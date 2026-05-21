Hidroelectrica a semnat un contract de 188 de milioane de euro pentru a moderniza Centrala Hidroelectrică Râul Mare Retezat

Hidroelectrica a semnat, joi, contractul de retehnologizare a Centralei Hidroelectrice Râul Mare Retezat, un proiect strategic pentru modernizarea şi eficientizarea capacităţilor de producţie ale companiei, în valoare de 188,4 milioane de euro, fără TVA.

Procedura de achiziţie cu privire la contractul de retehnologizare a Centralei Hidroelectrice Râul Mare Retezat a fost iniţiată prin publicarea documentaţiei de atribuire în SEAP în data de 22 septembrie 2025, termenul-limită pentru depunerea ofertelor fiind 10 decembrie 2025, potrivit datelor comunicate de companie.

Valoarea contractului a fost estimată iniţial la 193,3 milioane euro, fără TVA. În urma procesului de evaluare, contractul a fost atribuit asocierii formate din Andritz Hydro GmbH (asociat) şi COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. (lider de asociere), împreună cu subcontractanţii LAS PROM S.R.L., GD Maşini de Ridicat, Compania de Consultanţă în Energie şi Mediu S.A., Electric Total S.R.L., ARIS Engineering S.R.L. şi Electromontaj Carpaţi S.A. Valoarea de atribuire este de 188,4 milioane euro, fără TVA. Raportul procedurii a fost aprobat în data de 28 aprilie 2026.



Deşi centrala are o putere instalată de 335 MW încă de la punerea în funcţiune, aceasta a operat, din considerente tehnice, la aproximativ 200 MW, restricţiile fiind generate de limitările echipamentelor existente.

Prin proiectul de retehnologizare vor fi recuperaţi şi integraţi în exploatare încă aproximativ 135 MW disponibili în mod real, ceea ce va contribui semnificativ la creşterea capacităţii de producţie, la îmbunătăţirea serviciilor de sistem furnizate SEN şi la consolidarea securităţii energetice a României, se precizează în comunicat.

„Investiţia vizează pregătirea centralei pentru un nou ciclu de viaţă operaţională, prin înlocuirea principalelor echipamente electromecanice şi implementarea unor soluţii tehnologice modern”, arată oficialii companiei.

Proiectul include instalarea unor turbine Francis verticale noi, modernizarea generatoarelor, a sistemelor de excitaţie şi automatizare, integrarea completă în sistemele SCADA şi reabilitarea infrastructurii electrice şi constructive aferente. Totodată, vor fi implementate sisteme moderne de securitate, monitorizare şi protecţie la incendiu, se arată în comunicat.

Prin retehnologizare se urmăreşte recuperarea de putere şi creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea fiabilităţii şi disponibilităţii instalaţiilor, reducerea costurilor de exploatare şi menţinerea rolului strategic al centralei în SEN.

Noile echipamente vor permite funcţionarea în condiţii de siguranţă şi performanţă, conform standardelor tehnologice actuale şi cerinţelor de flexibilitate ale pieţei de energie, susţin reprezentanţii Hidroelectrica.

