Live TV

Sprijinul pentru mamele cu nou-născuți s-a ridicat la aproape 18 milioane lei, în 2025

Data actualizării: Data publicării:
mama mame bebe nou nascut
Foto care are un caracter ilustrativ / Getty Images

Plăţi în valoare totală de aproape 18 milioane de lei au fost efectuate anul trecut pentru măsura de sprijin destinată mamelor cu nou-născuţi defavorizate, potrivit datelor Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

„Măsura de sprijin destinată cuplurilor mamă-nou-născut defavorizate, acordată sub formă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, a presupus efectuarea a opt alimentări pe parcursul anului 2025, pe baza listelor comunicate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale. Valoarea totală a plăţilor realizate în anul 2025 pentru această măsură este de 17.928.000 lei”, a precizat MIPE, la solicitarea Agerpres.

Proiectul are ca obiectiv reducerea riscului de abandon al nou-născuţilor proveniţi din familii defavorizate şi creşterea calităţii vieţii acestora, prin acordarea de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic.

Valoarea totală a proiectului este de 119,38 milioane lei, din care 107,3 milioane lei reprezintă valoare eligibilă nerambursabilă, iar perioada de implementare este de 44 de luni, până la 30 iunie 2028.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Aleksandar Vucic
1
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
John Eric Spiby
2
Cum a construit un pensionar, care a câștigat la loterie 2,4 milioane de lire sterline...
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
3
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
4
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează...
Vladimir Putin.
5
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
Digi Sport
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dragos pislaru face declaratii
Pîslaru: „Voi folosi aceste zile de la Davos pentru a întări profilul României ca partener serios, care își face temele”
dragos pislaru face declaratii
Dragoș Pîslaru, despre reforma administrației publice: „Acest pachet este dezbătut poate de prea mult timp”
PNRR steag UE
România a atras peste 375 de milioane de euro pentru industria semiconductorilor prin PNRR
Dragoș Pîslaru
Dragoș Pîslaru, despre ținta României în 2026: Atragerea a minimum 15 miliarde de euro din fonduri UE. Date despre ultimele șase luni
Budapest Outdoor Ice Rink in Varosliget with Vajdahunyad Castle in the background, Budapest, Hungary
Vești bune pentru familiile cu copii din Ungaria. Guvernul de la Budapesta anunță noi măsuri fiscale de la 1 ianuarie 2026
Recomandările redacţiei
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
Stenograme din ședința PSD: Grindeanu acuză „setea de sânge bolnavă”...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
Când se schimbă vremea: Temperaturile vor urca până la 10 grade...
cheie locuinta casa noua
Ce cred românii despre impozitele pe proprietate din România...
copii tineri retele socializare telefoane
Consilier prezidențial: Accesul copiilor la rețele sociale trebuie...
Ultimele știri
Cursuri suspendate sau mutate online în patru județe din cauza ninsorilor din țară
Sancțiuni pentru proprietari și firme dacă nu curăță trotuarele după ninsoare. Poliția Locală aplică amenzi în 24 de ore
Liderul PPE, Manfred Weber, insistă pentru discuții privind umbrela nucleară europeană pe fondul tensiunilor cu SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 2 - 8 februarie 2026. Leii strălucesc și atrag atenția, Capricornii au noroc la bani
Cancan
Dosarele Epstein zguduie România! Cine sunt complicii români care apar în documentele desecretizate
Fanatik.ro
Răspunsul bombă pe care l-a dat Reghecampf când a fost întrebat dacă FCSB prinde play-off-ul. Exclusiv
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: „Pleacă în străinătate zilele...
Adevărul
O româncă are trei joburi ca să își poată plăti ratele. „Mai am 14 ani luni până când scap de ultima”
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Au pus câte 5 euro și au devenit milionari. 21 de prieteni au câștigat jackpotul de 123 de milioane
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sârbii au dezvăluit decizia luată de soția lui Novak Djokovic: "De aia n-am văzut-o în Australia"
Pro FM
Nepoțica de 11 luni a lui Snoop Dogg a murit. Fiica rapperului e devastată: "Am pierdut-o pe iubirea vieții...
Film Now
Ruth Gemmell, Violet din „Bridgerton”, detalii despre căsnicia ei. Și-a refăcut viața cu „un prieten vechi”...
Adevarul
Goana după aurul din Munții Apuseni în anul 2026. 20 de ani fără minerit, sute de tone de metale prețioase...
Newsweek
A început distribuirea pensiei pe februarie. Când intră pe card? Care pensionari iau bani în plus?
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Caii „miros” frica oamenilor. Un studiu arată că devin mai vigilenți când detectează teama umană
Film Now
Johnny Depp, de nerecunoscut în rolul lui Ebenezer Scrooge. Filmul care marchează revenirea sa la Hollywood
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”