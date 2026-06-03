Sorin Grindeanu cere ca generalul Vlad Gheorghiță să plece de la șefia Armatei Române: „România nu își permite astfel de incertitudini”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, cere, într-o postare pe Facebook, ca generalul Vlad Gheorghiță să plece de la conducerea Statului Major al Apărării, în urma punerii sub acuzare de către DNA într-un dosar de corupție. Liderul social-democrat spune că „în aceste momente, România nu își permite astfel de incertitudini la vârful structurilor de apărare”.

„Retragerea de la conducerea Armatei Române ar fi gestul firesc al unui militar aflat în situația generalului Vlad Gheorghiță. Orice umbră de îndoială asupra conduitei sale profesionale reprezintă o vulnerabilitate pentru Armata Română. În aceste momente, România nu își permite astfel de incertitudini la vârful structurilor de apărare”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

Vlad Gheorghiță, cel mai important general al Armatei Române a dat, marți, explicații în fața procurorilor DNA timp de două ore. La ieșire, șeful Statului Major al Apărării, pus sub acuzare de DNA pentru fapte de corupție, s-a abținut de la comentarii în fața camerelor.

Șeful Armatei este acuzat de procurori că a ordonat un plan ilegal, pe care l-a executat adjunctul său, generalul Iulian Berdilă. Locțiitorul ar fi semnat și trimis o solicitare către Ministerul Educației, prin care solicita încă 20 de locuri la buget, în cadrul Universității de Educație Fizică și Sport. Scopul final era ca fiicele unor alți generali să ocupe aceste locuri, urmând ca mai apoi să fie încadrate pe posturi de ofițer, în Ministerul Apărării Naționale.

Generalul Gheorghiță Vlad a fost numit șef al armatei de către președintele Klaus Iohannis în 2023, iar mandatul lui se încheie anul viitor.

De cealaltă parte, celălalt general, Iulian Berdilă, care este vizat de această anchetă, a fost șeful forțelor terestre, iar în momentul de față este adjunctul șefului Statului Major al Apărării.

Generalul Vlad a reacționat la șase ore de la audierea lui. Într-o postare pe Facebook, Șeful Armatei spune că nu a încălcat niciodată legea, că îi va sprijini pe procurori în anchetă, dar și că își va apăra reputația Armatei.

Punerea sub acuzare a Șefului Armatei are loc într-un moment extrem de tensionat pentru Ministerul Apărării Naționale. Săptămâna trecută, o dronă rusească a lovit un bloc din Galați și a rănit doi oameni. În același timp, Armata a semnat contracte în valoare de 8 miliarde de euro, prin programul SAFE, iar unele dintre ele sunt aspru contestate de analiștii militari.

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Editor : B.E.