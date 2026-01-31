Dragoș Pîslaru, mesaj pentru cei „care-l fac în toate chipurile” pe Ilie Bolojan: Și-a asumat un rol de sacrificiu. Să vă crape obrazul

Ministrul Fondurilor Europene consideră că Ilie Bolojan a făcut „sacrificiul suprem” atunci când a acceptat funcția de premier, în condițiile în care „țara mergea în gard”. Dragoș Pîslaru a avut și un mesaj pentru partenerii de coaliție „care-l fac în toate chipurile” pe șeful Guvernului, susținând că ar trebui „să le crape obrazul de rușine”.

Întrebat în cadrul emisiunii Insider Politic de la Prima TV dacă premierul Ilie Bolojan mai rezistă în fruntea Guvernului, Dragoș Pîslaru a afirmat: „Eu cred că Ilie Bolojan trebuie să reziste dacă vrem ca România să termine această perioadă în care ieşim din criză, pe de-o parte. Doi, facem reformele necesare ca să putem să aşternem un model de creştere economică viabil, deci nu bazat pe consum sau pe pomeni, ci un model bazat pe investiţii. Asta este ceea ce facem acum. Astea sunt marele shift (n. red - schimbări). Şi trei, care este foarte important, ai nevoie de un profesionist în administraţie care să mişte administraţia şi să poată, într-adevăr, să ne asigure că atunci când spui că faci ceva, fă lucrul respectiv! Şi asta cred că a demonstrat la Oradea, a demonstrat în Bihor şi asta cred că demonstrează în guvern acum. Iar pentru toţi cei care îl fac în toate chipurile, chiar partenerii de coaliţie, mesajul meu este următorul: Ar trebui să vă crape obrazul!”.

Dragoş Pîslaru este de părere că Ilie Bolojan a avut curajul să-şi asume măsurile de reformă pe care PSD le-a ocolit în anii în care a guvernat România.

„Adică, sincer, ai un om care era cel mai bine cotat politician ca încredere, care nu avea nicio problemă şi-a asumat un rol de sacrificiu, să ia jarul, să ia focul unor reforme care evident că sunt nepopulare. Nimeni nu are dorinţa să crească taxele în ţară, dar ţara mergea în gard. Era nevoie de un om responsabil care să-şi asume. A făcut asta. A făcut sacrificiu politic suprem: îţi asumi o perioadă complet neagră. Ilie Bolojan şi-a luat criticile cu privire la măsurile acestea dificile pe care tu nu ai avut curajul ani de zile să le iei. Şi ai tupeul cumva să zici: «Dom'le stai că noi nu am fost acolo, nu am semnat protocolul acela de coaliţie», care protocol de coaliţie avea şi reforma administraţiei în el, avea şi taxarea, avea toate lucrurile astea. Eu am marea nădejde şi încredere în români că ştiu să discearnă între făţărnicia politică şi a fi bun gospodar. Mie mi se pare contrastul enorm. Deci Ilie Bolojan trebuie să rămână dacă vrem o Românie care să se modernizeze”, a conchis Dragoş Pîslaru.

