Trump anunță că SUA vor trimite încă 5.000 de militari în Polonia. Schimbare radicală, după săptămâni de incertitudine

Președintele american Donald Trump intenționează să trimită încă 5.000 de militari americani în Polonia. Republicanul a anunțat acest lucru pe platforma Truth Social, într-o postare în care explică faptul că decizia se datorează alegerii în funcție a președintelui polonez Karol Nawrocki, pe care l-a susținut. Anunțul vine la câteva săptămâni după ce Pentagonul a suspendat o operațiune de desfășurare a unei brigăzi, care îi alarmase pe oficialii de la Varșovia.

„Având în vedere alegerea cu succes a actualului președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, pe care am avut mândria să-l susțin, precum și relația noastră cu acesta, am plăcerea să anunț că Statele Unite vor trimite încă 5.000 de soldați în Polonia. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni! Președintele DONALD J. TRUMP”, este mesajul postat de președintele american pe propria rețea de socializare.

Președintele SUA a promis sprijin militar continuu Poloniei, parteneră a NATO.

Nawrocki, susținut de partidul de opoziție de dreapta din Polonia, „Legea și Justiția”, a câștigat alegerile prezidențiale de anul trecut. Politicianul de dreapta, aliniat mișcării MAGA a lui Trump, a vizitat Casa Albă înaintea scrutinului din mai 2025 pentru a purta discuții cu președintele SUA.

Anunțul marchează o schimbare radicală după săptămâni de incertitudine cu privire la poziția militară a SUA în Europa. Săptămâna trecută, Pentagonul a suspendat o desfășurare planificată a aproximativ 4.000 de soldați în Polonia, într-o mișcare care a luat prin surprindere oficialii polonezi.

Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a declarat vinerea trecută că desfășurarea prin rotație a fost „amânată” și că trupele ar putea fi staționate în altă parte a Europei, adăugând că Polonia este „capabilă să se apere singură”.

Polonia, care consideră Washingtonul principalul său garant al securității în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, găzduiește aproximativ 10.000 de soldați americani — a doua cea mai mare prezență militară americană din Europa după Germania — majoritatea desfășurați pe bază de rotație.

La începutul acestei luni, Pentagonul a anunțat, de asemenea, planuri de retragere a aproximativ 5.000 de soldați americani din Germania.

Ultimele zile au fost dominate de confuzie în legătură cu deciziile Washingtonului în privința unei roații de trupe în Europa sau chiar retrageri de militari americani din state europene. Existau informații privind o posibilă retragere a 4.000 de militari americani din Polonia.

Ministrul Apărării din Polonia a declarat miercuri că nu a fost luată nicio decizie de a reduce numărul trupelor americane în ţară şi că recentele mişcări americane ar putea întârzia doar temporar desfăşurarea lor, potrivit Reuters.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a făcut aceste declaraţii după o întâlnire cu adjunctul şefului statului major american interarme, Christopher Mahoney.

Vicepreşedintele american JD Vance le-a spus marţi jurnaliştilor că o desfăşurare de trupe în Polonia a fost întârziată, dar că nu este corect să afirmi că trupele sunt retrase din Europa.

Polonia a fost neliniştită anterior de relatările potrivit cărora Pentagonul a anulat planurile de desfăşurare a 4.000 de soldaţi americani în ţară. Oficialii au încercat să-i liniştească pe polonezi că nu este cazul.

„Deciziile care sunt luate în SUA şi consecinţele lor ar putea întârzia temporar desfăşurarea forţelor americane în Polonia, ceea ce este exact ce ce am spus: nu există nicio decizie de a le reduce numărul, ci doar o suspendare temporară”, le-a spus ministrul Apărării jurnaliştilor.

Anterior în cursul acestei luni, Pentagonul a anunţat că va retrage 5.000 de militari din Germania, ţară aliată în cadrul NATO, în parte din cauza unei divergenţe de opinii între preşedintele american şi Europa legate de conflictul din Iran.

