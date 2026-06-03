Nicușor Dan i-a chemat din nou la discuții pe Bolojan, Grindeanu și Fritz. Șeful statului insistă să aibă majoritate pentru noul Guvern

Șeful statului insistă să aibă o majoritate parlamentară care să susțină la vot noul Guvern, motiv pentru care a reluat discuțiile cu liderii fostei coaliții de guvernare. Primul chemat la Cotroceni a fost Ilie Bolojan, marți, după ce PNL și USR au transmis că nu vor vota un Executiv, fie el și tehnocrat, dacă va include oameni ai PSD.

Bolojan, primul chemat la discuții

Potrivit informațiilor Digi24, președintele Nicușor Dan a reluat seria consultărilor informale pentru desemnarea viitorului premier. Marți, la Palatul Cotroceni a fost chemat din nou Ilie Bolojan.

Surse din conducerea PNL au declarat că partidul nu va vota un Guvern în care s-ar regăsi persoane apropiate PSD, chiar dacă acestea ar avea un profil tehnocrat. Liberalii resping și varianta unor miniștri tehnocrați dublați de numiri politice în eșaloanele inferioare. Cu alte cuvinte, PNL ar vrea să blocheze accesul PSD la resurse sub orice formă.

Grindeanu și Fritz vor merge la Cotroceni

Discuțiile continuă și astăzi, iar șeful statului ar urma să se întâlnească atât cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, cât și cu președintele USR, Dominic Fritz. În schimb, reprezentanții UDMR nu ar fi fost invitați la o nouă rundă de consultări, spun surse din cadrul Uniunii.

USR a avut o ședință marți seară, în urma căreia partidul a subliniat, din nou, că nu va susține un Guvern tehnocrat. Despre acest scenariu a vorbit și public senatorul Cristian Ghinea. „Dacă PNL și USR votează formula asta, PSD va avea puterea, iar Bolojan și USR vor avea lăturile”, a scris acesta pe Facebook, marți.

Surse din conducerea PSD au declarat că nu exclud varianta unui Guvern tehnocrat, însă „depinde totul de cine sunt miniștrii și de programul de guvernare”. Ba chiar liderii de la centru au încercat să „promoveze” în partid ideea unui Executiv tehnocrat condus de Eugen Tomac. Totuși, în teritoriu sunt nemulțumiri, iar unele voci cer un Executiv politic. Bineînțeles, cu rămânerea PSD la „butoane”. „Nu am dat jos Guvernul pentru un tehnocrat”, au spus surse pentru Digi24.

Președintele caută o majoritate în Parlament

Noua rundă de discuții la Cotroceni are loc în contextul în care președintele încearcă în continuare să găsească o majoritate pentru noul Guvern și nu ia în calcul să propună un nume de premier care ar risca să pice la votul din Parlament. Nicușor Dan nu ar fi renunțat la ideea desemnării unui premier din afara partidelor parlamentare, una dintre variantele analizate fiind cea a unui Guvern cu profil tehnocrat.

Editor : A.G.