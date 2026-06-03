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Mark Rutte, vizită-surpriză la Kiev: „Un gest de solidaritate şi de sprijin din partea Alianţei față de țara noastră”

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Mark Rutte și Volodimir Zelenski
Mark Rutte și Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a sosit miercuri la Kiev pentru o vizită surpriză, a anunţat compania feroviară ucraineană Ukrzaliznytsia, transmit AFP şi Reuters.

Vizita lui Rutte are loc după mai multe atacuri aeriene masive ruse care au vizat în special capitala ucraineană în ultimele săptămâni.

„Suntem bucuroşi să îl primim astăzi pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, la gara centrală din Kiev. Această vizită este extrem de importantă, la fel ca cele precedente, întrucât este un gest de solidaritate şi de sprijin din partea Alianţei (Nord-Atlantice) faţă de ţara noastră”, a indicat compania Ukrzaliznytsia pe social media. 

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Vizita-surpriză a lui Rutte vine în contextul în care o lovitură a unei drone ucrainene asupra unui autobuz care face legătura între Moscova şi Simferopol, în Crimeea anexată de Rusia, s-a soldat cu şapte morţi şi unsprezece răniţi, au anunţat autorităţile din regiunea ucraineană Doneţk sub controlul Moscovei, unde a avut loc atacul.

La începutul lunii februarie, șeful NATO a efectuat, de asemenea, o vizită surpriză la Kiev, ajungând la doar câteva ore după ce Rusia a lansat unul dintre cele mai ample atacuri combinate cu drone și rachete din 2026, la momentul respectiv, conform Kyiv Post. De această dată, vizita sa a avut loc în urma unui atac de amploare, în care au fost lansate 73 de rachete și 656 de drone, soldat cu 22 de morți în toată Ucraina, printre care doi copii, și cel puțin 130 de răniți.

În timpul vizitei sale din februarie, Rutte și președintele Volodimir Zelenski au depus flori la un monument comemorativ din centrul Kievului, în memoria soldaților ucraineni căzuți la datorie de la începutul invaziei rusești pe scară largă.

Ulterior, el s-a adresat parlamentului ucrainean, Rada Supremă, unde a făcut apel la o pace durabilă și la garanții de securitate credibile pentru Ucraina, subliniind că o pace durabilă necesită atât forțe armate ucrainene puternice, cât și un sprijin internațional susținut.

Rutte a afirmat că Statele Unite, țările europene și Canada și-au exprimat deja disponibilitatea de a oferi astfel de garanții și a menționat o „Coaliție a Voinței” care lucrează la elaborarea unui cadru pentru viitoarea arhitectură de securitate a Ucrainei.

El a adăugat că NATO ar fi pregătită să pună în aplicare mecanisme de securitate imediat după încheierea oricărui acord de pace, inclusiv sprijin aerian, naval și de altă natură, cu un grad de implicare diferit din partea aliaților.

Rutte a recunoscut, de asemenea, că încheierea războiului ar necesita „decizii dificile și dureroase”, subliniind totodată că Ucrainei trebuie să i se garanteze că sacrificiile sale nu au fost în zadar.

Acesta a vizitat Ucraina și în aprilie 2025, când s-a întâlnit cu liderul de la Kiev la Odesa și a vizitat un spital în care erau îngrijiți militari ucraineni răniți, lăudând atât rezistența celor de pe linia frontului, cât și personalul medical care lucrează în condiții de război.

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Editor : A.M.G.

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