Angajatorii trebuie să treacă la Reges-Online până la 31 decembrie. Ce riscă firmele care nu respectă termenul

REGES-ONLINE
Ce trebuie să facă angajatorii până la finalul anului

Angajatorii din România mai au timp până la 31 decembrie 2025 pentru a face tranziția de la vechiul sistem Revisal la noua platformă Reges-Online, după ce Guvernul a decis, prin Ordonanța de Urgență nr. 46/2025, prelungirea termenului inițial stabilit pentru 30 septembrie. Autoritățile au anunțat însă că nu va exista o nouă amânare, iar nerespectarea obligațiilor legale poate atrage sancțiuni.

Aurelian Chițez, expert în resurse umane, a explicat pentru Digi24.ro ce este, mai exact, Reges-Online.

Potrivit acestuia, Reges-Online este noul registru electronic în care sunt păstrate toate informațiile despre contractele de muncă ale angajaților.

Platforma înlocuiește vechiul Revisal, care funcționa pe baza unor programe instalate pe calculator și care, în timp, a devenit greu de utilizat și de actualizat.

„Reges-Online este un sistem complet online, care poate fi accesat de oriunde, și este gândit să fie mai sigur și mai ușor de folosit. Scopul lui este să reducă greșelile, să aducă mai multă transparență pentru angajați și angajatori și să permită statului să aibă o imagine mai corectă asupra pieței muncii”, a explicat acesta.

Ce trebuie să facă angajatorii până la finalul anului

Până la 31 decembrie 2025, angajatorii trebui să își creeze cont și să se înregistreze în platforma Reges-Online, urmând ca apoi să verifice toate contractele de muncă active și să completeze informațiile care nu există în vechiul Revisal.

Odată ce o firmă începe să folosească Reges-Online, trebuie să respecte toate regulile noului sistem.

De exemplu, angajatorii sunt obligați să înregistreze și concediile medicale, lucru care nu era cerut înainte în același mod.

Angajatorii care nu fac trecerea la Reges-Online până la termenul-limită riscă amenzi mari, cuprinse între 15.000 și 20.000 de lei.

De asemenea, dacă tranziția este făcută doar parțial, iar datele nu sunt completate corect, pot fi aplicate amenzi suplimentare, între 5.000 și 10.000 de lei.

În plus, pentru fiecare concediu medical sau suspendare de contract care nu este înregistrată la timp, amenda poate ajunge până la 5.000 de lei.

Aurelian Chițez, expert în resurse umane, a transmis pentru Digi24.ro, că multe firme riscă amenzi nu din rea-credință, ci din lipsă de claritate.

„Cele mai mari riscuri sunt greșelile făcute din necunoaștere sau interpretări diferite ale acelorași reguli. De aceea, informarea și pregătirea sunt esențiale în această perioadă”, a spus acesta.

Fiecare persoană își face cont propriu

O noutate a Reges-Online este faptul că nu mai există un singur cont al firmei.

Fiecare persoană care folosește platforma trebuie să își creeze propriul cont, cu datele sale.

Indiferent dacă este vorba despre un angajat din departamentul de resurse umane, un contabil, un prestator de servicii sau chiar un angajat care vrea să își vadă datele, accesul se face individual, nu pe baza unui cont comun.

„Este o schimbare de mentalitate. Responsabilitatea nu mai este diluată într-un cont comun. Fiecare operațiune poate fi asociată unei persoane, ceea ce crește trasabilitatea, dar și presiunea asupra celor care lucrează cu datele”, a explicat expertul.

În opinia sa, această măsură poate contribui pe termen lung la reducerea erorilor și la creșterea disciplinei administrative.

„Este o schimbare necesară, dar dificilă”

Potrivit expertului în resurse umane, decizia de prelungire a termenului până la 31 decembrie a fost una realistă.

„Nivelul de digitalizare diferă foarte mult de la o companie la alta. Unele firme sunt complet digitalizate, altele abia acum fac primii pași. O implementare forțată ar fi generat blocaje, sancțiuni și multă frustrare”, a transmis Chițez.

Prelungirea oferă timp pentru stabilizarea platformei, instruirea utilizatorilor și clarificarea procedurilor.

„Reges-Online nu înseamnă doar un program nou. Este o schimbare mare în modul în care angajatorii își organizează munca și în felul în care sunt gestionate datele angajaților. De aceea, prelungirea termenului până la 31 decembrie a fost necesară”, a transmis specialistul.

Aurelian Chițez este de părere că firmele nu ar trebui să amâne tranziția până în ultimele luni ale anului.
„Cel mai mare risc este aglomerația de final de an. Platforma, consultanții și departamentele de HR vor fi suprasolicitate. Cine începe din timp are șanse mult mai mari să evite greșelile și amenzile”, a avertizat expertul.

