Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, la emisiunea Audiență Națională de la Digi FM, că bugetul pe 2026 va fi construit pe reducerea deficitului bugetar, cu ținta de a ajunge la 6,4% anul viitor și la 3% din PIB până în 2030. „Toate guvernele care vor veni în anii următori vor trebui să respecte o tendință de reducere a deficitelor”, a afirmat premierul.

Întrebat despre indicatorii macroeconomici pe care va fi construit bugetul pe 2026 și când vor veni măsurile de încurajare a mediului privat, premierul Bolojan a spus:

„Toate guvernele care vor veni în anii următori vor trebui să respecte o tendință de reducere a deficitelor. Avem angajamente în așa fel încât să ajungem la 3% în 2030. Asta înseamnă – gândiți-vă că anul ăsta doar dobânzile pe care le plătim sunt 3% din PIB”.

Premierul a precizat că pentru anul viitor este propusă o scădere „la 6,4% maxim deficitul față de 8,4% cu cât vom încheia anul ăsta”.

„Asta înseamnă două puncte procentuale, nu e ușor. Asta înseamnă să avem o disciplină bugetară, să ne scădem cheltuielile de funcționare, să încasăm impozite și să creăm condiții de dezvoltare”, a menționat el.

Bolojan a completat: „Înseamnă pe de o parte să generăm măsuri care să mențină o disciplină financiară bugetară, care să însemne reducerea de cheltuieli, dar și condiții ca în anumite sectoare de activitate să creăm sprijin financiar pentru relansare economică”.

Premierul a dat și un exemplu: din taxele stabilite anii trecuți a fost taxa de 1% pe cifra de afaceri (IMCA), care a afectat companiile mari. „Problema este că unul dintre efectele acestor măsuri a fost scăderea la jumătate a volumului de investiții străine”, a declarat el.

„La toate întâlnirile pe care le avem cu toate companiile mari, inclusiv cele românești, dar și din străinătate, în loc să impozităm profiturile, impozităm cifra de afaceri. În anumite sectoare unde profitul e redus, le creăm o grămadă de probleme”, a spus el.

„Noi trebuie să limităm prețurile de transfer, să nu le permitem celor care fac asta să-și diminueze profiturile și să eliminăm sau să reducem această taxă”, a afirmat premierul.

„În aceste zile trebuie să cădem de acord în Coaliție. Au fost discuții în ultimele trei săptămâni între reprezentanții economici ai celor patru partide. Vom veni cu o soluție în zilele următoare”, a mai adăugat premierul.

