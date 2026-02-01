Taxă pentru dorințele de la Fontana di Trevi. Cât costă să te apropii de celebra fântână

Începând de duminică, 1 februarie, turiștii trebuie să achite un bilet de intrare în valoare de 2 euro pentru a se apropia de Fontana di Trevi. Piazza di Trevi rămâne accesibilă gratuit pentru toată lumea, iar fântâna poate fi admirată în continuare din exteriorul spațiului închis. Capodopera barocă din secolul al XVIII-lea atrage anual milioane de vizitatori, fiind unul dintre cele mai emblematice și fotografiate locuri din Italia.

Decizia, evocată încă din 2024 și anunțată oficial în decembrie 2025, face parte dintr-o politică mai amplă de reglementare a fluxurilor turistice și de conservare a patrimoniului. Accesul în imediata apropiere a fântânii, în special treptele care mărginesc bazinul, unde vizitatorii aruncă tradițional o monedă pentru a-și pune o dorință, este acum permis doar deținătorilor de bilete, vândute zilnic între orele 9:00 și 22:00.

Autoritățile susțin că taxa are scopul de a limita aglomerația, care poate ajunge până la 30.000 de vizitatori pe zi în sezonul de vârf, prevenind aglomerările periculoase pentru monument. Roberto Gualtieri, primarul orașului Roma, a precizat că aproape nouă milioane de turiști au vizitat zona între 1 ianuarie și 8 decembrie 2025, ilustrând amploarea provocării.

Accesul rămâne gratuit pentru rezidenții din Roma și metropola sa, pentru copiii sub 5 ani, precum și pentru persoanele cu handicap și însoțitorii acestora. Autoritățile afirmă că această distincție urmărește să nu descurajeze vizitele locale, controlând în același timp fluxul turiștilor internaționali.

Fontana di Trevi nu este un caz izolat. Municipalitatea romană multiplică măsurile pentru gestionarea frecventării turistice a centrului istoric și intenționează să aplice aceleași reguli și pentru alte cinci situri care până acum erau gratuite: Vila lui Maxentius, Muzeul Napoleonian, Muzeul Giovanni Barracco, Muzeul Carlo Bilotti și Muzeul Pietro Canonica. Biletele pentru acestea vor costa 5 euro.

Administrația estimează că noul sistem ar putea genera aproximativ 6,5 milioane de euro pe an, sumă destinată întreținerii siturilor istorice și gestionării afluxului turistic.

