Ministerul Educaţiei premiază olimpici şi profesori pentru performanţele internaţionale. Ce sume vor primi

Data publicării:
Ministerul Educației a publicat ghidurile pentru noul an școlar
Foto: InquamPhotos/Octav Ganea

Ministerul Educaţiei şi Cercetării va premia, în cadrul unui eveniment care va avea loc miercuri, elevii şi profesorii care au obţinut rezultate la olimpiadele internaţionale. Aceştia vor primi bani, cea mai mare sumă urmând a fi acordată elevilor cu punctajul maxim. În total, vor fi premiaţi 157 de elevi şi 179 de profesori, care au obţinut 206 de medalii, premii şi menţiuni la 35 de concursuri.

„Ministerul Educaţiei şi Cercetării organizează miercuri, 3 decembrie, festivitatea de premiere a elevilor laureaţi la olimpiadele internaţionale pe discipline şcolare, desfăşurate în anul 2025, a profesorilor care i-au pregătit şi a unităţilor de învăţământ în care elevii studiază/au studiat”, anunţă Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Evenimentul se va desfăşura la Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti, cu începere de la ora 10:00.

Vor fi premiaţi 157 de elevi olimpici provenind din 72 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi private, din 29 de judeţe şi municipiul Bucureşti. Aceşti elevi au obţinut 206 de medalii, premii şi menţiuni la 35 de olimpiade internaţionale şi olimpiade/concursuri regionale pe discipline (juniori şi seniori), dintre care 14 olimpiade la nivel mondial şi 21 de olimpiade la nivel european regional.

Ministerul Educaţiei precizează tipul olimpiadelor la care au participat elevii români:

  • 4 olimpiade pentru aria curriculară Limbă şi comunicare;
  • 12 olimpiade pentru aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii;
  • 3 olimpiade pentru aria curriculară Om şi societate;
  • 10 olimpiade pentru aria curriculară Tehnologii;
  • 6 olimpiade derulate în domenii inter/transdisciplinare.

Potrivit oficialilor ministerului, în anul 2025 s-au înregistrat performanţe istorice pentru România la olimpiadele internaţionale de matematică, informatică şi astronomie: 16 medalii (dintre acestea, 4 medalii de aur absolut şi 12 de aur), astfel:

  • 4 medalii de aur absolut (4 elevi) la Balcaniada de Matematică pentru Juniori şi Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică pentru Juniori;
  • 4 medalii de aur (câte 2 elevi) la Olimpiada Internaţională de Matematică şi Balcaniada de Matematică pentru Seniori;
  • 4 medalii de aur (4 elevi) la Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică pentru Seniori;
  • 4 medalii de aur (4 elevi) la Olimpiada Internaţională de Informatică.

„În cadrul Galei olimpicilor internaţionali vor fi premiaţi şi cei 179 de profesori care i-au pregătit pe elevi. De asemenea, vor fi recompensate şi unităţile de învăţământ de provenienţă a elevilor (72). Dintre cei 157 de elevi merituoşi, 1 elev a obţinut şase distincţii, 5 elevi au obţinut câte patru distincţii, 5 elevi câte trei distincţii şi 19 elevi au obţinut câte două distincţii”, au precizat oficialii ministerului.

Din totalul celor 206 de medalii/premii, elevii români au obţinut 4 medalii de aur absolut (cu punctaj maxim), 59 de medalii de aur/ premii I, 61 de medalii de argint/premiul al II-lea, 53 de medalii de bronz/ premiul al III-lea, respectiv 29 de menţiuni/diplome echivalente.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării acordă elevilor medaliaţi, profesorilor care i-au pregătit şi unităţilor de învăţământ de unde provin elevii diplome şi premii în bani. Cuantumurile acestor premii sunt următoarele:

  • 20.000 lei - premiul I absolut (cu punctaj maxim), 15.000 lei - premiul I/medalie de aur,
  • 12.500 lei - premiul al II-lea/medalie de argint, 10.000 lei - premiul al III-lea/medalie de bronz
  • 6.000 lei - menţiune (sau diplome echivalente).

Sumele în bani acordate elevilor care s-au impus în competiţiile regionale/balcanice (seniori şi juniori) sunt:

  • 10.000 de lei premiul I/medalie de aur cu punctaj absolut;
  • 7500 de lei- premiul I/medalie de aur, 6000 de lei - premiul al II-lea/medalie de argint,
  • 5000 de lei - premiul al III-lea/medalie de bronz
  • 3000 de lei - menţiune (sau diplome echivalente).

„Pentru profesorii care au pregătit elevul/elevii se acordă un singur stimulent financiar, în cuantumul cel mai mare prevăzut pentru unul dintre elevii premiaţi. În situaţia în care elevul premiat a fost pregătit de doi sau mai mulţi profesori, stimulentul financiar se acordă în părţi egale tuturor profesorilor pregătitori. Pentru unitatea de învăţământ pe care elevul/elevii o frecventează sau a/au frecventat-o se acordă câte un premiu, în cuantumul prevăzut pentru fiecare elev premiat. În acest caz, stimulentele primite se vor utiliza pentru dotări destinate sprijinirii calităţii procesului de învăţământ, direcţionate, cu prioritate, către disciplina/disciplinele la care s-au obţinut performanţe şcolare”, precizează Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Fondul total de premiere alocat în acest an de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării este de peste 4.454.542 lei.

