Live TV

Sorin Grindeanu cere ca generalul Vlad Gheorghiță să plece de la șefia Armatei Române: „România nu își permite astfel de incertitudini”

Data actualizării: Data publicării:
Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, cere, într-o postare pe Facebook, ca generalul Vlad Gheorghiță să plece de la conducerea Statului Major al Apărării, în urma punerii sub acuzare de către DNA într-un dosar de corupție. Liderul social-democrat spune că „în aceste momente, România nu își permite astfel de incertitudini la vârful structurilor de apărare”.

„Retragerea de la conducerea Armatei Române ar fi gestul firesc al unui militar aflat în situația generalului Vlad Gheorghiță.  Orice umbră de îndoială asupra conduitei sale profesionale reprezintă o vulnerabilitate pentru Armata Română. În aceste momente, România nu își permite astfel de incertitudini la vârful structurilor de apărare”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

Vlad Gheorghiță, cel mai important general al Armatei Române a dat, marți, explicații în fața procurorilor DNA timp de două ore. La ieșire, șeful Statului Major al Apărării, pus sub acuzare de DNA pentru fapte de corupție, s-a abținut de la comentarii în fața camerelor.

Șeful Armatei este acuzat de procurori că a ordonat un plan ilegal, pe care l-a executat adjunctul său, generalul Iulian Berdilă. Locțiitorul ar fi semnat și trimis o solicitare către Ministerul Educației, prin care solicita încă 20 de locuri la buget, în cadrul Universității de Educație Fizică și Sport. Scopul final era ca fiicele unor alți generali să ocupe aceste locuri, urmând ca mai apoi să fie încadrate pe posturi de ofițer, în Ministerul Apărării Naționale.

Generalul Gheorghiță Vlad a fost numit șef al armatei de către președintele Klaus Iohannis în 2023, iar mandatul lui se încheie anul viitor.

De cealaltă parte, celălalt general, Iulian Berdilă, care este vizat de această anchetă, a fost șeful forțelor terestre, iar în momentul de față este adjunctul șefului Statului Major al Apărării.

Generalul Vlad a reacționat la șase ore de la audierea lui. Într-o postare pe Facebook, Șeful Armatei spune că nu a încălcat niciodată legea, că îi va sprijini pe procurori în anchetă, dar și că își va apăra reputația Armatei.

Punerea sub acuzare a Șefului Armatei are loc într-un moment extrem de tensionat pentru Ministerul Apărării Naționale. Săptămâna trecută, o dronă rusească a lovit un bloc din Galați și a rănit doi oameni. În același timp, Armata a semnat contracte în valoare de 8 miliarde de euro, prin programul SAFE, iar unele dintre ele sunt aspru contestate de analiștii militari.

Citește și:

Radu Miruță, reacție în cazul acuzațiilor aduse generalului Vlad: „Vom vedea care este cea mai bună decizie pentru Armata Română”

