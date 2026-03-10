Ordonanța privind prețul gazelor pentru populație a fost publicată în Monitorul Oficial. Ce trebuie să știe consumatorii

Ordonanța de urgență care stabilește modul de formare a prețului la gaze pentru consumatorii casnici în perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027 a fost publicată luni seară în Monitorul Oficial. Actul normativ, adoptat de Guvern săptămâna trecută și care va intra în vigoare de la 1 aprilie, după expirarea actualei scheme de plafonare și compensare, menține plafonarea prețului pentru populație și introduce reguli privind modul de calcul al prețului final, dar și constituirea stocurilor de gaze pentru sezonul rece următor.

Potrivit noii ordonanțe, prețul final facturat consumatorilor casnici va rămâne plafonat la maximum 0,31 lei/kWh în perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027.

Prețul final stabilit de furnizori este calculat ca sumă a mai multor componente, printre care costul de achiziție al gazelor naturale, componenta de furnizare, tarifele reglementate pentru transport și distribuție stabilite de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), precum și taxele aplicabile, inclusiv TVA și accizele.

Ordonanța introduce și o limită pentru componenta de furnizare, care nu poate depăși 15 lei/MWh, măsură menită să limiteze costurile suplimentare introduse de furnizori în prețul final.

În același timp, producătorii de gaze naturale vor avea obligația să vândă cantitățile necesare furnizorilor și producătorilor de energie termică destinate încălzirii populației la un preț reglementat de 110 lei/MWh, mai mic decât nivelul anterior de 120 lei/MWh.

De ce a fost adoptată noua ordonanță

Guvernul a justificat intervenția prin evoluțiile recente de pe piața gazelor naturale. Potrivit Executivului, prețurile finale publicate de principalii furnizori depășesc nivelul plafonat stabilit prin legislația actuală, ceea ce ar putea afecta accesibilitatea energiei pentru populație dacă nu ar fi adoptate noi măsuri.

Executivul a invocat mai mulți factori care au influențat piața energetică în ultima perioadă, printre care tensiunile geopolitice regionale, creșterea prețurilor pe piețele internaționale de gaze și temperaturile mai scăzute din sezonul rece 2025-2026, care au determinat o creștere a consumului pentru încălzire și producerea energiei electrice.

Obligația de constituire a stocurilor de gaze pentru iarna viitoare

Ordonanța introduce și reguli privind constituirea stocurilor de gaze naturale pentru sezonul rece 2026-2027. Astfel, în perioada 1 aprilie - 31 octombrie 2026, furnizorii de gaze și producătorii de energie termică vor avea obligația să constituie în depozitele subterane un stoc minim de gaze naturale.

Acest stoc trebuie să reprezinte cel puțin 90% din capacitatea de înmagazinare a depozitelor subterane la nivel național, iar gazele sunt destinate în principal asigurării consumului populației în perioada de iarnă, între 1 noiembrie 2026 și 31 martie 2027.

Cantitățile care trebuie înmagazinate vor fi stabilite pe baza estimărilor de consum transmise de producători, furnizori și operatorii de înmagazinare către operatorul sistemului de transport, care va calcula necesarul și îl va distribui între participanții la piață.

Furnizorii trebuie să își informeze clienții

Furnizorii de gaze naturale au obligația de a notifica consumatorii cu privire la modificările aduse de noua ordonanță. Informarea trebuie făcută odată cu prima factură emisă după intrarea în vigoare a actului normativ.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a precizat că notificările trimise anterior consumatorilor, care conțineau oferte cu prețuri mai mari decât plafonul de 0,31 lei/kWh, nu mai sunt valabile după adoptarea ordonanței.

„Știu că au fost trimise notificări către consumatorii casnici, iar furnizorii au fost obligați să trimită oferte care depășeau prețul de 0,31 lei pe kWh. Toți românii, inclusiv eu, am primit astfel de notificări acasă, conform legislației în vigoare. Acele notificări nu mai sunt valabile în contextul în care a fost adoptată această ordonanță de urgență a Guvernului României”, a declarat ministrul Energiei, joi, după ședința de Guvern.

Amenzi pentru companiile care nu respectă regulile

Potrivit ordonanței, furnizorii sau producătorii de gaze care nu respectă obligațiile prevăzute de actul normativ pot fi sancționați cu amenzi cuprinse între 1% și 5% din cifra de afaceri anuală realizată în anul financiar precedent.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor sunt realizate de instituții diferite, în funcție de tipul clientului și de rolul operatorului în lanțul energetic.

Pentru clienții non-casnici și operatorii din sectorul energetic, sancțiunile sunt aplicate de reprezentanții ANRE, iar în cazul clienților casnici competența revine Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

Noua ordonanță stabilește astfel cadrul de reglementare pentru piața gazelor naturale pentru următorul an, menținând plafonarea prețurilor pentru populație și introducând reguli privind furnizarea gazelor și constituirea stocurilor necesare pentru sezonul rece.