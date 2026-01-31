Live TV

Guvernul SUA, „paralizat” temporar. Cine și cum este afectat de noul „shutdown”

Data publicării:
Congresul SUA. Foto Profimedia
Congresul SUA. Foto: Profimedia

Camera Reprezentanţilor nu a reuşit să adopte legea bugetului până la termenul stabilit la sfârşitul zilei de vineri, 30 ianuarie, marcând începutul unei aşa-zise închideri (shutdown), sau paralizii a guvernului, informează sâmbătă dpa, preluată de Agerpres.

Senatul american a convenit asupra unei soluţii de compromis de ultim moment pentru continuarea finanţării, dar Camera nu este de aşteptat să voteze noile proiecte de lege privind bugetul până cel mai devreme luni. Preşedintele SUA, Donald Trump, trebuie apoi să le promulge.

Acest cel mai nou blocaj bugetar vine în urma împuşcării fatale a doi cetăţeni americani în Minneapolis, pe fondul campaniei agresive de expulzări de imigranţi promovată de administraţia Trump, ceea ce a determinat apeluri din partea democraţilor din Senat de a bloca legea bugetului întrucât acestea conţineau şi finanţarea pentru Serviciul de Imigrare şi Control Vamal (ICE), care a efectuat raidurile vizând imigraţia ilegală.

Compromisul convenit de Senat vineri constă în adoptarea a cinci proiecte de buget, plus o prevedere specială pentru Departamentul de Securitate Internă, agenţia care supervizează ICE. Compromisul permite un buget temporar pentru două săptămâni pentru a le oferi democraţilor şi republicanilor timp să negocieze un alt compromis care să poată obţine sprijinul majorităţii.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
rubio si lavrov
1
Lavrov: Rusia va accepta garanții de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă”
Ukrainian President Zelenskyy New Year Address, Kyiv, Kiev Oblast, Ukraine - 31 Dec 2024
2
„Dacă îndrăznește”. Volodimir Zelenski a răspuns cu o invitație la propunerea lui...
sorin grindeanu daniel baluta congres psd
3
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor...
canal panama
4
Victorie pentru Trump. Curtea Supremă din Panama a anulat concesiunea acordată...
Președintele Nicușor Dan.
5
Ce răspuns a dat Nicușor Dan la întrebarea: „Ar trebui România să se simtă amenințată de...
”Șocant”. În sfârșit: s-a aflat adevărul despre starea lui Michael Schumacher, la 12 ani de la accident
Digi Sport
”Șocant”. În sfârșit: s-a aflat adevărul despre starea lui Michael Schumacher, la 12 ani de la accident
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump
Trump a păstrat tăcerea în legătură cu publicarea noii tranșe din dosarele Epstein. Referirile la România din documente
protest new york - ice
Demonstrații împotriva ICE în orașele americane după cazurile Pretti și Good: „Fără muncă, fără școală, fără cumpărături”
US releases thousands of Epstein investigation files under transparency law deadline
Noile documente publicate în cazul Epstein: sute de mențiuni despre Trump, e-mailuri de la Musk, acuzații legate de Bill Gates
donald trump
O decizie luată de Donald Trump pune în pericol un ajutor critic promis de Statele Unite Ucrainei
oana gheorghiu guvern
Vicepremierul Oana Gheorghiu are trei noi consilieri onorifici
Recomandările redacţiei
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu...
FOTO Instagram / Adriana Georgescu
Stenograme în cazul avocatei care lua mită: „Sorin Grindeanu are...
lolita
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse...
Daniel Băluță.
PSD Bucureşti anunță propunerile pentru conducerea filialelor de la...
Ultimele știri
Rusia atacă infrastructura de transport din Ucraina înainte de noile discuţii de pace de la Abu Dhabi
Ce spune Viktor Orban despre adoptarea unor măsuri de austeritate după alegerile din aprilie. Economiştii au lansat deja un avertisment
Explozii în două orașe din Iran: cel puțin cinci morți, printre care o fetiță de 4 ani, și 14 răniți. Israelul respinge orice implicare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi a lunii februarie 2026 pentru fiecare zodie. Ritmul vieții se schimbă, noi începuturi și...
Cancan
BREAKING! Raed Arafat, decizie fără precedent. Anunțul venit în urmă cu puțin timp
Fanatik.ro
Câți bani primește pe lună Sandra Izbașa de la statul român. Campioana olimpică prezentă la Power Couple...
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Care a fost cea mai mare diferență de scor dintre Rapid și U Cluj. După 1-0 la pauză, a venit umilința în a...
Adevărul
Top 10 cele mai căutate mărci auto în 2025: Românii mizează pe mașini second-hand și întreținere ieftină
Playtech
Ce îi făcea Mario criminalului de 13 ani, fără să ştie nimeni: declaraţia care schimbă cursul anchetei...
Digi FM
O fostă concurentă "Chefi la cuțite", model și actriță, a murit într-un accident în Israel. Avea 41 de ani și...
Digi Sport
S-a încheiat ”telenovela” transferului lui Radu Drăgușin!
Pro FM
Mira și iubitul ei s-au despărțit după "patru ani superbi". Comentariul lui Mihai Bendeac a primit sute de...
Film Now
Ultima apariție publică a lui Catherine O'Hara o arăta fragilă, la brațul soțului. Mai slabă ca oricând, dar...
Adevarul
Cum poate Ciprian Ciucu să spargă blocada PSD? Primul avertisment primit în Consiliul General
Newsweek
Ministrul muncii anunță creșterea pensiilor. Despre ce sume e vorba, dacă acum ai între 1.300 și 6.000 lei?
Digi FM
Dorian Popa, de nerecunoscut după ce a slăbit și s-a operat la nas. Fanii au reacționat imediat: „Dorian nu...
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Cauza morții lui Catherine O’Hara a fost dezvăluită. Actrița s-a stins după o „scurtă boală”, la 71 de ani
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”