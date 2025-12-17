Coaliția a stabilit cât va fi salariul minim de la 1 iulie 2026

Salariul minim brut pe economie va crește la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026, au decis liderii coaliției de guvernare. În 2024 salariul minim a fost de 3.700 lei brut lunar, iar în Guvernul Ciolacu a fost decisă creșterea la 4.050 lei, măsura fiind aplicată de la 1 ianuarie 2025. Inflația a stagnat la 9,8% în luna noiembrie, potrivit datelor INS. În cazul în care aceasta va rămâne la un procent de aproximativ 9-10%, un salariu minim de 4.325 lei nu ar compensa integral inflația.

Hotărârea privind creșterea salariului minim, când premier era Marcel Ciolacu, a fost adoptată de Executiv în urma consultărilor din Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social și apoi aprobată oficial în ședința de Guvern.

Decizia a fost luată în ședința de miecuri, după ce liderii PSD, PNL, USR și UDMR au ajuns la un acord cu privire la mai multe măsuri.

O altă măsură care va fi luată de coaliție va fi reducerea la 0,5% a impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027.

Ministrul Muncii Florin Manole a declarat, marți seară la Digi24, că susține în continuare creșterea salariului minim pe economie, spunând că impactul asupra cheltuielilor bugetare nu este unul important. În schimb, angajaţii din mediul privat ar fi ajutaţi de o astfel de măsură, care ar reduce şi din „munca la gri”, a adăugat el.

Citește și: „Muncim doar pentru a supraviețui”. Românii, prea săraci să economisească: un sfert rămân fără bani la final de lună, arată un sondaj

„Creşterea salariului minim ar avea impact favorabil în primul şi în primul rând, în 90 ceva la sută, pentru lucrătorii din mediul privat. Pentru acei lucrători care, dincolo de calcule corecte, nu le neg, referitoare la eventualul impact în economie, lucrătorii ăia trebuie să meargă acasă cu o remuneraţie decentă, care să le permită de la alimentaţie, la creşterea propriilor copii, chirie şi orice altă cheltuială are orice om din această ţară, pe măsură ce creşte inflaţia”, a afirmat Florin Manole, marţi seară, la Digi24.

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,88% în luna septembrie, de la 9,85% în luna august, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,09%, serviciile cu 10,36%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS). Inflația a stagnat la 9,8% în luna noiembrie a acestui an.

Acest lucru înseamnă că, în medie, prețurile bunurilor și serviciilor consumate de gospodării au crescut cu aproape 10 % într-un an, una dintre cele mai ridicate inflații din UE în 2025. Inflația va rămâne în jur de 9–10% la finalul anului 2025.



Citește și: Aproape 500.000 de români și-au închis conturile de economii în 2025. „Păstrarea banilor cash este cel mai periculos scenariu”

Banca Naţională a României a revizuit în creştere, la 9,6%, de la 8,8% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025 şi anticipează că aceasta va ajunge la 3,7% la sfârşitul lui 2026, comparativ cu 3% în prognoza anterioară, potrivit datelor prezentate în luna noiembrie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

În scenariul în care inflația ar rămâne tot în jurul a 9-10% și în 2026, atunci creșterea la 4.325 lei a salariului minim brut ar fi una pozitivă, însă nu ar compensa integral inflația estimată la aceste procente.

Mai exact, referitor la puterea de cumpărare ajustată la inflație, salariul minim ar pierde cam 1–3% din valoare față de 2025, dacă inflația rămâne la nivelul estimat și anul viitor.

Citește și: Scumpiri în lanț și tăieri de personal în mai multe sectoare până în 2026. „Inflația și blocajul financiar, combinație letală”

Editor : Ana Petrescu