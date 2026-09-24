Live TV

Cât câștigă șefii companiilor de stat: unul depășește 100.000 de lei pe lună și 104 cumulează venituri pentru mai multe funcții

Andreea Dobra Data publicării:
bancnote de 100 de lei
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cine are cele mai mari venituri declarate Cele mai mici sume afișate în platformă Nouă persoane ocupă câte trei funcții

Veniturile lunare declarate de persoanele din conducerile companiilor de stat pornesc de la 40 de lei pentru unele poziții din consiliile de administrație și ajung la un total brut de 134.146 de lei în cazul unei persoane care ocupă simultan trei funcții. Potrivit datelor publicate pe platforma guvernanta.gov.ro, analizate de Digi24.ro, 104 persoane cumulează 217 funcții în 98 de companii.

Platforma cuprinde 630 de înregistrări de venit pentru 530 de persoane din 115 companii. Totalul lunar al sumelor declarate și afișate în lei ajunge la 11.078.457 de lei.

Registrul complet include 121 de companii active aflate sub autoritatea, coordonarea sau în subordinea instituțiilor publice centrale, însă nu pentru toate sunt disponibile informații despre veniturile conducerii. La momentul publicării articolului, platforma centraliza și 669 de CV-uri.

Potrivit datelor agregate de Guvern, peste 370 de persoane încasează lunar până la 25.000 de lei, 115 au venituri cuprinse între 25.000 și 50.000 de lei, iar 36 primesc între 50.000 și 100.000 de lei. O singură persoană depășește pragul de 100.000 de lei lunar.

Sumele nu sunt însă în toate cazurile direct comparabile. Cele mai multe sunt prezentate ca venituri brute, dar există și indemnizații nete sau venituri exprimate în euro. Pentru fiecare funcție, platforma utilizează tipul venitului și perioada indicate în documentul-sursă, iar unele informații sunt încă în curs de completare.

Citește și: Guvernul a publicat veniturile șefilor companiilor de stat și partidele cu care sunt asociați. Câți sunt afiliați PSD, PNL, USR și UDMR

Cine are cele mai mari venituri declarate

Cel mai mare venit total brut afișat îi aparține lui Bogdan Stelian Mîndrescu: 134.146 de lei lunar, proveniți din trei funcții ocupate la trei companii. Acesta figurează cu 69.348 de lei brut ca director general al Companiei Naționale Aeroporturi București, 35.260 de lei ca membru în Consiliul de Administrație al Autorității Aeronautice Civile Române și 29.538 de lei ca membru în Consiliul de Administrație al Registrului Auto Român.

Pe locul următor se află Mustafa Sinan, cu un total brut declarat de 95.378 de lei. Suma este formată din 45.232 de lei pentru funcția de director general al CNCIR, 25.215 lei pentru cea de președinte al Consiliului de Administrație al Midia Green Energy și 24.931 de lei ca membru în Consiliul de Administrație al Energonuclear.

Aristotel Marius Jude apare cu un total de 71.370 de lei pentru două funcții la Romgaz: director general adjunct, cu un venit brut de 71.370 de lei, și membru în Consiliul de Administrație, poziție pentru care platforma afișează zero lei.

Directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu, și directorul economic Gabriela Trânbițaș apar, la rândul lor, cu câte 71.370 de lei brut lunar.

Marius Adrian Cojoc are un total de 71.000 de lei pentru funcțiile de director general și membru în Consiliul de Administrație al ROMATSA. Pentru cea din urmă este afișată o indemnizație de zero lei.

Andrei Gabriel Benghea Mălăieș cumulează 70.978 de lei din două poziții de membru în consilii de administrație, la Romgaz și Rasirom. Adrian George Foghiș are două funcții și un total declarat de 70.287 de lei, iar directorul general provizoriu al Energonuclear, Constantin Alexandru Havriș, apare cu 68.388 de lei brut lunar.

În continuarea clasamentului se află directorul general al Transgaz, Ion Sterian, cu 67.365 de lei, directorul general al CONPET, Mihaela Anamaria Dumitrache, cu 66.636 de lei, și Mirela Adriana Pavel, director general al ELCEN, care cumulează venituri declarate de 66.503 lei din trei funcții.

Cele mai mici sume afișate în platformă

La celălalt capăt al clasamentului, cea mai mică sumă pozitivă în lei îi aparține lui Gheorghe Păun: 40 de lei brut lunar pentru funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Studioului Cinematografic AnimaFilm.

