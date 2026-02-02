Cursuri suspendate sau mutate online în patru județe din cauza ninsorilor din țară

Cursurile au fost suspendate luni într-o unitate de învăţământ, iar în alte patru se desfăşoară online din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile din judeţele Argeş, Vâlcea, Dolj şi Mehedinţi, a informat Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

„Potrivit informaţiilor furnizate de Inspectoratele şcolare judeţene (ora de referinţă - 12:00), programul şcolar a fost afectat de condiţiile meteorologice nefavorabile în cinci unităţi de învăţământ din patru judeţe (câte o unitate de învăţământ în judeţele Vâlcea, Dolj şi Mehedinţi, respectiv două unităţi de învăţământ în judeţul Argeş)”, a precizat MEC, potrivit Agerpres.

Cursurile suspendate vor fi recuperate ulterior.

Citește și: Iarnă venită peste noapte: Peste jumătate din țară, lovită de ger, ninsori și viscol. Străzi înzăpezite, intervin drumarii

Editor : Ana Petrescu