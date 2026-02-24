BAFTA le-a prezentat scuze lui Michael B. Jordan şi Delroy Lindo şi îşi asumă „întreaga responsabilitate” pentru incidentul de la gală

Academia Britanică a reacţionat la controversa din jurul premiilor BAFTA de film de duminică seară, unde activistul cu sindromul Tourette, John Davidson, a făcut o serie de comentarii jignitoare în timpul spectacolului, scrie Variety.

Printre izbucnirile sale involuntare - cauzate de afecţiunea sa - s-a numărat şi cuvântul care începe cu N, strigat atunci când Michael B. Jordan şi Delroy Lindo au înmânat premiul pentru Cele mai bune efecte vizuale filmului „Avatar: Fire and Ash”.

Într-o declaraţie emisă luni, BAFTA a declarat că îşi asumă „întreaga responsabilitate” pentru că i-a pus pe „invitaţii săi într-o situaţie foarte dificilă şi prezintă tuturor scuze”. De asemenea, a spus că doreşte să „îşi ceară scuze fără rezerve” lui Jordan şi Lindo. „Dorim să le mulţumim lui Michael şi Delroy pentru demnitatea şi profesionalismul lor incredibil”, a precizat compania.

Situaţia a fost abordată în cadrul ceremoniei din acea seară, unde gazda Alan Cumming a făcut două declaraţii, mulţumind publicului pentru „înţelegerea” dizabilităţii lui Davidson şi cerându-şi scuze dacă cineva s-a simţit ofensat (o replică criticată ulterior pe X de scenografa „Sinners”, Hannah Beachler, care a descris-o ca fiind „de unică folosinţă”).

Davidson s-a scuzat la jumătatea ceremoniei, dar situaţia a escaladat doar când BBC a menţinut insulta rasială în transmisiunea sa cu întârziere (ceva pentru care şi-a cerut scuze, înainte de a elimina programul de pe serviciul său de streaming iPlayer).

În noua sa declaraţie, BAFTA l-a lăudat pe Davidson pentru că a ales să părăsească ceremonia şi i-a mulţumit pentru „demnitatea şi consideraţia sa faţă de ceilalţi, într-o noapte care ar fi trebuit să fie o sărbătoare pentru el”.