Alin Sergiu Văduva și Cristian Munteanu apar cu câte 257 de lei brut pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al Societății de Strategie pentru Piața de Gros.

Liliana Cloșcă are o indemnizație de 1.338 de lei brut ca președinte al Consiliului de Administrație al Arsenal Reșița. Florin Dănuț Buzatu, Ioana Dumitrache și Victor Alexandru Frunză figurează cu câte 1.500 de lei brut pentru pozițiile ocupate în Consiliul de Administrație al Neptun-Olimp.

Platforma afișează și mai multe înregistrări cu valoarea de zero lei, însă acest lucru nu înseamnă automat că persoanele respective nu încasează niciun venit. În unele situații, una dintre funcții apare cu zero lei, în timp ce pentru o altă poziție ocupată de aceeași persoană este menționat un venit.

Există și venituri exprimate în euro. În cazul Simonei Ilyes este indicat un venit net de 2.000 de euro pentru funcția de director financiar al Aeroportului Internațional Timișoara, însă totalul nu este convertit în lei și apare ca fiind „în curs de completare”.

Prin urmare, totalurile afișate nu reprezintă în toate cazurile venitul complet al persoanelor respective și nu pot fi comparate fără a ține cont de moneda, tipul venitului și informațiile disponibile pentru fiecare funcție.

Nouă persoane ocupă câte trei funcții

Datele analizate de Digi24.ro arată că 104 persoane ocupă cel puțin două funcții, în aceeași companie sau în companii diferite. Acestea cumulează 217 poziții în 98 de companii, iar venitul total declarat pentru funcțiile respective este de 3.258.086 de lei.

Nouă dintre cele 104 persoane dețin câte trei funcții, iar celelalte 95 cumulează câte două. Este vorba despre Bogdan Stelian Mîndrescu, Mustafa Sinan, Mirela Adriana Pavel, Decebal Băescu, Răzvan Marian Pîrcălăbescu, Aurelia Văduva, Corneliu Vișoianu, Marius Alexandru Dragu și Traian Preoteasa.

Mirela Adriana Pavel este director general și membru în Consiliul de Administrație al ELCEN, precum și membru în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Investiții Rutiere. Venitul total declarat este de 66.503 lei.

Decebal Băescu cumulează două poziții la Teletrans și una la Smart, cu un venit total de 61.620 de lei. Răzvan Marian Pîrcălăbescu este director general al ROMARM și președinte al consiliilor de administrație de la Carfil și Șantierul Naval Mangalia, venitul său total fiind de 58.662 de lei.

Aurelia Văduva ocupă funcții la Metrorex, Blue Air Technic și Uzina Mecanică București, cu un total declarat de 38.263 de lei. Corneliu Vișoianu apare cu trei poziții în două companii și venituri cumulate de 35.775 de lei.

Marius Alexandru Dragu ocupă trei funcții în două companii: președinte al Consiliului de Administrație al Blue Air Technic, precum și director general și membru în Consiliul de Administrație al BTT Perla Costineștiului. Totalul declarat este de 25.312 lei.

Traian Preoteasa figurează, de asemenea, cu trei poziții în două companii: director general și membru în Consiliul de Administrație la CFR Călători, precum și membru în Consiliul de Administrație al Societății de Reparații Locomotive CFR - SCRL Brașov. Platforma afișează un total de 17.500 de lei brut, însă venitul aferent funcției de director general al CFR Călători este marcat „în lucru”, astfel că suma nu este completă.

