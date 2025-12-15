Live TV

Crește numărul pensionarilor: INS a publicat cifrele pentru 2025. Cât încasează, în medie, un vârstnic în România

Data publicării:
o persoana tine in mana bani
Numărul pensionarilor a crescut în România. FOTO: Shutterstock
Din articol
Trimestrul III 2025 comparativ cu trimestrul III 2024 Trimestrul III 2025 comparativ cu trimestrul II 2025 Trimestrul III 2025

Numărul mediu de pensionari a fost de 4,921 milioane persoane, în trimestrul III 2025, în creştere cu 3.000 persoane faţă de trimestrul II 2025, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Pensia medie lunară a fost de 2.941 lei, în creştere cu 0,3% faţă de trimestrul precedent.

În trimestrul III 2025: numărul mediu de pensionari a fost de 4.921.000 persoane, în creştere cu 3.000 persoane faţă de  trimestrul II 2025; numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4.569.000 persoane, în creştere cu 7.000 persoane faţă de trimestrul precedent; pensia medie lunară (determinată luând în calcul sumele brute plătite pentru toate categoriile de  pensionari - de asigurări sociale, invaliditate, urmaş etc. - de către casele de pensii) a fost de  2.941 lei, în creştere cu 0,3% faţă de trimestrul precedent”, arată datele INS.

 Indicele pensiei medii reale faţă de trimestrul precedent, a fost de 94,1%. 

Trimestrul III 2025 comparativ cu trimestrul III 2024

Comparativ cu trimestrul III al anului precedent, numărul mediu de pensionari a scăzut cu 44.000 persoane, iar cel al categoriei aparţinând asigurărilor sociale de stat a scăzut cu 28.000 persoane.

Pensia medie lunară şi pensia medie lunară de asigurări sociale de stat au crescut, comparativ cu acelaşi trimestru al anului precedent, cu 13,9%, respectiv cu 14,5%.

Trimestrul III 2025 comparativ cu trimestrul II 2025

Numărul mediu de pensionari a fost în creştere cu 3 mii persoane faţă de trimestrul precedent, la fel ca numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat care a crescut cu 7.000 persoane. Pensia medie lunară ṣi pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut faṭă de trimestrul precedent, cu 0,3% ṣi respectiv cu 0,1%.

Trimestrul III 2025

Pensionarii de asigurări sociale de stat deţin ponderea majoritară (92,9%) în numărul total de pensionari de asigurări sociale.

Pe categorii de pensii, dintre pensionarii de asigurări sociale, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă este preponderent (80%), urmaţi de beneficiarii pensiilor de urmaş cu o pondere de 9,6% şi de pensionari cu pensii de invaliditate, care au reprezentat 8,3%.

În schimb, cele mai mici ponderi le-au avut pensionarii cu pensii anticipate, cu o pondere de 0,1% şi pensionarii cu pensii anticipate parţial, a căror pondere a fost de 2,1%. Astfel, pensionarii care fac parte din categoria pensiilor pentru limită de vârstă (1.768.000 bărbaţi şi 2.167.000 femei), sunt în număr majoritar pensionari cu stagiu complet de cotizare, 1.425.000 bărbaţi (80,6% din totalul bărbaţilor pensionari pentru limită de vârstă) respectiv 1.734.000 femei (80% din totalul femeilor pensionare pentru limită de vârstă).

Raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 8 la 10; acest raport prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la 4 pensionari la 10 salariaţi în Municipiul Bucureşti şi în judeṭul Ilfov, la 14 pensionari la 10 salariaţi în judeţul Teleorman, respectiv la 13 pensionari la 10 salariaţi  în judeṭul Vaslui. 

Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 2.815 lei, iar pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare a reprezentat 60,2% din câştigul salarial mediu net (59,6% în trimestrul precedent).

Citește și Rata anuală a inflaţiei a stagnat la 9,8% în noiembrie

Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă fiind de 1.331 de lei (2.229 lei în judeṭul Botoşani, 2.266 lei în judeṭul Vrancea şi 2.276 lei în judeţul Giurgiu faţă de 3.560 lei în Municipiul Bucureşti, 3.505 lei în judeṭul Hunedoara ṣi 3.325 lei în judeṭul Braşov).

