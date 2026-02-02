Compania BAT își menține investițiile în România și mizează pe știință și inovație

BAT este una dintre marile companii internaționale care investesc în România de mai bine de 28 de ani, în acest timp devenind un partener solid al economiei românești. În primii 25 de ani de prezență pe piața românească, impactul BAT în economie este semnificativ: 125 de miliarde de euro contribuție totală și 24 de miliarde de euro plătiți direct la bugetul de stat sub formă de taxe și accize. Doar în 2024, BAT a plătit către statul român peste 11,5 miliarde de lei sub formă de taxe și accize.

La început de an, Kingsley Wheaton, Chief Corporate Officer în cadrul Management Board al BAT, a fost prezent la București într-o conferință de presă alături de Jorge Araya, Directorul General al BAT România și Directorul de Arie pentru Europa de Sud-Est. Cei doi au vorbit despre reducerea riscurilor asociate fumatului, investiții, inovație și știință, dar și mediul de afaceri din România. Fabrica de la Ploiești, inaugurată în 1997, este a doua cea mai mare fabrică a grupului din Uniunea Europeană: peste 70% din volumele produse local sunt exportate către țări din lumea întreagă.

Jorge Araya, Directorul General al BAT România și Directorul de Arie pentru Europa de Sud-Est: BAT România este una dintre cele mai mari afaceri din lumea BAT. Avem o fabrică la Ploiești, după cum știți, care este a doua cea mai mare fabrică din Europa și din Ploiești exportăm în multe, multe țări, până la 30 de țări din Europa. 70% din ceea ce producem aici este exportat și suntem foarte mândri de afacerea noastră din România și de echipa noastră românească care conduce Europa de Sud-Est.

Calitatea oamenilor, faptul că România este membră a Uniunii Europene, dar și stabilitatea mediului fiscal și de reglementare, sunt punctele forte ale României în ceea ce privește mediul de afaceri. BAT țintește către un viitor mai bun – A Better Tomorrow. Obiectivul BAT este să devină o afacere bazată predominant pe produse care nu implică arderea tutunului până în 2035.

Kingsley Wheaton, Chief Corporate Officer în cadrul Management Board al BAT: Acum țintim ca 50% din veniturile noastre să vină din produse fără fum până în 2035. Aceasta se simte ca un alt munte mare de urcat pentru noi, dar sunt foarte încrezător că o vom face, pentru că avem o perspectivă fantastică asupra consumatorilor, avem inovație solidă, avem piețe puternice unde produsele noastre sunt vândute consumatorilor, suntem din ce în ce mai buni la comunicarea științei și dovezilor. Cred că transformarea noastră va rămâne în istorie când vom atinge acel obiectiv de a fi o afacere predominant cu produse fără fum.

În 2023, BAT a fost prima companie din industrie în România care a oferit consumatorilor adulți de produse din tutun și nicotină toate cele trei categorii de produse care nu implică arderea tutunului: produse pentru vapat, produse pentru încălzirea consumabilelor din tutun și plante și produse moderne cu nicotină pentru uz oral. Reducerea riscurilor asociate fumatului este susținută de BAT și prin platforma Omni care integrează cercetarea și știința dezvoltate în cadrul companiei, dar și prin exemple de bune practici din alte țări. Circa 30,5 milioane de consumatori din lumea întreagă au ales deja produsele BAT cu profil de risc redus care nu implică arderea tutunului.

Kingsley Wheaton, Chief Corporate Officer în cadrul Management Board al BAT: Conform unui studiu pe care l-am văzut, dacă întreaga lume ar atinge ratele de fumat suedeze de 5%, asta ar avea potențialul de a salva 100 de milioane de vieți până în 2060. 100 de milioane de vieți. Deci cred că este extrem de important să continuăm cu această transformare. Și să ne transformăm complet dintr-o companie care era, știți, predominant o afacere cu produse combustibile într-o afacere care va deveni predominant cu produse fără fum în următorii 10 ani.

Tot în cadrul conferinței de la București, Kingsley Wheaton, Chief Corporate Officer în cadrul Management Board al BAT și Jorge Araya, Directorul General al BAT România și Directorul de Arie pentru Europa de Sud-Est, au vorbit și despre provocările din industrie – comerțul ilicit. Potrivit estimărilor industriei, traficul ilicit de țigări prejudiciază anual statul român cu circa 2,5 miliarde de lei. BAT România a dezvoltat în 2017 platforma stopcontrabanda.ro, primul integrator în timp real al capturilor de țigarete ilegale din România. În prezent, StopContrabanda a devenit una dintre principalele surse de informare în domeniul capturilor de țigarete ilegale atât pentru autorități, cât și pentru publicul larg.

Jorge Araya, Directorul General al BAT România și Directorul de Arie pentru Europa de Sud-Est: Deci pe măsură ce industria s-a extins la aceste noi produse, colaborarea cu autoritățile s-a extins pentru a acoperi aceste noi produse, care cresc într-un ritm foarte interesant. Rețeta, ca în orice activitate cu autoritățile din România, este dialogul, este deschiderea, este înțelegerea, este parteneriatul și este gândirea pe termen lung. Nimic nu se rezolvă peste noapte. Toate aceste lucruri necesită timp, necesită consecvență și predictibilitate. Așa colaborăm cu autoritățile din România. Și suntem foarte recunoscători pentru modul în care autoritățile au îmbrățișat acest dialog.

În 2025, media anuală a comerțului ilegal cu țigarete a fost de 10,6%, iar în noiembrie 2025 contrabanda cu produse din tutun a atins nivelul de 12,6% din totalul pieței, un nivel record pentru ultimii 5 ani.

