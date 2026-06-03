CM 2026: Din cauza epidemiei de Ebola, un primar spaniol a interzis un meci de pregătire între RD Congo şi Chile

Primarul localităţii La Línea de la Concepción, din sudul Spaniei, a interzis marţi desfăşurarea, în data de 9 iunie, a unui meci amical de pregătire pentru Cupa Mondială din 2026 între Chile şi Republica Democratică Congo, din „prudenţă”, având în vedere epidemia de Ebola din ţara africană, relatează AFP.

„Tocmai am semnat decretul prin care nu se autorizează desfăşurarea meciului programat pentru 9 iunie pe stadionul municipal între echipele naţionale ale Republicii Democrate Congo şi Chile”, a declarat Juan Franco într-o înregistrare audio difuzată de primărie. Primarul din La Línea, o localitate cu 65.000 de locuitori situată în apropierea Gibraltarului, şi-a justificat decizia prin „prudenţă sanitară”, urmând recomandările serviciului de sănătate al guvernului regional.

Decizia invocă, de asemenea, „un raport emis de şeful serviciului de sănătate al primăriei din La Línea, care descurajează total desfăşurarea acestui meci din cauza eventualelor riscuri sanitare care ar putea exista”. Meciul împotriva Chile este al doilea meci amical pe care selecţia congoleză intenţiona să îl dispute în Europa în cadrul pregătirii sale pentru Cupa Mondială din 2026 din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie-19 iulie).

RD Congo, ţară afectată de o epidemie de virus Ebola, va juca miercuri la Liège, în Belgia, împotriva Danemarcei. La Cupa Mondială, RD Congo va juca în grupa K împotriva Columbiei, Portugaliei şi Uzbekistanului. Un responsabil al selecţiei congoleze a declarat pentru AFP la 21 mai că echipa a anulat cantonamentul de pregătire pentru Cupa Mondială de la Kinshasa pentru a-l muta în Belgia.

Trei companii aeriene mexicane au anunţat vineri restricţii pentru călătorii proveniţi din ţările africane afectate de virusul Ebola, în cadrul măsurilor preventive coordonate cu Statele Unite şi Canada, la mai puţin de două săptămâni de la începerea Cupei Mondiale.

Editor : Sebastian Eduard