Pensia medie lunară de asigurări sociale pentru femei este mai mică decât cea a bărbaţilor în cazul principalelor categorii de pensii, chiar şi pentru acele categorii de pensii pentru care numărul femeilor este mai mare decât cel al bărbaţilor. Astfel, în cazul pensiei pentru limită de vârstă, pensia aferentă femeilor a reprezentat 61,6% din cea a bărbaţilor, în cadrul acestei categorii înregistrându-se şi cea mai mare disparitate, în cazul pensiei medii pentru stagiu incomplet de cotizare, unde pensia medie a femeilor a reprezentat doar 48% din cea a bărbaţilor.

Cele mai apropiate valori între pensiile femeilor şi bărbaţilor sunt în categoria pensiei anticipate (3.761 lei pentru femei faţă de 4.105 lei pentru bărbaţi). 

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG nr.6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale, în trimestrul III 2025, a fost de 892.100 persoane, din care:

  • 836.200 persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, echivalentul a 18,3% din totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat;
  • 52.000 persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, echivalentul a 42,4% din totalul pensionarilor agricultori;
  • 3.900 persoane din sistemul militar, echivalentul a 1,8% din totalul pensionarilor militari.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
viktor orban
1
Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban, după dezvăluirea unor abuzuri...
2
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
3
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu...
pacienti, spital
4
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Nicușor Dan: „Ion Iliescu, ca politician, a luat decizii extrem de discutabile. Eram...
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață
Digi Sport
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
inflatie-1536x768
Rata anuală a inflaţiei a stagnat la 9,8% în noiembrie
Bani peste o factură la curent.
Scumpiri în lanț și tăieri de personal în mai multe sectoare până în 2026. „Inflația și blocajul financiar, combinație letală”
stb-autobuze-foto-PMB
Înmatriculările noi de vehicule au crescut cu 19,7% în trimestrul trei din 2025. Cele mai mari creșteri sunt la autobuze și microbuze
bancnote de 100 de lei pe o masa
INS: Managerii români văd o iarnă cu stabilitate economică, dar cu scumpiri pe toate fronturile
contor energie electrica
Energia s-a scumpit cel mai mult în luna septembrie. Cu cât a crescut prețul fructelor și altor alimente
Recomandările redacţiei
nicusor dan sustine o conferinta de presa
Nicușor Dan: „Împărtășesc îngrijorările legate de funcționarea...
Rodica stanoiu
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostului ministru al...
LIA SAVONEA
Ce spune ministrul Justiției, întrebat dacă Lia Savonea ar trebui să...
ridesharing
Surse: Percheziții DNA la firme de ride sharing din Ilfov și Iași...
Ultimele știri
Sindicatele îi cer lui Bolojan majorarea salariului minim cu 300 de lei. „România, un paradis fiscal, cu o politică salarială aberantă”
Trei sferturi dintre ucraineni se opun „planului de pace” care ar include retragerea din Donbas. Ce spun despre varianta europeană
Avertismentul șefei diplomației UE: „Dacă Ucraina cade, atunci și alte regiuni sunt în pericol”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Marte intră în Capricorn și schimbă regulile jocului. Patru zodii sunt forțate să planifice pe termen lung
Cancan
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
Fanatik.ro
Adi Mutu a făcut calculele de play-off ale FCSB-ului. „Și dacă intră la 10 puncte de primul loc, tot are...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Dinamo l-a convins pe Adi Mutu: „Sută la sută! Cea mai omogenă echipă”. Vorbește despre un transfer al lui...
Adevărul
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre...
Playtech
Rodica Stănoiu a fost deshumată! Ce au aflat procurorii e cumplit, a fost deshis dosar de moarte suspectă
Digi FM
De ce a ales Raluca Moroșanu să vorbească în cadrul conferinței de la Curtea de Apel. Judecătoarea, într-un...
Digi Sport
Inițial, lumea a crezut că e o glumă. Acum, Vin Diesel a făcut anunțul finalului de an
Pro FM
Ce avere are Inna, la doar 37 de ani. Artista deține o proprietate care costă peste un milion de dolari
Film Now
Regizorul american Rob Reiner soția sa, uciși în propria casă. Fiul lor este primul pe lista de suspecți
Adevarul
Primii români care au avut curajul să strige „Jos Ceaușescu”. Revolta anticomunistă care a prefigurat...
Newsweek
Beneficiu la pensie, prelungit pentru toți pensionarii încă un an. Documentele se distribuie în decembrie
Digi FM
Usha Vance răspunde zvonurilor despre căsnicia cu JD Vance, într-un interviu rar: "Sunt lucruri din viața de...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
George Clooney, decizie radicală după o discuție cu soția sa, Amal. A spus totul fără jenă: „Nu mai sărut...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție