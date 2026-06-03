Cel puţin 21 de persoane au murit într-un incendiu izbucnit miercuri într-un hotel din Delhi, a declarat poliţia, acesta fiind unul dintre cele mai grave incidente de acest gen din capitala ţării din ultimii ani. Hotelul era situat în Malviya Nagar, în sudul capitalei, o zonă predominant rezidenţială, populară printre studenţi şi tineri profesionişti.

Incendiu la un hotel din New Delhi, India. 3 iunie 2026 Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Cel puţin 40 de persoane au fost salvate până acum, a declarat poliţia. Un număr similar de persoane au fost spitalizate, notează News.ro, care citează Reuters și AFP.

Imaginile transmise de televiziuni au arătat o clădire în flăcări, fum ieşind în valuri şi exteriorul carbonizat, în timp ce localnicii priveau de pe o alee îngustă din apropiere.

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Înregistrările au arătat, de asemenea, două persoane sărind de la un etaj superior al clădirii.

„Se pare că la parterul clădirii funcţiona un restaurant, este foarte probabil ca incendiul să fi avut legătură cu acel restaurant”, a declarat reporterilor Jitendra Kumar, un oficial al administraţiei locale.

Prim-ministrul Narendra Modi a declarat că pierderea de vieţi omeneşti este tragică şi a transmis condoleanţe sincere celor care şi-au pierdut persoanele dragi, urând totodată recuperare rapidă celor răniţi.

Poliţia nu a oferit detalii cu privire la cauzele incendiului care a distrus Flourish Stay, un bed-and-breakfast ieftin situat în partea de sud a megalopolisului cu 30 de milioane de locuitori. Conform relatărilor presei locale, mai mulţi dintre cei decedaţi sunt cetăţeni ai unor ţări africane care au venit în India pentru tratament medical.

Incendiile sunt frecvente în India, din cauza infrastructurii aflate într-o stare precară şi a normelor de siguranţă şi evacuare care nu sunt întotdeauna respectate. În luna martie a acestui an, un incendiu provocat de un scurtcircuit electric a dus la moartea a cel puţin zece pacienţi într-un spital din oraşul Cuttack, din estul Indiei.

Editor : B.E.