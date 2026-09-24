Cât câștigă șefii companiilor de stat: unul depășește 100.000 de lei pe lună și 104 cumulează venituri pentru mai multe funcții

Veniturile lunare declarate de persoanele din conducerile companiilor de stat pornesc de la 40 de lei pentru unele poziții din consiliile de administrație și ajung la un total brut de 134.146 de lei în cazul unei persoane care ocupă simultan trei funcții. Potrivit datelor publicate pe platforma guvernanta.gov.ro, analizate de Digi24.ro, 104 persoane cumulează 217 funcții în 98 de companii.

Platforma cuprinde 630 de înregistrări de venit pentru 530 de persoane din 115 companii. Totalul lunar al sumelor declarate și afișate în lei ajunge la 11.078.457 de lei.

Registrul complet include 121 de companii active aflate sub autoritatea, coordonarea sau în subordinea instituțiilor publice centrale, însă nu pentru toate sunt disponibile informații despre veniturile conducerii. La momentul publicării articolului, platforma centraliza și 669 de CV-uri.

Potrivit datelor agregate de Guvern, peste 370 de persoane încasează lunar până la 25.000 de lei, 115 au venituri cuprinse între 25.000 și 50.000 de lei, iar 36 primesc între 50.000 și 100.000 de lei. O singură persoană depășește pragul de 100.000 de lei lunar.

Sumele nu sunt însă în toate cazurile direct comparabile. Cele mai multe sunt prezentate ca venituri brute, dar există și indemnizații nete sau venituri exprimate în euro. Pentru fiecare funcție, platforma utilizează tipul venitului și perioada indicate în documentul-sursă, iar unele informații sunt încă în curs de completare.

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Cine are cele mai mari venituri declarate

Cel mai mare venit total brut afișat îi aparține lui Bogdan Stelian Mîndrescu: 134.146 de lei lunar, proveniți din trei funcții ocupate la trei companii. Acesta figurează cu 69.348 de lei brut ca director general al Companiei Naționale Aeroporturi București, 35.260 de lei ca membru în Consiliul de Administrație al Autorității Aeronautice Civile Române și 29.538 de lei ca membru în Consiliul de Administrație al Registrului Auto Român.

Pe locul următor se află Mustafa Sinan, cu un total brut declarat de 95.378 de lei. Suma este formată din 45.232 de lei pentru funcția de director general al CNCIR, 25.215 lei pentru cea de președinte al Consiliului de Administrație al Midia Green Energy și 24.931 de lei ca membru în Consiliul de Administrație al Energonuclear.

Aristotel Marius Jude apare cu un total de 71.370 de lei pentru două funcții la Romgaz: director general adjunct, cu un venit brut de 71.370 de lei, și membru în Consiliul de Administrație, poziție pentru care platforma afișează zero lei.

Directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu, și directorul economic Gabriela Trânbițaș apar, la rândul lor, cu câte 71.370 de lei brut lunar.

Marius Adrian Cojoc are un total de 71.000 de lei pentru funcțiile de director general și membru în Consiliul de Administrație al ROMATSA. Pentru cea din urmă este afișată o indemnizație de zero lei.

Andrei Gabriel Benghea Mălăieș cumulează 70.978 de lei din două poziții de membru în consilii de administrație, la Romgaz și Rasirom. Adrian George Foghiș are două funcții și un total declarat de 70.287 de lei, iar directorul general provizoriu al Energonuclear, Constantin Alexandru Havriș, apare cu 68.388 de lei brut lunar.

În continuarea clasamentului se află directorul general al Transgaz, Ion Sterian, cu 67.365 de lei, directorul general al CONPET, Mihaela Anamaria Dumitrache, cu 66.636 de lei, și Mirela Adriana Pavel, director general al ELCEN, care cumulează venituri declarate de 66.503 lei din trei funcții.

