Consilierul prezidențial pe educație Sorin Costreie consideră că accesul copiilor la rețelele sociale trebuie reglementat prin vârste, dar accentul principal trebuie să fie pus pe educație și gândire critică. „Partea cea mai importantă de prevenție și care se duce la miezul problemei este centrarea educației noastre pe responsabilitate și gândire critică, ca să ofere puterea aceasta de a distinge”, a explicat el, luni pentru Digi24 și a adăugat că ar fi necesară o colaborare între ministerele Educației și Sănătății.

„Aici măsurile sunt complexe și, într-adevăr, dezbaterea urmărește firul problemei, dar nu se duce, după părerea mea, la fondul problemei. Fondul problemei care este? Acum și avem studii în acest sens, copiii noștri au probleme de memorie și concentrare față de generațiile trecute. Avem aceste probleme de autocontrol și ați văzut discernământ. Adică vorbesc de cazurile recente de violență și agresiunile comise de minori și avem problemele pe care iarăși cred că le știm cu adicțiile, adică adicția de droguri, de alcool, de tutun și de internet și jocuri. Și acum intervine ceea ce ar trebui să facem”, a afirmat Sorin Costreie, într-o intervenție luni la Digi24.

El subliniază că România are deja legea majoratului online, menită să stabilească de la ce vârstă copilul devine responsabil și poate folosi rețelele sociale.

„După părerea mea, cred că ar trebui să ne aliniem politicilor din Uniunea Europeană, că suntem partea acestei familii”, a explicat consilierul prezidențial.

Exemple din Europa

Costreie a menționat că mai multe țări europene discută deja astfel de reglementări.

„La noi, Franța, dar și în Marea Britanie, Norvegia, Danemarca, Italia, Spania discută. În unele țări s-au și implementat astfel de măsuri. Adică mai precis ce? De exemplu, la școală, la liceu să nu aibă în timpul orelor acces la telefon, decât dacă există o activitate didactică care presupune o aplicație pentru care e nevoie de telefon. Cumva”, a explicat el.

În România, există deja restricții similare, dar ele nu sunt aplicate uniform.

Costreie a precizat că „avem de anul trecut, dacă nu mă înșel, legea majoratului online, care întărește controlul parental”.

„Însă ce presupune această inițiativă de care spuneați dumneavoastră, e o chestie mai dură, și anume interzicerea accesului, tinerii până la o anumită vârstă 14, 15 ani, 16 ani, depinde cum se hotărăște, să poată să-și facă conturi și să fie activi pe rețele sociale. Acuma, nu neapărat rețelele sociale sunt o problemă. Când întreg mediu digital poate să fie o problemă, mă rog, corelat cu ce v-am spus, poate să fie nociv și benefic”, a completat acesta.

Educația și prevenția, cheia succesului

Referitor la eficiența interzicerii totale, consilierul prezidențial consideră că „bineînțeles că măsura cea mai importantă, dincolo de interzicere, care creează atracția aceasta a fructului oprit”.

„Noi interzicem multe lucruri și drogurile sunt interzise, da, asta înseamnă că nu avem acest fenomen? Din păcate, îl avem. Problema cea mai importantă aici este o educație care să pregătească mintea copiilor pentru așa ceva și accentul pe această sănătate mintală. De ce? Pentru că trebuie să avem o educație în care noi trebuie să le creștem gradul de a discerne între bine și rău, într-adevăr și fals, între nociv și benefic. Și asta înseamnă o educație bazată pe valori și relevantă pentru elevii noștri, ca să se orienteze cum trebuie în lumea actuală. Deci sunt două măsuri, eu le văd complementare. Una legalizarea, într-un fel, a accesului, care să se facă de la o anumită vârstă, dar partea cea mai importantă de prevenție și care se duce la miezul problemei este centrarea educației noastre pe responsabilitate și gândire critică, ca să ofere puterea aceasta de a distinge”, a subliniat el.

În ceea ce privește implicarea președintelui Nicușor Dan în această temă, Costreie a precizat că are „o întreagă listă și urmează să vorbesc zilele acestea și dacă va fi nevoie, voi reveni și cu părerea domnului președinte”.

„Eu doar v-am spus părerea mea citind studiile și fiind implicat în tot procesul de educație și cercetare. Eu văd o coordonare între Ministerul Educației și Ministerul Sănătății, pentru că problema este de sănătate mintală și ține de ambele. Trebuie politici coerente comune”, a mai spus Costreie.

Numirea unui ministru la Educație

Despre numirea unui nou ministru al Educației, consilierul prezidențial a declarat că „îl așteptăm cu interes, dar cred că premierul cât de curând îl va numi, așa cum a spus și dânsul. E nevoie să să fie la masa bugetului, să spun așa”.

Întrebat despre refuzul unor persoane de a prelua postul, Sorin Costreie a răspuns: „Este o perioadă în care avem cu precădere tăieri din cauza constrângerilor bugetare și atunci vă dați seama că nu multă lume se se înghesuie”.

„Aduceți-vă aminte că un ministru chiar și-a dat demisia în trecut, când nu a avut buget. Acuma știi de la bun început că ai un buget de austeritate, ba încă va trebui să faci anumite tăieri pe aici, pe colo, poate chiar în părțile esențiale”, a conchis el.

Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat sâmbătă, în direct la Digi24, că limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale trebuie analizată urgent. El a avertizat că „am ajuns la ceasul al 12-lea” și că lipsa unor măsuri ar putea avea un impact social grav asupra generațiilor viitoare. Oficialul a comparat problema rețelelor sociale cu tutunul, reclamele la alcool și jocurile de noroc, subliniind că „copiii au devenit targetul lor”.

În schimb, ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu nu este de acord cu limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale. Liberalul susține că măsura nu ar rezolva problema de fond, iar aplicarea unei asemenea limitări este greu de realizat în prezent. Declarația ministrului vine în contextul în care șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a cerut restricții imediate pentru minori.

