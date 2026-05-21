Reacția lui Bolojan după ce ANRE a adoptat măsuri împotriva „băieților deștepti” din energie

Ilie Bolojan
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a mulțumit Autorității Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), într-un mesaj postat joi seară, pe Facebook, pentru modificările adoptate privind racordarea şi licenţierea, menite să elimine proiectele care blochează reţeaua.

„ANRE a adoptat, joi, două reglementări care vor debloca accesul producătorilor de energie la reţelele electrice. Prima dintre ele se referă la creşterea garanţiei pentru racordare de la 5% la 20% din tarif, iar a doua la introducerea unei garanţii de 30 de euro/kW, raportată la puterea instalată, pentru obţinerea autorizaţiei de înfiinţare”, a scris Bolojan pe Facebook. 

„Firmele care îşi vor duce proiectul la bun sfârşit îşi vor primi garanţiile înapoi, iar cele care nu vor investi vor pierde banii şi vor elibera accesul pentru alţii. Până acum, pentru că nu au existat garanţii şi termene ferme, au fost autorizate multe proiecte speculative, peste capacitatea reţelelor, blocând practic accesul sau crescând mult costul de racordare”, a explicat el.

Noile prevederi vor fi publicate în Monitorul Oficial.

Ilie Bolojan a adăugat că aceasta este una dintre cele trei direcţii de bază care trebuie urmărite pentru a scădea preţul energiei în ţara noastră:

  • deblocarea accesului la rețelele electrice prin desființarea ATR-urilor speculative;
  • susținerea sistemelor de stocare în baterii sau cu acumulare prin pompaj, care să poată stoca surplusul de energie electrică din timpul zilei și să îl facă disponibil seara;
  •  urgentarea finalizării investițiilor pentru a crește producția de energie și capacitatea rețelelor.

„Mulțumesc conducerii ANRE pentru modificarea regulamentului”, mai scris acesta. 

Potrivit ANRE, modificările la Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice şi la Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public au fost aprobate într-o şedinţă extraordinară a Comitetului de Reglementare al ANRE, cu unanimitate de voturi.

Instituţia arată, într-un comunicat de presă, că aceste modificări reflectă noua filosofie a racordării şi licenţierii pe care ANRE o implementează, adică toleranţă zero în ceea ce priveşte proiectele speculative. Noile valori ale garanţiilor financiare urmăresc creşterea gradului de responsabilizare a utilizatorilor care solicită racordarea la reţea, reducerea riscului rezervării speculative a capacităţii de racordare, asigurarea unei utilizări eficiente a capacităţii reţelelor electrice, limitarea riscurilor financiare suportate de operatorii de reţea în situaţia abandonării proiectelor.

„Din totalul proiectelor pentru care a fost constituită garanţia financiară de 5% din tariful de racordare, măsură introdusă de ANRE în 2024, prea puţine au obţinut autorizaţie de construire. Această realitate ne-a condus la concluzia potrivit căreia garanţia de 5% nu a fost suficientă pentru a separa proiectele care blochează capacitate, fără intenţia clară de a o valorifica. De aceea, ANRE a decis creşterea garanţiei financiare la 20% din tariful de racordare.

În acelaşi timp, Comitetul de Reglementare a aprobat astăzi modificări substanţiale ale Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice. Miezul acestor modificări este acelaşi: proiectele care intră în etapa de autorizare trebuie să fie proiecte reale, cu finanţare asigurată şi cu angajament ferm faţă de execuţie. Concret, solicitanţii de autorizaţii de înfiinţare vor constitui o garanţie financiară de 30 EUR/kW la puterea instalată, valabilă până la recepţia lucrărilor. Garanţia se execută dacă titularul nu finalizează proiectul în termenul autorizaţiei sau renunţă la implementare indiferent de motiv”, a afirmat preşedintele ANRE, George Niculescu.

