Video Daniel Dăianu, despre impozitul progresiv: „Argumentele că echitabilă este cota unică mi se par ridicole”

Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a declarat vineri că România nu este într-o criză economică mai mare decât cea în care se află Europa sau SUA
Daniel Dăianu, președintele Consiliul Fiscal, a declarat joi, de la sediul Băncii Nționale a României (BNR), că susține impozitarea progresivă și consideră că argumentele în favoarea cotei unice nu mai sunt relevante în actualul context economic.

„Continuarea este, pentru mulți, tulburătoare, de ordin ideologic, de ordin al modului în care trebuie să fie croit un sistem fiscal echitabil. Pentru că echitatea, englezii îi spun fairness, este și unul dintre motoarele despre care se spune sau este reclamat ca fiind la originea acestui demers. Aspectele sunt mult mai complicate”, a declarat Dăianu.

Potrivit acestuia, impozitarea progresivă nu ar afecta clasa de mijloc, iar accentul ar trebui pus pe echitate și eliminarea problemelor din sistem.

„Eu chiar voiam să nu intru în această dezbatere cotă unică versus impozitare progresivă cu colegul Valentin Lazea, însă n-a tăcut din gură. (...) Poziția mea este cunoscută de mult timp: eu sunt pentru impozitarea progresivă. Argumentele că echitabilă este cota unică, după mine, mi se par ridicole. Puteai să vorbești, nu știu, acum 10-15 ani. S-a schimbat țara. Tot venim cu argumentul că lovim clasa mijlocie”, a mai declarat Dăianu.

