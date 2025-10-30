Live TV

Premii pentru grupul Digi România și emisiunea Business Club de la Digi24 la gala organizată de Camera de Comerț și Industrie București

premii primite digi
Ligia Munteanu, jurnalist Digi24, realizatoare Business Club și Horia Buga, business development manager DIGI România, la gala organizată de Camera de Comerț și Industrie București. Foto: Captură video Digi24

Gala anuală organizată de Camera de Comerț și Industrie București a premiat cele mai performante companii din România. Emisiunea Business Club de la Digi24 a primit premiul pentru susținerea mediului de afaceri în jurnalismul românesc. Și Grupul Digi România a primit distincția pentru consecvența și viziunea de la nivel național și internațional pe piața de telecomunicații.

Organizator: Doamna Ligia Munteanu este invitată să i se înmâneze trofeul. Business Club este una dintre cele mai longevive și respectate producții marca Digi24, fiind prezentă în grila postului încă de la lansarea televiziunii.

Ligia Munteanu, jurnalist Digi24, realizatoare Business Club: Mulțumim foarte mult pentru acest premiu, în numele întregii echipe Business Club. A fost un an plin de provocări, mediul de business a fost mai tensionat decât în alți ani. Noi, dacă ne dorim ceva, este ca la această emisiune să rămânem vocea autentică a mediului de afaceri.

Printre companiile premiate a fost și grupul Digi România, recunoscut pentru viziunea și expansiunea la nivel național și internațional pe piața de telecomunicații.

Organizator: Avem deosebita plăcere de a acorda o distincție care celebrează viziunea strategică, curajul de a inova și rezultatele financiare notabile obținute la nivel național și internațional.

Horia Buga, business development manager - international operations DIGI România: Acest premiu reprezintă activitatea noastră din 2025. Dacă ar fi să definim anul 2025 pentru noi, l-am putea defini printr-un singur cuvânt - „expansiune”. Mulțumim în primul rând, pe această cale, tuturor clienților noștri și partenerilor noștri, pentru că fără ei nu am fi ajuns să obținem aceste rezultate foarte bune.

Gala a celebrat cele mai performante companii din București care s-au remarcat prin performanță indiferent de domeniu.

Iuliu Stocklosa, președintele Camerei de Comerț București: Pentru noi este o bucurie să fim împreună cu anteprenorii cei mai performanți din Capitală. Noi, ca și premii, categorii, avem pentru cercetare, dezvoltare, IT, pentru industrie, pentru comerț, servicii, turism.

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României: Acum vorbim de o gală, dar este o muncă asiduă în spate, este o muncă ce durează de circa trei luni de zile. Se lucrează încontinuu pentru a face și a obține acest barometru din mediul de business care înseamnă topul firmelor.

Gala Camerei de Comerț și Industrie se organizează anual și premiază excelența în business-urile românești.

