimentare aflate în curs de investigare.

În declarația acordată ziarului Guardian, vărul său, Nima Golchini, care locuiește în Canada, a spus că Golchini a fost luat de acasă pe 10 ianuarie. „A fost arestat în fața soției și a fiului său, care are doar 11 ani. L-au bătut atât de rău în timpul arestării, încât i-au rupt brațul și coastele și l-au târât afară din casă. Familia mea este îngrozită.”

Cu câteva zile înainte de arestare, Golchini, care a tratat și protestatari în timpul manifestațiilor „Femeie, viață, libertate” din 2022, a postat un mesaj pe rețelele sociale, spune Nima, în care își împărtășea numărul de telefon și le cerea pacienților răniți să îl contacteze pentru tratament.

Tot ce a făcut a fost să-și îndeplinească datoria de a salva vieți ca medic. Jurase să salveze viețile oamenilor. Cum poate un medic să nu-și respecte jurământul? Sunt îngrijorat nu numai pentru el, ci și pentru alți lucrători din domeniul sănătății care au fost arestați pentru că și-au respectat jurământul

Autoritățile iraniene nu au comentat public detenția lui Golchini și nici nu au confirmat acuzațiile împotriva lui. Însă șeful sistemului judiciar iranian, Gholamhossein Mohseni Ejei, a îndemnat autoritățile să nu dea dovadă de indulgență față de protestatari. „Nu trebuie să rămânem tăcuți în fața celor care încearcă să exploateze situația și să perturbe securitatea și liniștea oamenilor”, a spus el.

„O campanie deliberată de răzbunare împotriva medicilor"

Golchini este unul dintre cel puțin nouă medici și voluntari din domeniul sănătății arestați în ultima săptămână, potrivit grupurilor pentru drepturile omului și medicilor. Potrivit organizației Iran Human Rights (IHRNGO) cu sediul în Norvegia, forțele de securitate au efectuat raiduri în adăposturi medicale improvizate, precum și în casele medicilor și voluntarilor care au tratat protestatarii răniți. Organizația a declarat că în prezent nu există informații despre locul în care se află sau starea celor reținuți.

„Pare a fi o campanie deliberată de răzbunare împotriva medicilor și personalului medical care refuză să abandoneze răniții”, a declarat Hossein Raeesi, un avocat iranian pentru drepturile omului care trăiește în exil.

IHRNGO a raportat, de asemenea, arestarea unui voluntar care și-a transformat casa într-un adăpost medical improvizat. Potrivit sursei, acesta a fost reținut pe 14 ianuarie, după ce forțele de securitate au făcut o razie în locuința sa, unde îngrijise peste 20 de protestatari răniți, dintre care doi au murit ulterior.

„A fost luat într-un mod extrem de brutal și a fost bătut grav”, a declarat o sursă pentru IHRNGO, adăugând că forțele de securitate au spart geamurile casei, au distrus interiorul și i-au avariat mașina în timpul raidului.

Au fost efectuate cel puțin 42.324 de arestări în toată țara, cu informații limitate despre soarta lor, potrivit organizației Human Rights Activists in Iran, cu sediul în SUA, care afirmă că regimul exercită presiuni asupra rețelelor medicale ca mijloc de a reduce sprijinul acordat răniților.

„Această persecuție a personalului medical este o altă dimensiune a crimelor împotriva umanității comise de regim”, a declarat Mahmood Amiry-Moghaddam, directorul IHRNGO.

O declarație publicată miercuri de Departamentul de Stat al SUA pe X a cerut eliberarea lui Golchini și a „tuturor medicilor curajoși care și-au ajutat concetățenii”. Declarația continua: „Președintele Trump a afirmat clar că nu ar trebui să aibă loc execuții în Iran și că vor exista consecințe dacă guvernul va lua astfel de măsuri”.

De la lovituri „chirurgicale” la prăbușirea regimului: șapte scenarii în cazul unui atac al SUA asupra Iranului