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maria zaharova sustine o conferinta de presa
1
Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților...
nicusor dan viziteaza apartamentul distrus de drona ruseasca la galati
2
Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
BUCURESTI - ASOCIATIA MUNICIPIILOR - DECLARATII - 11 APR 2022
3
Primarul Buzăului, Constantin Toma, și-a dat demisia din conducerea PSD. „Nu mă mai...
Premierul armenian Nikol Pașinian și Vladimir Putin
4
„În mod pașnic, inteligent și reciproc avantajos”. Premierul armean a refuzat direct...
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare de DNA. Anunțul...
Pancu i-a lăsat pe toți "mască": "A luat mașina și a plecat! A zis că nu mai vrea să vină la club"
Digi Sport
Pancu i-a lăsat pe toți "mască": "A luat mașina și a plecat! A zis că nu mai vrea să vină la club"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nicușor Dan.
Nicușor Dan i-a chemat din nou la discuții pe Bolojan, Grindeanu și Fritz. Șeful statului insistă să aibă majoritate pentru noul Guvern
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Dominic Fritz: Există deja o majoritate funcțională, cu extremiști. „Putem să nu ne mai prefacem că AUR ar fi un partid anti-PSD?”
Seful Statului Major, Generalul Vlad Gheorghita, iese de la sediul DNA Militar, in Bucuresti, 2 iunie 2026.
Noi audieri în dosarul de corupție din Armata Română. Fiica unui general, chemată la DNA
Foto: Mircea Abrudean, președintele Senatului
Abrudean: AUR şi PSD au confirmat, încă o dată, că parteneriatul lor funcţionează în Parlament
statueta justitia
USR: Coaliţia dintre PSD şi extremiştii proruşi, vot împotriva includerii magistraților în categoria avertizorilor de integritate
Recomandările redacţiei
2026-06-03-4602
Peste 10.000 de angajați din sănătate protestează față de noua lege a...
BUCURESTI - BNS - PROTEST - MINISTERUL DE FINANTE - 8 IUL 2025
Angajațiii din Finanțe, protest în fața Ministerului. Joi, mii de...
furtuna semn galben avertizare ciclon
Alertă meteo de furtuni și ploi puternice în mai multe regiuni din...
Statele OSCE
Declarații ale statelor din OSCE, în urma exploziei dronei ruseşti la...
Ultimele știri
Mark Rutte, vizită-surpriză la Kiev: „Un gest de solidaritate şi de sprijin din partea Alianţei față de țara noastră”
India: cel puțin 21 de morți în urma unui incendiu izbucnit într-un hotel din New Delhi
Haos în Japonia din cauza furtunii tropicale Jangmi: 15 răniți, zboruri anulate și sute de mii de sinistrați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a determinat-o pe prințesa Diana să accepte interviul controversat cu Martin Bashir. Motivul real s-a...
Cancan
Pensii mai mici cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România afectați și care este...
Fanatik.ro
Dezastrul Aioani: adio, națională pentru gafeurul Rapidului? Ce decizie ia Gică Hagi
editiadedimineata.ro
Pentagonul interzice accesul jurnaliștilor în biroul de presă. Decizia reaprinde dezbaterea despre libertatea...
Fanatik.ro
„N-am văzut dorință la jucători!” Primele critici în mandatul lui Hagi la națională: „Coubiș – fundaș...
Adevărul
Capcanele din vacanța în Spania: un mop lăsat pe balcon sau un castel de nisip prea mare îți pot aduce amenzi...
Playtech
Succesiunea în cazul concubinajului: Ce drepturi are partenerul de viață dacă nu a existat un act de...
Digi FM
A rupt tăcerea după 20 de ani. Florin Chilian, noi declarații în scandalul cu Ana Maria Georgescu: „Nu am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gestul făcut de Ion Țiriac, după ce Sorana Cîrstea a fost eliminată în fața sa de la Roland Garros
Pro FM
Cum arată Susan Boyle la 65 de ani, după ce s-a transformat total. În 2009 uimea cu vocea și cu simplitatea ei
Film Now
Actor din „How I Met Your Mother”, condamnat la peste 30 de ani de închisoare după ce și-a înjunghiat fosta...
Adevarul
Miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă în...
Newsweek
Începe un proces uriaș pentru anularea CASS la pensie. Pensionarii pot primi 900.000.000€. Avocat: Avem șanse
Digi FM
Brooke Shields, despre prețul celebrității timpurii, după filmul ce a făcut-o star la 11 ani: "Încercau să-mi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Mulți români fac această greșeală. Ce trebuie să faci dacă găsești un pui de căprioară singur în pădure
Film Now
Ce s-a întâmplat când Sharon Stone și-a înfruntat tatăl agresiv, la doar 14 ani. "Nu te voi mai iubi...
UTV
Dorian Popa trece prin momente grele după moartea lui Cheluțu. Câinele artistului a murit chiar de ziua lui