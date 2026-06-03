Studiu IRES: Informația științifică este reperul principal al consumatorilor adulți în evaluarea riscurilor asociate fumatului

• Comunitatea științifică este percepută drept cea mai credibilă sursă de informare: 82% dintre respondenți declară că au încredere în opiniile experților, iar 51% indică studiile de specialitate ca principală sursă de informare privind riscurile asociate fumatului.

• Utilizatorii noilor categorii de produse care nu implică arderea tutunului tind să distingă mai bine riscurile și diferențele între nicotină și efectele fumatului comparativ cu fumătorii. Aceste date pot susține ideea potrivit căreia informarea despre reducerea riscurilor funcționează.

• BAT construiește o lume fără fum (A Smokeless World™) și pune știința la dispoziția tuturor partenerilor de dialog prin platforma Omni™, un hub digital care oferă acces transparent la cele mai recente date și cercetări științifice, sprijinind decizii informate și o mai bună înțelegere a riscurilor și inovațiilor tehnologice.

Principalele concluzii ale celui mai recent studiu IRES care analizează profilul comunicațional al consumatorilor de produse din tutun și nicotină, precum și percepția riscurilor asociate consumului, arată că principala sursă de informare este reprezentată de informația științifică (51%), urmată de site-urile de internet (40%) și de mass-media (37%).

„Datele studiului IRES arată că publicul acordă cea mai mare încredere oamenilor de știință și studiilor validate, în timp ce miturile, teoriile conspiraționiste și mesajele influencerilor au o credibilitate redusă în procesul de informare asupra riscurilor asociate fumatului,” a declarat Dan Jurcan, director de cercetare IRES.

Studiul indică și diferențe semnificative în ceea ce privește gradul de informare al consumatorilor de produse care conțin tutun sau nicotină cu privire la diferite tipuri de produse. Țigaretele conduc topul, cu 93% dintre respondenți declarând că sunt foarte bine informați, urmate de produsele din tutun încălzit (67%), țigaretele electronice (58%) și pliculețele cu nicotină pentru uz oral (29%).

Aceste decalaje evidențiază nevoia consumatorilor români de a putea lua decizii informate în ceea ce privește riscurile produselor pe care le consumă. În acest context, rezultatele studiului IRES reflectă o oportunitate importantă pentru o comunicare publică bazată pe dovezi științifice, menită să reducă confuziile și să sprijine decizii informate privind consumul produselor cu tutun și nicotină.

Tocmai de aceea, BAT a dezvoltat platforma globală Omni™, un hub digital care reunește cele mai recente cercetări, studii și date științifice despre produsele din tutun și nicotină și despre abordarea de reducere a riscurilor. Platforma oferă acces transparent la informații bazate pe dovezi pentru comunitatea științifică, autorități, profesioniști din sănătate și publicul interesat, facilitând un dialog bine fundamentat și sprijinind decizii informate. Prin centralizarea datelor relevante într-un singur spațiu accesibil, Omni™ funcționează ca un compendiu de știință actualizat, contribuind la o mai bună înțelegere a diferențelor de risc și a progresului tehnologic și științific din domeniu.

„Rezultatele studiului reconfirmă faptul că informația științifică riguroasă joacă un rol esențial în formarea percepțiilor publicului asupra riscurilor asociate fumatului. Accesul transparent la date solide este fundamental pentru luarea unor decizii informate. BAT susține colaborarea constantă între comunitatea științifică, autorități și societate, pentru dezvoltarea unor politici publice și a unei comunicări bazate pe date, care să contribuie la o mai bună înțelegere a diferențelor de risc dintre diversele produse”, a declarat Ileana Dumitru, Director pentru Afaceri Externe al Ariei Europa de Sud Est, BAT.

Ileana Dumitru, Director pentru Afaceri Externe al Ariei Europa de Sud Est, BAT

De asemenea, datele studiului arată că produsele care nu implică arderea tutunului sunt utilizate ca alternative cu risc redus* la fumat: o majoritate covârșitoare a utilizatorilor acestor produse (93%) au un istoric de consum de țigarete clasice. Acest profil de utilizare sugerează că produsele fără ardere sunt folosite predominant ca o alternativă cu risc redus* de către fumătorii existenți.

Studiul „Profilul comunicațional al consumatorilor de țigări clasice, produse din tutun încălzit și țigări electronice raportat la percepția riscurilor de consum” a fost realizat de IRES pentru BAT România pe un eșantion total de 1.370 respondenți adulți (1.068 eșantion principal și boost de 302 utilizatori de produse din tutun încălzit) în perioada 28.10-28.11.2025. Cercetarea a vizat utilizatori adulți de produse din tutun și nicotină și a analizat comportamentele de consum, sursele de informare și percepțiile privind riscurile asociate.

Despre BAT

BAT este o companie globală de bunuri de larg consum, lider în industrie, cu obiectivul asumat de a accelera tranziția către o lume fără fum – A Smokeless World – și de a-și transforma portofoliul pentru sustenabilitate pe termen lung. Portofoliul său include țigări și o gamă în creștere rapidă de alternative fără fum care nu implică ardere, precum produse pentru vapat, produse de încălzire a consumabilelor din tutun și plante și produse moderne cu nicotină pentru uz oral.

Compania își propune ca 50 de milioane de consumatori adulți să aleagă produsele sale fără fum până în 2030, iar aceste produse să genereze 50% din veniturile Grupului până în 2035. La 31 decembrie 2025, noile categorii de produse ale BAT erau utilizate de peste 34,1 milioane de consumatori adulți la nivel mondial, mulți dintre aceștia renunțând complet la țigări sau reducându-le consumul. Produsele fără fum au reprezentat 18,2% din veniturile Grupului.

BAT are peste 47.000 de angajați și, în 2025, a generat venituri de 25,6 miliarde £. Susținută de Omni™, platforma dezvoltată de BAT pentru integrarea dovezilor pentru schimbare, compania continuă să își consolideze capacitățile științifice în toxicologie sistemică, cercetare clinică și comportamentală și studii post-punere pe piață.

Pe lângă transformarea portofoliului, BAT își intensifică eforturile de reducere a amprentei de mediu și de sprijinire a unui impact social pozitiv de-a lungul lanțului valoric. În 2025, compania a primit ratingul Triple A din partea CDP pentru raportările sale privind Schimbările Climatice, Securitatea Apei și Pădurile.

Pentru mai multe informații, vizitați www.bat.com și www.asmokelessworld.com.

*Bazat pe dovezile existente și presupunând o trecere completă de la fumat la aceste produse, care nu sunt lipsite de risc și provoacă dependență.

Editor : A.D.V.