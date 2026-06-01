Live TV

„În mod pașnic, inteligent și reciproc avantajos”. Premierul armean a refuzat direct cererea lui Putin

Data publicării:
Premierul armenian Nikol Pașinian și Vladimir Putin
Premierul armenian Nikol Pașinian și Vladimir Putin. Foto: Profimedia

În acest moment, nu există motive întemeiate pentru ca Armenia să organizeze imediat un referendum privind aderarea la Uniunea Europeană și ieșirea din UEA, a declarat prim-ministrul republicii, Nikol Pașinian.

Anterior, o astfel de cerere adresată Erevanului a fost formulată de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, care a declarat că numai în acest caz cele două țări se vor putea despărți „în mod pașnic, inteligent și reciproc avantajos”. Potrivit lui Pashinyan, organizarea unui astfel de referendum „nu este logică” atâta timp cât Armenia nu a solicitat oficial UE aderarea și nici măcar nu s-a apropiat de obținerea statutului de candidat la aderare.

„În esență, nu există motive, nu s-a format un echilibru, pentru ca noi să putem oferi poporului alegerea de a urma o cale sau alta. Astăzi, această alegere este teoretică, iar a supune o alegere teoretică la referendum nu este atât de rațional, este greșit și nejustificat”, a spus Pashinyan într-un mesaj video pe Facebook (citat conform Sputnik Armenia). Erevanul va continua să lucreze în mod calm și cu sânge rece în cadrul UEA, unde există un potențial încă neexploatat, a adăugat premierul. Potrivit acestuia, relațiile cu Federația Rusă se află într-o etapă de transformare, iar politica economică a Armeniei respectă principiul „independența înseamnă înlocuirea dependenței de puțini cu dependența de mulți”.

„Lucrăm și vom continua să lucrăm în cadrul UEEA până când alegerea între UEEA și UE va deveni inevitabilă. Decizia trebuie, desigur, luată de poporul armean prin intermediul unui referendum”, a subliniat Pashinyan.

Săptămâna trecută, Kremlinul a publicat o declarație comună a liderilor țărilor din UEEA, în care aceștia au îndemnat Erevanul să organizeze „cât mai curând posibil” un referendum privind aderarea la UE și ieșirea din uniune. În cadrul organizației conduse de Moscova se consideră că pregătirea Armeniei pentru aderarea la UE prezintă „riscuri semnificative” pentru securitatea economică a țărilor din UEEA.

Anterior, președintele Vladimir Putin a amenințat de două ori Erevanul cu un „scenariu ucrainean” în cazul menținerii cursului de apropiere de UE. „Criza din Ucraina a început cu încercările de aderare la UE”, a afirmat el pe 29 mai.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
World Childhood cancer Day. Girl patient listening to a doctor in medical office.
1
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
2
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
Radoslaw Sikorski's Press Conference With Oana-Silvia Toiu In Warsaw, Poland - 03 Mar 2026
3
Oana Țoiu, despre originea dronei din Galați: „Știm clar că e rusească. Și am un mesaj...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
4
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul...
soldati americani
5
Fără perioadă de grație: SUA vor să-și reducă rapid prezența militară în Europa. Este...
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din buzunar și a anunțat ce urmează pe 14 iunie
Digi Sport
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din buzunar și a anunțat ce urmează pe 14 iunie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Internet Rusia
Putin a ordonat FSB să asigure disponibilitatea „serviciilor esențiale” în timpul întreruperilor de internet. Ce înseamnă asta
us europe flags. United States of America vs European Union.american taxtrade relations tax war
Românii vor mai degrabă relații mai bune cu țările influente din UE decât cu SUA condusă de Donald Trump. Ce arată cel mai nou sondaj
soldat rus militar rus rusia
Avertismentul unui oficial al Opoziției din Belarus: Rușii și regimul Lukașenko pregătesc o escaladare a conflictului
depozit combustibili lugansk
Rusia permite firmelor private să achiziționeze armament greu pentru apărarea obiectivelor împotriva atacurilor cu drone
volodimir zelenski
Zelenski îl acuză pe Putin că răpește copii și îi antrenează să lupte. „Avem dovezi. Imaginaţi-vă tineri ucraineni care ucid ucraineni”
Recomandările redacţiei
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
Nicușor Dan, așteptat să desemneze premierul săptămâna aceasta...
Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian.
Ce condiție „esențială” pune Iranul pentru un acord cu SUA privind...
709844826_1526274695515606_4656258056519760468_n
Reacția Kremlinului după ce președintele Dan a reconfirmat că drona...
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Sondaj: Românii nu vor un premier independent și un Guvern de...
Ultimele știri
Nava de asalt amfibiu „Castilla” aduce în România 200 de infanterişti marini spanioli
Escaladare în sudul Ucrainei: trupele ruse își schimbă direcția și pregătesc noi atacuri. „Urmează o vară tensionată”
Suedia îi îndeamnă pe părinţi să renunţe la utilizarea telefoanelor mobile în prezenţa copiilor lor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii care atrag norocul și bogăția în fiecare zi din iunie 2026. Leii intră într-una dintre cele mai bune...
Cancan
Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document
Fanatik.ro
Fostul component al Generației de Aur a rămas liber de contract. Echipa pe care a pregătit-o până acum e în...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Universitatea Craiova poate da lovitura verii! Dinamo Kiev a pus ochii pe un om de bază al lui Filipe Coelho
Adevărul
Cum își pun românii panouri fotovoltaice pe cont propriu și în câți ani se amortizează investiția. Ce...
Playtech
Ai cumpărat teren ieftin lângă oraș? Problema ascunsă care poate bloca orice construcție
Digi FM
Jamie Lee Curtis este în doliu: sora ei mai mare, Kelly Curtis, a murit. „Era de o frumuseţe uluitoare şi o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum a numit-o rusoaica Mirra Andreeva pe Sorana Cîrstea, înaintea marelui meci de la Roland Garros
Pro FM
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit! Cântăreața a fost imaginea eleganței la cununia civilă din Londra
Film Now
Doliu în familia lui Jamie Lee Curtis: sora ei, actrița Kelly Curtis, a murit la 69 de ani. Mesajul sfâșietor...
Adevarul
Ce au descoperit cercetătorii în corpul celei mai bătrâne femei din lume. A trăit 117 ani fără cancer și fără...
Newsweek
De ce a amânat Poșta livrarea pensiilor? Când intră pe card - pensiile, indemnizația de handicap și alocațiile
Digi FM
„Cerere fără precedent”. Celine Dion anunță noi concerte la Paris după ce fanii au epuizat biletele pentru...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Cum arată un păianjen verde neon. Are un desen neobișnuit pe abdomen care seamănă cu o față zâmbitoare
Film Now
"Credeam că sunt privilegiat”. Declarația sfâșietoare a lui Christopher Reeve după tragedia care l-a lăsat...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”