Toate informațiile verificate și prezentate de Digi24.ro provin din documentele centralizate de Guvern și publicate pe platforma guvernanta.gov.ro. Datele au fost consultate la 24 septembrie 2026 și pot fi actualizate pe măsură ce instituțiile transmit noi informații.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Arnaud Denis 2
1
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului...
termometru în soare care indică temperaturi ridicate
2
Domul de căldură revine peste Europa. Zonele în care se vor înregistra din nou maxime de...
o femeie baga buletinul de vot in urna la alegerile prezidentiale
3
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în...
Vânzare imobil fără acordul copiilor. Foto Getty Images
4
Poate un părinte să vândă casa fără acordul copiilor? Când poate fi contestată tranzacția...
2026-09-22-4208
5
Călin Georgescu și Ionel Rusen au scăpat de arest. Fostul candidat mers la Poliția Buftea...
La 41 de ani, marea sportivă și-a anunțat noua relație: are un partener cu 11 ani mai tânăr
Digi Sport
La 41 de ani, marea sportivă și-a anunțat noua relație: are un partener cu 11 ani mai tânăr
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Standard and Poors
Delegația S&P este la București: premierul Ilie Bolojan se întâlnește cu experții agenției de rating financiar
Declaratii sustinute de premierul desemnat, Siegfried Muresan, pentru formarea guvernului si reprezentantii PNL, USR, UDMR si ai minoritatilor din Parlamentul Romaniei,
PNL, USR și UDMR au făcut prima schiță a cabinetului Mureșan. Ce ministere își doresc partidele (surse)
Screenshot 2026-09-23 133107
Victor Ponta lansează scenariul Grindeanu-Simion, dacă Guvernul Siegfried Mureșan eșuează
INSTANT_DECLA_SIEGFRIED_MURESAN_012_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Siegfried Muresan exclude creșterea de taxe și impozite în mandatul său. Ce spune despre mărirea pensiilor și salariilor
INSTANT_DECLA_SIEGFRIED_MURESAN_004_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Siegfried Mureșan propune un Guvern cu trei vicepremieri. „Singurul dialog pe care îl voi avea cu PSD este cel oficial”
Recomandările redacţiei
INSTANT_DECLA_SIEGFRIED_MURESAN_004_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Siegfried Mureșan vrea să înființeze o singură Poliție Națională și...
leu euro
La cât ar putea ajunge euro dacă România va fi retrogradată la...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Grindeanu: PSD-ul nu aleargă după întâlniri cu Siegfried Mureşan...
aur inquam george calin
AUR subliniază că singura soluție sunt alegerile anticipate: Nu poți...
Ultimele știri
Noi reguli pentru alocațiile și indemnizațiile acordate copiilor și tinerilor. Ce modificări anunță ANPIS
Fostul premier Tony Blair îi cere lui Andy Burnham să pregătească revenirea Marii Britanii în UE
Resturile unei drone echipate cu o cameră au fost descoperite în Republica Moldova
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii lasă în urmă o perioadă grea începută acum opt ani. Până în aprilie 2027 li se schimbă perspectiva...
Cancan
,,Eram eu în locul ei``. Dezvăluirea unei tiktokerițe despre mesajele primite de la iubitul Valentinei
Fanatik.ro
Rapid: Daniel Pancu avertizează jucătorii cu contracte pe terminate. Sezon decisiv pentru Dobre și Moruțan
editiadedimineata.ro
Marea Britanie creează un centru național pentru combaterea dezinformării și a deepfake-urilor
Fanatik.ro
Gică Hagi l-a lăsat acasă pe Marius Corbu, jucătorul de 1,7 milioane de euro: decizia pentru Cătălin Cîrjan...
Adevărul
Trump, Xi și Putin îmbătrânesc la putere. Ce se întâmplă când autocrații nu au un plan de succesiune
Playtech
Poți merge cu 59 km/h dacă limita este 50? Ce spune Codul rutier și de unde vine regula celor 10 km/h în plus
Digi FM
Au profitat că doi pensionari erau în vacanță, le-au ocupat casa și au schimbat încuietoarea. Ce s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristi Chivu i-a lăsat "mască" pe italieni, apoi și-a luat soția și a plecat din Peninsulă
Pro FM
Otilia Bilionera a înflorit după ce s-a căsătorit. Arată superb în costum de baie și radiază lângă soțul ei...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fără machiaj, cu părul în vânt și toată un zâmbet. Ana de Armas, în costum de baie, în vacanța pe iaht
Adevarul
Roboții de război ucraineni, echipați cu microfoane și difuzoare, ascultă trupele ruse și transmit mesaje de...
Newsweek
Care pensionari sunt scutiți de la plata CASS deși au pensie peste 3.000 lei? Ce condiții trebuie îndeplinite?
Digi FM
Deşertul Atacama s-a transformat într-un covor uriaș de flori în urma ploilor aduse de El Nino
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au în comun oamenii care îmbătrânesc sănătos. 4 obiceiuri simple care pot face diferența
Digi Animal World
Pasagerii unui tren din Anglia, șocați când au văzut cu cine călătoreau în vagon. Creatura a mers cu ei...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta Jones, născuți în aceeași zi. Cum arată copiii lor, un băiat și o fată
UTV
Romina Gingașu a șters fotografiile cu Piero Ferrari. Ce spune despre zvonurile despărțirii: „Suntem mai...