Live TV

Nicușor Dan i-a chemat din nou la discuții pe Bolojan, Grindeanu și Fritz. Șeful statului insistă să aibă majoritate pentru noul Guvern

Data actualizării: Data publicării:
Nicușor Dan.
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Bolojan, primul chemat la discuții Grindeanu și Fritz vor merge la Cotroceni Președintele caută o majoritate în Parlament

Șeful statului insistă să aibă o majoritate parlamentară care să susțină la vot noul Guvern, motiv pentru care a reluat discuțiile cu liderii fostei coaliții de guvernare. Primul chemat la Cotroceni a fost Ilie Bolojan, marți, după ce PNL și USR au transmis că nu vor vota un Executiv, fie el și tehnocrat, dacă va include oameni ai PSD.

Bolojan, primul chemat la discuții

Potrivit informațiilor Digi24, președintele Nicușor Dan a reluat seria consultărilor informale pentru desemnarea viitorului premier. Marți, la Palatul Cotroceni a fost chemat din nou Ilie Bolojan.

Surse din conducerea PNL au declarat că partidul nu va vota un Guvern în care s-ar regăsi persoane apropiate PSD, chiar dacă acestea ar avea un profil tehnocrat. Liberalii resping și varianta unor miniștri tehnocrați dublați de numiri politice în eșaloanele inferioare. Cu alte cuvinte, PNL ar vrea să blocheze accesul PSD la resurse sub orice formă. 

Grindeanu și Fritz vor merge la Cotroceni

Discuțiile continuă și astăzi, iar șeful statului ar urma să se întâlnească atât cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, cât și cu președintele USR, Dominic Fritz. În schimb, reprezentanții UDMR nu ar fi fost invitați la o nouă rundă de consultări, spun surse din cadrul Uniunii.

USR a avut o ședință marți seară, în urma căreia partidul a subliniat, din nou, că nu va susține un Guvern tehnocrat. Despre acest scenariu a vorbit și public senatorul Cristian Ghinea. „Dacă PNL și USR votează formula asta, PSD va avea puterea, iar Bolojan și USR vor avea lăturile”, a scris acesta pe Facebook, marți. 

Surse din conducerea PSD au declarat că nu exclud  varianta unui Guvern tehnocrat, însă „depinde totul de cine sunt miniștrii și de programul de guvernare”. Ba chiar liderii de la centru au încercat să „promoveze” în partid ideea unui Executiv tehnocrat condus de Eugen Tomac. Totuși, în teritoriu sunt nemulțumiri, iar unele voci cer un Executiv politic. Bineînțeles, cu rămânerea PSD la „butoane”. „Nu am dat jos Guvernul pentru un tehnocrat”, au spus surse pentru Digi24.

Președintele caută o majoritate în Parlament

Noua rundă de discuții la Cotroceni are loc în contextul în care președintele încearcă în continuare să găsească o majoritate pentru noul Guvern și nu ia în calcul să propună un nume de premier care ar risca să pice la votul din Parlament. Nicușor Dan nu ar fi renunțat la ideea desemnării unui premier din afara partidelor parlamentare, una dintre variantele analizate fiind cea a unui Guvern cu profil tehnocrat.

 

