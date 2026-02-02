O nouă emisiune de titluri Fidelis, anunțată de Ministerul Finanţelor. Când se pun în vânzare

Ministerul Finanţelor va derula, din 6 februarie, o nouă ediţie a programului de titluri de stat pentru populaţie Fidelis, cu dobânzi între 6%, pentru emisiuni în euro, şi 7,25%, pentru emisiunile în lei.

Persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie, în perioada 6-13 februarie, prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. - Groupe Societe Generale, UniCredit Bank şi TradeVille în parteneriat cu Libra Bank, titluri care sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti.

Pentru emisiunile în lei cu scadenţa la doi ani dobânzile sunt de 6,15% sau 7,15% pentru donatorii de sânge, pentru scadenţa la patru ani 6,75%, iar pentru scadenţa la 6 ani - 7,25%.

La euro, dobânzile sunt de 3,60% pentru emisiunile cu scadenţa la 3 ani, 4,50% pentru scadenţa la 5 ani şi 6% pentru scadenţa la 10 ani.

„Tranşa specială de titluri de stat Fidelis, emise în lei, cu scadenţă la 2 ani, dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 august 2025, va avea o dobândă de 7,15%. Donatorii-investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei”, precizează Ministerul Finanţelor într-un comunicat transmis luni.

Cei care investesc în titlurile de stat au posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate, primind dobândă aferentă perioadei de deţinere în funcţie de preţul primit pe bursă.

Veniturile obţinute din deţinerea titlurilor sunt neimpozabile.

Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.