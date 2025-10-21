Live TV

Firmele care angajează persoane de peste 30 ani, pentru a le califica, vor primi o subvenţie lunară de 2.250 lei/ ucenic

Data publicării:
Un bărbat dă mâna cu o femeie
Foto: Profimedia Images

Angajatorii care încadrează persoane cu vârsta de peste 30 ani, înregistrate la Serviciul Public de Ocupare (SPO), pentru a le califica la locul de muncă, vor fi sprijiniţi printr-o subvenţie lunară de 2.250 lei/ucenic, pe toată perioada desfăşurării programului de ucenicie, prevede proiectul Formactiv - Formare şi muncă activă, informează Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AMOFM) Bucureşti.

Potrivit sursei citate, obiectivul general al proiectului, implementat în perioada 24 decembrie 2024 - 23 decembrie 2029, este de creştere a oportunităţilor de încadrare a şomerilor înregistraţi la SPO.

„Obiectivul specific al proiectului este stimularea ocupării şomerilor înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare (SPO), prin acordarea sprijinului financiar angajatorilor, aferent încadrării prin ucenicie la locul de muncă. Angajatorii care încadrează persoane cu vârsta de peste 30 ani, înregistrate la Serviciul Public de Ocupare (SPO), pentru a le califica la locul de muncă, vor fi sprijiniţi printr-o subvenţie lunară de 2.250 lei/ucenic, pe toată perioada desfăşurării programului de ucenicie. Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia, un ucenic se obligă să se pregătească profesional în timpul activităţii profesionale. Angajatorul se obligă să îi asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale. Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul”, precizează Agenţia.

Pentru accesarea acestor programe, angajatorii trebuie să încheie o convenţie cu AMOFM Bucureşti, ar recrutarea grupului - ţintă se va realiza continuu, pe tot parcursul derulării proiectului.

Conform procedurii, paşii pentru angajatori şi şomeri în accesarea programului de ucenicie vizează: comunicarea locurilor de muncă vacante către AMOFM Bucureşti, organizarea programului, înregistrarea şomerului, consiliere şi mediere, cerere pentru ucenicie, repartizare, selectare şi contract, începerea activităţii, încheierea convenţiei pentru acordarea sprijinului financiar angajatorului, plata subvenţiei - se acordă lunar, proporţional cu timpul lucrat, pe baza documentelor depuse până pe 25 ale lunii următoare.

Reprezentanţii AMOFM Bucureşi subliniază că şomerii care participă la activităţile proiectului sunt cei înregistraţi în baza de date a SPO şi care au beneficiat de activităţile de informare şi de consiliere profesională, prin care li s-au comunicat oportunităţile pe care le au în ceea ce priveşte educaţia, formarea şi ocuparea pe piaţa muncii.

Editor : A.P.

