Cum a ajuns Suedia să fie cu cinci pași înaintea Europei în lupta împotriva fumatului

Data publicării:
Articol susținut de PMI

Suedia continuă să surprindă Europa: țara nordică a ajuns să aibă cea mai scăzută rată a fumatului din Uniunea Europeană, de aproape cinci ori mai mică decât media continentală. Cum a reușit? Răspunsurile s-au conturat la Technovation 2026, eveniment organizat de Philip Morris International (PMI) la Stockholm.

Technovation este evenimentul global organizat anual de PMI, dedicat dialogului despre știință, inovație și viitorul fără fum. Ediția din acest an a reunit peste 200 de jurnaliști, experți și lideri din întreaga lume pentru a discuta, pe baza datelor și experiențelor reale, cum poate fi accelerată tranziția către un viitor fără fum, având ca exemplu cazul Suediei, una dintre țările cele mai avansate în reducerea ratei fumatului,

În acest context, discuțiile din cadrul evenimentului au pus accent pe soluțiile concrete care pot contribui la reducerea fumatului și pe diferențele esențiale dintre produsele tradiționale și alternativele fără ardere.

În timp ce fumătorii sunt expuși la concentrații ridicate de substanțe chimice toxice generate prin arderea tutunului, produsele alternative cu nicotină care nu implică arderea pot oferi o experiență similară, dar cu niveluri semnificativ mai reduse ale substanțelor dăunătoare. Suedia a adoptat de mult timp produsele cu nicotină pentru uz oral și înregistrează în prezent cea mai scăzută rată a fumatului din UE. Modelul suedez arată că politicile publice orientate spre reducerea riscurilor pot accelera declinul fumatului.

Christos Harpantidis, Group Chief Corporate Affairs Officer, Philip Morris International, a oferit un interviu exclusiv pentru DIGI24 în care a dezvoltat abordarea autorităților din Suedia:

Experiența suedeză este una foarte interesantă, deoarece este unul dintre puținele spații publice la nivel global și cel mai important din Europa care se apropie foarte mult de statutul de spațiu fără fum. Consumul de țigări se situează la un nivel de 5% în Suedia, iar acest lucru se datorează unei serii de decizii de reglementare, printre care se numără autorizarea și promovarea produselor fără fum, ca parte a soluției pentru eradicarea fumatului.

Guvernele din întreaga lume, atunci când elaborează politici de reglementare privind consumul de nicotină, ar trebui să fie la curent cu datele științifice existente referitoare la alternativele mai bune. Ar trebui să existe un dialog deschis, în cadrul căruia diferitele opinii și opțiuni să fie studiate și abordate prin intermediul unei reglementări bine fundamentate, bazate pe date științifice. Pe scurt, țigările sunt cel mai problematic, cel mai nociv produs cu nicotină de pe piață. Există alternative semnificativ mai bune, cu efecte nocive reduse, iar exemplul Suediei indică rolul pe care aceste produse îl pot avea în scăderea la minimum a fumatului. Desigur, pentru a contura politicile de reglementare corecte, știința joacă un rol important, iar lipsa acesteia determină guvernele să ia decizii politice care nu sunt tocmai înțelepte.

Peste 16 miliarde de dolari au fost investiți in ultimii 18 ani de către Philip Morris International pentru cercetarea și dezvoltarea care a dus la comercializarea de produse inovative către consumatorii adulți care, altfel, ar fi continuat să fumeze. Transformarea companiei, aflată în plină desfășurare, vizează trecerea completă la produse alternative, cu eliminarea treptată a țigărilor din portofoliu. Aceasta presupune o reorganizare fundamentală a modelului de afaceri, orientată spre crearea de valoare durabilă.

Inovația și evoluția științei ne permit să le oferim fumătorilor produse mai bune. Se înregistrează deja progrese semnificative la nivel mondial. Peste 43 de milioane de oameni utilizează exclusiv produsele inovatoare ale Philip Morris International. Iar multe țări au creat cadrul de reglementare adecvat. Cetățenii dispun de informațiile corecte, astfel încât noi toți, împreună, să putem avansa pas cu pas spre eradicarea fumatului și îmbunătățirea vieții a milioane de oameni în societatea modernă.“ a mai adăugat Harpantidis.

Prin eforturile companiei Philip Morris International de a găsi drumul pentru un viitor fără fum, au înțeles că obiectivul referitor la renunțarea la țigări poate fi atins prin maximizarea accesului la alternative fără fum, susținute științific, pentru adulții care, în caz contrar, ar continua să fumeze, prin promovarea cercetării științifice care separă nicotina de efectele nocive asociate fumatuluiși prin extinderea în domenii conexe ale sănătății și bunăstării, unde capacitățile noastre pot genera un impact semnificativ.

În timp ce statele europene caută formule eficiente pentru reducerea ratei fumatului, exemplul Suediei arată că soluțiile bazate pe știință și reglementare pot accelera schimbarea. Iar mesajul de la Technovation 2026 e clar: viitorul fără fum nu este o utopie, ci un obiectiv care cere colaborare, transparență și diferențiere clară în reglementare.

