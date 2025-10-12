Tinerii din România sunt campionii Europei la stat degeaba. Potrivit unui studiu Eurostat, doi din zece tineri cu vârste între 15 și 29 de ani nici nu lucrează, nici nu studiază. Statul român organizează des târguri de locuri de muncă pentru tineri, dar aceștia spun că, deși sunt dornici să se angajeze, se lovesc de refuzul angajatorilor, pentru că nu au experiență, cu toate că ar accepta și salariul minim. „Am depus CV-uri, dar nu am primit niciun răspuns. Mai caut”, spune dezamăgit unul dintre tineri.

Manuela are 26 de ani a venit la târgul de joburi pentru a face o schimbare în carieră, după ce a lucrat ca operator de date. Este pregătită să se angajeze chiar și în Armată.

„Tocmai ce am discutat cu domnii care oferă posturi în Armată și chiar m-ar interesa, chiar dacă trebuie să continui studiile. Este o carieră excelentă și, de ce nu, chiar și la 26 de ani, să încerc din nou”, spune Manuela.

George a terminat Facultatea de Administrație Publică și nu lucrează de un an. Vrea să se angajeze în domeniu și ar accepta, spune el, chiar și salariul minim.

„Aș vrea să mă axez pe 'resurse umane'. Am depus CV-uri, dar nu am primit niciun răspuns. Mai caut...”, mărturisește dezamăgit tânărul.

Mulți tineri spun că, deși vor să lucreze, sunt refuzați de angajatori, pentru că nu au experiență.

„Sunt mulți angajatori care cer experiență, chiar dacă ești la început și nu poți să faci experiență dacă nu te primește nimeni să o faci. Ne așteptăm și la salariul minim pe economie, ca să ne facem experiență”, spune o tânără.

„Lucrez, dar m-ar interesa ceva în economie, pentru că sunt barista și aș vrea să trec la ceva mai serios”, spune o altă tânără.

Potrivit Eurostat, România se află în topul țărilor europene cu cei mai mulți tineri care nici nu lucrează, nici nu studiază.

Întrebat de jurnaliștii Digi24 dacă sunt tineri interesați de locuri de muncă, directorul AJOFM Galați, Cezar Năstase, răspunde: „Nu vin fizic în număr foarte mare. Ei caută locuri de muncă foarte mult online”.

Prezent la târgul de joburi organizat la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, un angajator se arată surprins de numărul mare de doritori: „În total avem 6 locuri disponibile astăzi pentru angajare și am strâns 17 CV-uri”, spune acesta.

Din cei aproape 1.000 de participanți la târgul de job-uri, 380 au fost selectați în vederea angajării.

reporter: Dana Costache

operator: Marian Munteanu





Editor : Izabela Zaharia