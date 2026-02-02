Două femei au fost rănite, după ce cinci maşini s-au ciocnit în Turda

Două femei au fost rănite, luni, după ce cinci maşini s-au ciocnit pe o stradă Turda.

ISU Cluj a intervenit, luni, la un accident rutier petrecut pe strada Ştefan cel Mare din municipiul Turda.

„Apelul de urgenţă a venit în jurul orei 17.10, iar în accident au fost implicate 5 autoturisme. Din fericire, nu au existat victime încarcerate, însă două femei au fost transportate la spital pentru investigaţii suplimentare”, a transmis ISU Cluj, potrivit News.ro.

La faţa locului au intervenit o autospecială cu modul de descarcerare şi un echipaj SAJ.

Deocamdată, poliţiştii nu au stabilit exact cum s-a produs accidentul.

