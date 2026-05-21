Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România, în valoare de 16,68 miliarde euro. O singură țară primește mai mulți bani decât noi

Soldați români. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
Comisarul european pentru buget Piotr Serafin a semnat acordul de finanțare pentru România în cadrul programului SAFE, prin care țara noastră va primi 16,68 miliarde de euro pentru apărare și industria de armament, a anunțat Ministerul Fianțelor Publice.  „SAFE nu este doar un instrument financiar, ci o investiţie în securitatea şi rezilienţa României”, a declarat ministrul Alexandru Nazare.

Prin acest acord, România are acces la o finanțare de 16,68 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană în cadrul instrumentului SAFE, după Polonia, mai spune comunicatul de presă al MFP. Fondurile sunt destinate investițiilor în apărare, infrastructură strategică și consolidării industriei europene de profil.

Instrumentul SAFE permite statelor membre să contracteze împrumuturi în condiții avantajoase pentru proiecte de securitate și apărare.

Pentru România, finanțarea vizează proiecte de înzestrare militară, tehnologie, infrastructură asociată și investiții cu relevanță strategică. Din total, aproximativ 4,2 miliarde de euro sunt alocate infrastructurii de transport rutier de interes național, iar restul proiectelor sunt destinate domeniului apărării și securității.

„Semnarea acordului de către Comisia Europeană confirmă că România a parcurs la timp etapele necesare pentru accesarea uneia dintre cele mai importante finanțări europene dedicate securității. Vorbim despre 16,68 miliarde euro care pot susține apărarea, infrastructura strategică, industria națională de profil și locuri de muncă în sectoare cu valoare adăugată ridicată. Ministerul Finanțelor a tratat acest dosar ca pe o prioritate, pentru că SAFE nu este doar un instrument financiar, ci o investiție în securitatea și reziliența României”, a declarat ministrul interimar al Finanțelor Alexandru Nazare, potrivit sursei citate.

Mecanisme pentru proiecte strategice

Nazare a subliniat și impactul programului asupra infrastructurii din regiunea Moldovei.

„Prin SAFE, România nu investește doar în apărare și securitate, ci creează poate cea mai importantă oportunitate din ultimele decenii pentru conectarea Moldovei la infrastructura mare europeană”, a mai spus ministrul interimar.

El a precizat că proiecte precum Pașcani–Suceava–Siret și Târgu Neamț–Iași–Ungheni vor avea o evidență distinctă și o finanțare predictibilă până în 2031.

„SAFE înseamnă securitate pentru România, dar și una dintre cele mai importante șanse de dezvoltare pentru Moldova din ultimele decenii”, a adăugat Nazare.

România a semnat acordul pe 12 mai 2026, iar documentele au fost transmise Comisiei Europene pe 13 mai.

Acordul prevede că prima tranșă de finanțare poate fi solicitată în octombrie 2026, iar perioada de accesare a fondurilor se întinde până la 31 decembrie 2030.

De asemenea, România poate primi o prefinanțare de 15%, respectiv aproximativ 2,5 miliarde de euro, după intrarea în vigoare a acordului. Împrumuturile vor avea o maturitate de 45 de ani și o perioadă de grație de 10 ani.

Fondurile vor fi gestionate de Ministerul Finanțelor, iar implementarea va fi realizată de mai multe instituții, inclusiv Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, SRI, STS, SIE, SPP și Ministerul Transporturilor.

SAFE este un instrument european temporar, creat pentru a sprijini investițiile în apărare și securitate în contextul deteriorării mediului de securitate din Europa.

Mesajul comisarului european pentru Apărare

Andrius Jubilius, comisarul european pentru Apărare și Spațiu a subliniat că programul SAFE reprezintă un angajament ferm față de securitatea Uniunii Europene și a Flancului Estic.

„SAFE demonstrează angajamentul nostru ferm faţă de securitatea europeană şi, în special, faţă de Flancul Estic”, a scris Andrius Kubilius într-o postare pe platforma X.

Kubilius a precizat că, în contextul actual de instabilitate, Uniunea Europeană continuă să își consolideze capacitățile de apărare.

„În timp ce ameninţările şi instabilitatea continuă, mergem cu hotărâre înainte pentru a sprijini forţele armate, industriile şi cetăţenii UE”, a adăugat comisarul european.

Mureșan: Acordul semnat astăzi e rezultatul eforturilor Guvernului Bolojan

„Comisarul european pentru buget, Piotr Serafin, tocmai a semnat acordul de finanțare pentru România în cadrul programului SAFE. România va primi 16,6 miliarde de euro pentru întărirea capacităților de apărare și dezvoltarea industriei de armament. Este a doua cea mai mare alocare acordată unui stat membru din întreaga Uniune Europeană prin acest program”, a transmis Siegfried Mureșan, joi pe Facebook.

Eurodeputatul PNL susține că finanțarea este rezultatul eforturilor recente ale Executivului.

„Acordul semnat astăzi este rezultatul eforturilor depuse în ultimele luni de guvernul condus de Ilie Bolojan”, a mai scris Mureșan.

Acesta a subliniat necesitatea implementării rapide a măsurilor pentru accesarea fondurilor.

„Autoritățile din România trebuie să continue implementarea măsurilor necesare pentru ca această finanțare să ajungă cât mai repede în țară și să fie transformată în investiții concrete pentru întărirea apărării”, a precizat europarlamentarul.

În final, liberalul a transmis că fondurile vor consolida securitatea României.

„Cu sprijin european ne vom apăra mai bine în anii următori”, a mai scris acesta.

