Miruță va sesiza Curtea de Conturi, după arbitrajul de pe Autostrada Sebeș–Turda. CNAIR ar fi pierdut peste 340 de milioane lei

Radu Miruță. Foto: gov.ro
„Nu am fost de acord cu recepția unor lucrări prost executate” CNAIR, obligată să plătească peste 340 de milioane de lei Control la CNAIR și sesizarea Curții de Conturi

Ministrul interimar al Transporturilor Radu Miruță a trimis Corpul de Control la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) după ce compania ar fi pierdut „cel puțin discutabil” peste 340 de milioane de lei într-un arbitraj legat de Autostrada Sebeș–Turda, a anunțat secretarul de stat în MT Horațiu Cosma, care a adăugat va fi sesizată și Curtea de Conturi pentru evaluarea prejudiciului și identificarea responsabililor.

„Radu Miruță a trimis astăzi corpul de control la CNAIR, după ce compania de drumuri a pierdut cel puțin discutabil peste 340 de milioane de lei într-un arbitraj pe Autostrada Sebeș-Turda. Bani publici. Adică bani din buzunarul fiecărui român”, a scris Cosma, joi pe Facebook.

Potrivit secretarului de stat, lotul 1 al Autostrăzii Sebeș–Turda a început în 2014 și trebuia finalizat în 2016, pentru 540 de milioane de lei, însă a fost deschis circulației abia în 2020.

Cosma susține că, în noiembrie 2021, directorul CNAIR, Cristian Pistol, a semnat o înțelegere cu constructorii italieni prin care penalitățile din arbitraj urmau să fie limitate la 150 de milioane de lei.

„Numai că, între timp, am văzut cu toții «calitatea» lucrărilor recepționate: alunecări de teren, porțiuni de autostradă închise și reconstruite, poduri deplasate, denivelări și foarte multe gropi”, a afirmat acesta.

„Nu am fost de acord cu recepția unor lucrări prost executate”

Horațiu Cosma a precizat că, în perioada în care a ocupat primul mandat de secretar de stat, alături de fostul ministru Cătălin Drulă, a cerut constructorului italian să remedieze deficiențele înainte de recepția lucrărilor.

„Nu am fost de acord cu recepția unor lucrări prost executate”, a transmis el.

Potrivit acestuia, după schimbarea conducerii ministerului, situația ar fi fost „deblocată” de actualul director CNAIR.

„După noi, a venit domnul Pistol și, la câteva săptămâni de la preluarea mandatului, «a deblocat» situația. A recepționat lucrările. Mai mult, angajați din CNAIR au refuzat atunci să își asume recepția lucrărilor, însă vocile lor au fost reduse la tăcere”, a mai scris Cosma.

CNAIR, obligată să plătească peste 340 de milioane de lei

Secretarul de stat susține că arbitrul nu ar fi luat în considerare înțelegerea semnată în 2021 deoarece documentul „nu ar fi respectat rigorile legale”.

„CNAIR trebuie să plătească nu 150 de milioane, cum semnase, ci peste 340 de milioane de lei”, a afirmat acesta.

„Practic, românii au plătit de două ori. O dată prin autostrada pe care nu au putut-o folosi în cei 4 ani de întârzieri. Și, doi, prin penalități mai mari decât fusese stabilit inițial”, a adăugat Cosma.

Control la CNAIR și sesizarea Curții de Conturi

Horațiu Cosma a precizat că CNAIR a transmis săptămâna trecută către Ministerul Transporturilor solicitări pentru plata arbitrajului din bani publici.

„Această situație nu poate fi trecută cu vederea. Ministrul Transporturilor, Radu Miruță, trimite Corpul de Control la CNAIR pentru a verifica întreaga situație. Concluziile vor fi trimise de urgență organelor competente”, a transmis oficialul.

Acesta a anunțat că va fi sesizată și Curtea de Conturi pentru evaluarea prejudiciului și identificarea responsabililor.

„Zi de zi deschidem uși în Ministerul Transporturilor și descoperim probleme grave ascunse sub preș. Diferența dintre noi și exponenții dezastrului bugetar al României este că noi nu întoarcem privirea și nu ne batem joc de români. Facem curățenie până la capăt”, a mai scris Horațiu Cosma.

Editor : Ana Petrescu