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maria zaharova sustine o conferinta de presa
1
Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților...
nicusor dan viziteaza apartamentul distrus de drona ruseasca la galati
2
Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
BUCURESTI - ASOCIATIA MUNICIPIILOR - DECLARATII - 11 APR 2022
3
Primarul Buzăului, Constantin Toma, și-a dat demisia din conducerea PSD. „Nu mă mai...
Premierul armenian Nikol Pașinian și Vladimir Putin
4
„În mod pașnic, inteligent și reciproc avantajos”. Premierul armean a refuzat direct...
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare de DNA. Anunțul...
Pancu i-a lăsat pe toți "mască": "A luat mașina și a plecat! A zis că nu mai vrea să vină la club"
Digi Sport
Pancu i-a lăsat pe toți "mască": "A luat mașina și a plecat! A zis că nu mai vrea să vină la club"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu cere ca generalul Vlad Gheorghiță să plece de la șefia Armatei Române: „România nu își permite astfel de incertitudini”
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Dominic Fritz: Există deja o majoritate funcțională, cu extremiști. „Putem să nu ne mai prefacem că AUR ar fi un partid anti-PSD?”
ministerul fondurilor europene
Angajații de la stat care gestionează fondurile europene amenință cu greva generală, în urma tăierii veniturilor prin legea salarizării
Foto: Mircea Abrudean, președintele Senatului
Abrudean: AUR şi PSD au confirmat, încă o dată, că parteneriatul lor funcţionează în Parlament
statueta justitia
USR: Coaliţia dintre PSD şi extremiştii proruşi, vot împotriva includerii magistraților în categoria avertizorilor de integritate
Recomandările redacţiei
2026-06-03-4602
Peste 10.000 de angajați din sănătate protestează față de noua lege a...
BUCURESTI - BNS - PROTEST - MINISTERUL DE FINANTE - 8 IUL 2025
Angajațiii din Finanțe, protest în fața Ministerului. Joi, mii de...
furtuna semn galben avertizare ciclon
Alertă meteo de furtuni și ploi puternice în mai multe regiuni din...
Seful Statului Major, Generalul Vlad Gheorghita, iese de la sediul DNA Militar, in Bucuresti, 2 iunie 2026.
Noi audieri în dosarul de corupție din Armata Română. Fiica unui...
Ultimele știri
Mark Rutte, vizită-surpriză la Kiev: „Un gest de solidaritate şi de sprijin din partea Alianţei față de țara noastră”
India: cel puțin 21 de morți în urma unui incendiu izbucnit într-un hotel din New Delhi
Haos în Japonia din cauza furtunii tropicale Jangmi: 15 răniți, zboruri anulate și sute de mii de sinistrați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a determinat-o pe prințesa Diana să accepte interviul controversat cu Martin Bashir. Motivul real s-a...
Cancan
Pensii mai mici cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România afectați și care este...
Fanatik.ro
Dezastrul Aioani: adio, națională pentru gafeurul Rapidului? Ce decizie ia Gică Hagi
editiadedimineata.ro
Pentagonul interzice accesul jurnaliștilor în biroul de presă. Decizia reaprinde dezbaterea despre libertatea...
Fanatik.ro
„N-am văzut dorință la jucători!” Primele critici în mandatul lui Hagi la națională: „Coubiș – fundaș...
Adevărul
Capcanele din vacanța în Spania: un mop lăsat pe balcon sau un castel de nisip prea mare îți pot aduce amenzi...
Playtech
Succesiunea în cazul concubinajului: Ce drepturi are partenerul de viață dacă nu a existat un act de...
Digi FM
A rupt tăcerea după 20 de ani. Florin Chilian, noi declarații în scandalul cu Ana Maria Georgescu: „Nu am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gestul făcut de Ion Țiriac, după ce Sorana Cîrstea a fost eliminată în fața sa de la Roland Garros
Pro FM
Cum arată Susan Boyle la 65 de ani, după ce s-a transformat total. În 2009 uimea cu vocea și cu simplitatea ei
Film Now
Actor din „How I Met Your Mother”, condamnat la peste 30 de ani de închisoare după ce și-a înjunghiat fosta...
Adevarul
Miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă în...
Newsweek
Începe un proces uriaș pentru anularea CASS la pensie. Pensionarii pot primi 900.000.000€. Avocat: Avem șanse
Digi FM
Brooke Shields, despre prețul celebrității timpurii, după filmul ce a făcut-o star la 11 ani: "Încercau să-mi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Mulți români fac această greșeală. Ce trebuie să faci dacă găsești un pui de căprioară singur în pădure
Film Now
Ce s-a întâmplat când Sharon Stone și-a înfruntat tatăl agresiv, la doar 14 ani. "Nu te voi mai iubi...
UTV
Dorian Popa trece prin momente grele după moartea lui Cheluțu. Câinele artistului a murit chiar de ziua lui