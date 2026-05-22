Şefa diplomaţiei europene: „Poporul cubanez merită oportunităţi şi libertate, nu mai mult control şi izolare”

Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas. Sursa foto: Profimedia Images

Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a cerut joi încetarea „controlului” şi a „izolării” poporului cubanez, lovit de o profundă criză economică şi aflat sub o presiune tot mai mare din partea Statelor Unite, notează AFP, potrivit Agerpres.

„După decenii de proastă gestionare şi represiune politică, criza economică din Cuba este pe cale să atingă un adevărat punct de cotitură. Poporul cubanez merită oportunităţi şi libertate, nu mai mult control şi izolare”, a declarat responsabila europeană într-o conferinţă de presă la Ciudad de Mexico cu ocazia unui summit UE-Mexic.

Joi, secretarul de stat american, Marco Rubio, a avertizat Cuba că Statele Unite sunt „determinate” să impună o schimbare în insula comunistă, la o zi după punerea sub acuzare de către justiţia americană a fostului preşedinte cubanez Raul Castro.

„Sistemul lor economic nu funcţionează. Este defect şi nu poate fi reparat cu actualul sistem politic”, le-a declarat Rubio jurnaliştilor din oraşul său natal, Miami.

Tensiunile sunt exacerbate între Washington şi Havana.

Pe lângă embargoul american în vigoare din 1962, Washingtonul impune din ianuarie insulei din Caraibe o blocadă petrolieră totală care provoacă întreruperi interminabile de energie electrică.

Kaja Kallas se află în Mexic alături de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru semnarea unui acord comercial actualizat între Uniunea Europeană şi Mexic.

În ianuarie 2025, UE şi Mexicul au finalizat negocierile pentru modernizarea acordului lor comercial care prevede eliminarea aproape a tuturor taxelor vamale existente aplicate importurilor din Uniune şi facilitarea importurilor provenite din Mexic.

