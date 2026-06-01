Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților române nu vor rămâne fără răspuns"

Rusia va lua măsuri în urma deciziei României de a-l expulza pe consulul Moscovei la Constanța, a dat asigurări luni purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de externe, Maria Zaharova.

Maria Zaharova a fost întrebată luni, în cadrul unei întâlniri cu presa, ce contramăsuri va lua Rusia în legătură cu decizia autorităților române de a-l declara pe consulul general al Rusiei la Constanța persona non grata și de a închide consulatul.

„Acțiunile neprietenoase ale autorităților române cu siguranță nu vor rămâne fără răspuns. Măsuri specifice vor fi anunțate ulterior”, a răspuns Maria Zaharova, potrivit transcrierii declarațiilor, publicate pe site-ul ministerului rus de externe.

Consulul rus la Constanța a părăsit România luni, după ce MAE român l-a declarat persona non grata decis închiderea consulatul.

Decizia a fost luată după ce o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați. 

