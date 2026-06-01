În acest moment, nu există motive întemeiate pentru ca Armenia să organizeze imediat un referendum privind aderarea la Uniunea Europeană și ieșirea din UEA, a declarat prim-ministrul republicii, Nikol Pașinian.

Anterior, o astfel de cerere adresată Erevanului a fost formulată de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, care a declarat că numai în acest caz cele două țări se vor putea despărți „în mod pașnic, inteligent și reciproc avantajos”. Potrivit lui Pashinyan, organizarea unui astfel de referendum „nu este logică” atâta timp cât Armenia nu a solicitat oficial UE aderarea și nici măcar nu s-a apropiat de obținerea statutului de candidat la aderare.

„În esență, nu există motive, nu s-a format un echilibru, pentru ca noi să putem oferi poporului alegerea de a urma o cale sau alta. Astăzi, această alegere este teoretică, iar a supune o alegere teoretică la referendum nu este atât de rațional, este greșit și nejustificat”, a spus Pashinyan într-un mesaj video pe Facebook (citat conform Sputnik Armenia). Erevanul va continua să lucreze în mod calm și cu sânge rece în cadrul UEA, unde există un potențial încă neexploatat, a adăugat premierul. Potrivit acestuia, relațiile cu Federația Rusă se află într-o etapă de transformare, iar politica economică a Armeniei respectă principiul „independența înseamnă înlocuirea dependenței de puțini cu dependența de mulți”.

„Lucrăm și vom continua să lucrăm în cadrul UEEA până când alegerea între UEEA și UE va deveni inevitabilă. Decizia trebuie, desigur, luată de poporul armean prin intermediul unui referendum”, a subliniat Pashinyan.

Săptămâna trecută, Kremlinul a publicat o declarație comună a liderilor țărilor din UEEA, în care aceștia au îndemnat Erevanul să organizeze „cât mai curând posibil” un referendum privind aderarea la UE și ieșirea din uniune. În cadrul organizației conduse de Moscova se consideră că pregătirea Armeniei pentru aderarea la UE prezintă „riscuri semnificative” pentru securitatea economică a țărilor din UEEA.

Anterior, președintele Vladimir Putin a amenințat de două ori Erevanul cu un „scenariu ucrainean” în cazul menținerii cursului de apropiere de UE. „Criza din Ucraina a început cu încercările de aderare la UE”, a afirmat el pe 29 mai.