Cele mai mici sume afișate în platformă

La celălalt capăt al clasamentului, cea mai mică sumă pozitivă în lei îi aparține lui Gheorghe Păun: 40 de lei brut lunar pentru funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Studioului Cinematografic AnimaFilm.

Alin Sergiu Văduva și Cristian Munteanu apar cu câte 257 de lei brut pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al Societății de Strategie pentru Piața de Gros.

Liliana Cloșcă are o indemnizație de 1.338 de lei brut ca președinte al Consiliului de Administrație al Arsenal Reșița. Florin Dănuț Buzatu, Ioana Dumitrache și Victor Alexandru Frunză figurează cu câte 1.500 de lei brut pentru pozițiile ocupate în Consiliul de Administrație al Neptun-Olimp.

Platforma afișează și mai multe înregistrări cu valoarea de zero lei, însă acest lucru nu înseamnă automat că persoanele respective nu încasează niciun venit. În unele situații, una dintre funcții apare cu zero lei, în timp ce pentru o altă poziție ocupată de aceeași persoană este menționat un venit.

Există și venituri exprimate în euro. În cazul Simonei Ilyes este indicat un venit net de 2.000 de euro pentru funcția de director financiar al Aeroportului Internațional Timișoara, însă totalul nu este convertit în lei și apare ca fiind „în curs de completare”.

Prin urmare, totalurile afișate nu reprezintă în toate cazurile venitul complet al persoanelor respective și nu pot fi comparate fără a ține cont de moneda, tipul venitului și informațiile disponibile pentru fiecare funcție.

Nouă persoane ocupă câte trei funcții

Datele analizate de Digi24.ro arată că 104 persoane ocupă cel puțin două funcții, în aceeași companie sau în companii diferite. Acestea cumulează 217 poziții în 98 de companii, iar venitul total declarat pentru funcțiile respective este de 3.258.086 de lei.

Nouă dintre cele 104 persoane dețin câte trei funcții, iar celelalte 95 cumulează câte două. Este vorba despre Bogdan Stelian Mîndrescu, Mustafa Sinan, Mirela Adriana Pavel, Decebal Băescu, Răzvan Marian Pîrcălăbescu, Aurelia Văduva, Corneliu Vișoianu, Marius Alexandru Dragu și Traian Preoteasa.

Mirela Adriana Pavel este director general și membru în Consiliul de Administrație al ELCEN, precum și membru în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Investiții Rutiere. Venitul total declarat este de 66.503 lei.

Decebal Băescu cumulează două poziții la Teletrans și una la Smart, cu un venit total de 61.620 de lei. Răzvan Marian Pîrcălăbescu este director general al ROMARM și președinte al consiliilor de administrație de la Carfil și Șantierul Naval Mangalia, venitul său total fiind de 58.662 de lei.

Aurelia Văduva ocupă funcții la Metrorex, Blue Air Technic și Uzina Mecanică București, cu un total declarat de 38.263 de lei. Corneliu Vișoianu apare cu trei poziții în două companii și venituri cumulate de 35.775 de lei.

Marius Alexandru Dragu ocupă trei funcții în două companii: președinte al Consiliului de Administrație al Blue Air Technic, precum și director general și membru în Consiliul de Administrație al BTT Perla Costineștiului. Totalul declarat este de 25.312 lei.

Traian Preoteasa figurează, de asemenea, cu trei poziții în două companii: director general și membru în Consiliul de Administrație la CFR Călători, precum și membru în Consiliul de Administrație al Societății de Reparații Locomotive CFR - SCRL Brașov. Platforma afișează un total de 17.500 de lei brut, însă venitul aferent funcției de director general al CFR Călători este marcat „în lucru”, astfel că suma nu este completă.

Toate informațiile verificate și prezentate de Digi24.ro provin din documentele centralizate de Guvern și publicate pe platforma guvernanta.gov.ro. Datele au fost consultate la 24 septembrie 2026 și pot fi actualizate pe măsură ce instituțiile transmit noi informații.