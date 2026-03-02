Live TV

Viitorul fără fum „fabricat în România", exportat în peste 50 de țări. Philip Morris International, partener economic de peste 30 ani

Data actualizării: Data publicării:
Razvan PMI cover (1) Articol susținut de PMI
Răzvan Balaban, Senior Manager External Affairs în cadrul Philip Morris România

Într-un peisaj economic marcat de nevoia de stabilitate și inovație, contribuția companiilor care fac investiții majore în România devine un exemplu de reindustrializare. În țara noastră, investițiile Philip Morris International au depășit 1,1 miliarde USD, iar din 2017 încoace aproximativ 730 milioane USD au fost direcționate spre transformarea fabricii din Otopeni dintr-o unitate de producție clasică pentru țigări într-un centru de înaltă tehnologie pentru produse fără fum.

Raportul „Impactul economic al Philip Morris International în România – Contribuția Philip Morris International la crearea de valoare și dezvoltarea durabilă în România”, realizat de Strategic Thinking Group și lansat în 2025, subliniază un adevăr incontestabil: Philip Morris România este un partener de încredere pentru economia românească și unul dintre cei mai mari contribuabili ai acesteia. Impactul economic al celor două companii din grupul PMI este considerabil: în 2023, valoarea adăugată generată în economia României a fost de 1,27 miliarde RON, de 1,5 ori mai mult decât în 2021. Iar contribuția la bugetul de stat a depășit 10 miliarde RON în același an.

Răzvan Balaban, Senior Manager External Affairs în cadrul Philip Morris România, a explicat într-un interviu pentru DIGI24 că, în ultimii ani, compania a înregistrat creșteri semnificative în cifra de afaceri și în nivelul taxelor și impozitelor plătite, ceea ce înseamnă o contribuție majoră la economia națională. El a subliniat că unul dintre cele mai importante rezultate ale investiției de 730 de milioane de dolari în modernizarea fabricii din Otopeni îl reprezintă exporturile: aproximativ 90% din producția anuală este destinată piețelor externe. Totodată, a menționat că acest avans operațional a fost susținut și de creșterea numărului de angajați.

La nivel global, compania raportează că 42% din veniturile totale nete au provenit în 2025 din afacerea cu produse fără fum, un indicator al schimbării structurale a modelului de business către alternative mai puțin dăunătoare pentru adulții fumători. Aceste produse sunt acum disponibile în 106 piețe din întreaga lume. Exporturile din fabrica din Otopeni au depășit 1 mld RON în 2023, reprezentând peste 90 % din producția acesteia, livrate către peste 50 de piețe internaționale de pe cinci continente, potrivit studiului despre impactul economic al PMI în România. Un exemplu de succes este exportul către Japonia, una dintre piețele majore pentru produsele fără ardere. 40% din producția fabricii din Otopeni pleacă spre Japonia.

În prezent, statele UE aplică strategii diferite în privința alternativelor fără fum, însă direcția se va clarifica odată cu noile reguli pe care Parlamentul European și Comisia Europeană le vor adopta în următorii ani.

Deși politicile de reducere a fumatului au devenit mai stricte la nivel european, modul uniform de taxare a produselor din tutun riscă să limiteze adoptarea alternativelor pe care o parte dintre consumatori le consideră mai puțin nocive. Exemple precum cel al Suediei arată că o taxare diferențiată, calibrată în funcție de profilul de risc al fiecărui produs, poate stimula tranziția de la tutunul clasic către alternativele fără fum. Astfel de abordări demonstrează că, la nivelul UE, un sistem etapizat și diferențiat de taxare ar putea susține simultan obiectivele de sănătate publică și dezvoltarea industriilor inovatoare, fără a afecta competitivitatea exporturilor sau producția locală.

Cifrele vorbesc de la sine, iar exemplele de succes indică direcția unui potențial economic major. O politică publică orientată spre sprijinirea exporturilor, fie prin acorduri comerciale, fie prin programe de susținere a inovației, ar putea amplifica contribuția industriei la balanța comercială și la creșterea economică.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
1
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
profimedia-1079236515
2
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz și amenință cu...
avion f-15 in kuwait
3
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
Iran highlighted on political map under magnifying glass
4
Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe Trump să oprească...
Royal Air Force Typhoon
5
Un avion britanic Typhoon a doborât o dronă iraniană care se îndrepta spre Qatar
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
Digi Sport
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
New Project (8)
Investiții de peste 289 miliarde euro cu impact semnificativ în economia UE al companiei Philip Morris International: 5 ani de progres
Mircea Scaunasu_Philip Morris International_01
Mircea Scăunașu, PMI: „Cred într-un leadership care nu se ascunde în spatele echipei, ci care o susține și o protejează”
pmi konstantinos varsalinos
Mituri despre nicotină și lipsa dialogului cu publicul, obstacole majore în controlul tutunului
Coperta BAT
Reglementări bazate pe știință: specialiștii industriei cer diferențiere între produsele cu nicotină
ZAF04781 copy
Liviu Vornicu este noul Director Commercial Operations al Philip Morris România
Recomandările redacţiei
bancnote de 100 de lei
Schița bugetului pe 2026: instituțiile care vor primi cei mai mulți...
Iran highlighted on political map under magnifying glass
Războiul în Orientul Mijlociu escaladează: Qatarul, a treia țară care...
pompa de benzina
Carburanții ar putea ajunge la 10 lei pe litru, recunoaște ministrul...
iran-teheran - 2 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 4. Avarii la complexul nuclear...
Ultimele știri
Naționala feminină de fotbal a Iranului a refuzat să cânte imnul țării înaintea meciului de deschidere din Cupa Asiei
Noi imagini cu unul dintre piloții avioanelor F-15 prăbușite în Kuweit. „Înapoi! Sunt american!”
Clădirea în care clericii regimului se adunau pentru a alege noul lider suprem al Iranului, distrusă în urma unui atac aerian
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii sunt transformate de intrarea lui Marte în Pești. Nu e vremea confruntărilor inutile sau a...
Cancan
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Fanatik.ro
Detalii de ultimă oră despre situația din Golf: „Este singurul aeroport de unde se zboară. Toată lumea vine...
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
Ce relație este între Anamaria Prodan și Dan Alexa, după scandalul din vara lui 2019. Impresara a dat cărțile...
Adevărul
Maria Dinulescu, fosta actriță, dezvăluie că este momentul perfect pentru investiții în Dubai: „Când alții se...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
Ce se va întâmpla cu cele 2,3 milioane de dolari strânse pentru Andreea Anița, după moartea tinerei: "O lună...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Pro FM
Andreea Bălan, surpriză de proporții pe scenă. Îmbrăcată în rochie de mireasă, a făcut "nuntă" cu Victor...
Film Now
Fanii au ajuns să spună că e o sosie după ce l-au văzut pe Jim Carrey la Paris. Adevărul din spatele...
Adevarul
„Nu mai consumați suc de sfeclă!”. Avertismentul medicilor după ce tot mai mulți pacienți ajung cu glicemii...
Newsweek
O veste bună și una rea pentru pensionari. Se dă ajutorul la pensie - mai mic și mai puțini beneficiari
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Luna Sângerie”. Eclipsă totală de Lună în 3 martie. Unde va putea fi urmărită în direct online
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Jim Carrey, apariție publică alături de iubita lui, după ani de speculații. Cu ce se ocupă Minzi, mai tânără...
UTV
Cum arată vila istorică în care locuiește Iulia Albu alături de fiica ei, Mikaela. Vedeta a păstrat fiecare...