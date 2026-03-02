Viitorul fără fum „fabricat în România", exportat în peste 50 de țări. Philip Morris International, partener economic de peste 30 ani

Într-un peisaj economic marcat de nevoia de stabilitate și inovație, contribuția companiilor care fac investiții majore în România devine un exemplu de reindustrializare. În țara noastră, investițiile Philip Morris International au depășit 1,1 miliarde USD, iar din 2017 încoace aproximativ 730 milioane USD au fost direcționate spre transformarea fabricii din Otopeni dintr-o unitate de producție clasică pentru țigări într-un centru de înaltă tehnologie pentru produse fără fum.

Raportul „Impactul economic al Philip Morris International în România – Contribuția Philip Morris International la crearea de valoare și dezvoltarea durabilă în România”, realizat de Strategic Thinking Group și lansat în 2025, subliniază un adevăr incontestabil: Philip Morris România este un partener de încredere pentru economia românească și unul dintre cei mai mari contribuabili ai acesteia. Impactul economic al celor două companii din grupul PMI este considerabil: în 2023, valoarea adăugată generată în economia României a fost de 1,27 miliarde RON, de 1,5 ori mai mult decât în 2021. Iar contribuția la bugetul de stat a depășit 10 miliarde RON în același an.

Răzvan Balaban, Senior Manager External Affairs în cadrul Philip Morris România, a explicat într-un interviu pentru DIGI24 că, în ultimii ani, compania a înregistrat creșteri semnificative în cifra de afaceri și în nivelul taxelor și impozitelor plătite, ceea ce înseamnă o contribuție majoră la economia națională. El a subliniat că unul dintre cele mai importante rezultate ale investiției de 730 de milioane de dolari în modernizarea fabricii din Otopeni îl reprezintă exporturile: aproximativ 90% din producția anuală este destinată piețelor externe. Totodată, a menționat că acest avans operațional a fost susținut și de creșterea numărului de angajați.

La nivel global, compania raportează că 42% din veniturile totale nete au provenit în 2025 din afacerea cu produse fără fum, un indicator al schimbării structurale a modelului de business către alternative mai puțin dăunătoare pentru adulții fumători. Aceste produse sunt acum disponibile în 106 piețe din întreaga lume. Exporturile din fabrica din Otopeni au depășit 1 mld RON în 2023, reprezentând peste 90 % din producția acesteia, livrate către peste 50 de piețe internaționale de pe cinci continente, potrivit studiului despre impactul economic al PMI în România. Un exemplu de succes este exportul către Japonia, una dintre piețele majore pentru produsele fără ardere. 40% din producția fabricii din Otopeni pleacă spre Japonia.

În prezent, statele UE aplică strategii diferite în privința alternativelor fără fum, însă direcția se va clarifica odată cu noile reguli pe care Parlamentul European și Comisia Europeană le vor adopta în următorii ani.

Deși politicile de reducere a fumatului au devenit mai stricte la nivel european, modul uniform de taxare a produselor din tutun riscă să limiteze adoptarea alternativelor pe care o parte dintre consumatori le consideră mai puțin nocive. Exemple precum cel al Suediei arată că o taxare diferențiată, calibrată în funcție de profilul de risc al fiecărui produs, poate stimula tranziția de la tutunul clasic către alternativele fără fum. Astfel de abordări demonstrează că, la nivelul UE, un sistem etapizat și diferențiat de taxare ar putea susține simultan obiectivele de sănătate publică și dezvoltarea industriilor inovatoare, fără a afecta competitivitatea exporturilor sau producția locală.

Cifrele vorbesc de la sine, iar exemplele de succes indică direcția unui potențial economic major. O politică publică orientată spre sprijinirea exporturilor, fie prin acorduri comerciale, fie prin programe de susținere a inovației, ar putea amplifica contribuția industriei la balanța comercială și la creșterea economică.

