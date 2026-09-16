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Fost director CIA: „Putin a făcut NATO măreț. Rusia nu va reuși să-și atingă obiectivele de război”

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Vladimir Putin
Vladimir Putin. Foto: Profimedia
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Din articol
Mai multe atacuri de succes asupra Rusiei Inovațiile ucrainene distrug infrastructura rusă „Putin a făcut NATO măreț”

Fostul director CIA, generalul David Petraeus, a declarat într-un interviu pentru RBC Ukraine că Rusia nu va reuși să-și atingă obiectivele de război, susținând că Vladimir Putin este mințit de comandanții săi. Mai mult, Petraeus subliniază că „Ucraina definește, literalmente, viitorul războiului”. 

Întrebat cine deține în prezent inițiativa operațională pe front, Petraeus a răspuns: „Cred că pe front, Ucraina deține inițiativa, deoarece Rusia nu este în măsură să realizeze ceea ce și-a propus. Contrar afirmațiilor lui Vladimir Putin, potrivit cărora ar înregistra progrese semnificative, realitatea este cu totul alta.

Cred că devine din ce în ce mai clar că Ucraina va împiedica rușii să-și atingă obiectivele pentru campania de primăvară și vară, care includ, desigur, cucerirea restului regiunii Donețk și a așa-numitelor orașe fortificate. Și, mai mult decât atât, Ucraina le provoacă rușilor pierderi extraordinare. Peste 1.000 de morți și răniți pe zi mi se pare, de fapt, pur și simplu de neînțeles”.

„Ucraina definește, literalmente, viitorul războiului”, a declarat Petraeus pentru RBC-Ukraine. 

Mai multe atacuri de succes asupra Rusiei

„Ucrainenii dețin inițiativa, nu contest acest lucru nici măcar din punct de vedere strategic, prin izolarea Crimeei ocupate de Federația Rusă. Numai Forța de Servicii Fără Pilot a distrus peste 275 de ambarcațiuni, cisterne, feriboturi și barje care sunt utilizate în mod normal pentru reaprovizionarea Crimeei. Ei pot distruge orice doresc pe Podul Strâmtorii Kerci și pe drumul care duce în Ucraina din Federația Rusă de-a lungul coastei de sud și apoi spre nord, în Crimeea.

Practic, în Crimeea ocupată se vor stinge luminile, se va opri încălzirea și se va întrerupe alimentarea cu apă. Iar în Federația Rusă, ucrainenii au lovit fiecare rafinărie de petrol rusă situată pe o rază de 3.000 de kilometri cel puțin o dată, iar pe multe dintre ele de mai multe ori. Capacitatea rafinăriilor rusești a fost redusă dramatic sau semnificativ, până la punctul în care Rusia nu mai exportă deloc produse petroliere rafinate: nici benzină, nici motorină.

Exportă mai mult țiței, dar asta pentru că nu îl pot folosi în propriile rafinării și, de fapt, sunt nevoiți să importe produse petroliere rafinate din Kazahstan, Belarus și India, printre altele. De asemenea, ucrainenii atacă cu tenacitate arhitectura de apărare aeriană și împotriva rachetelor balistice, sistem cu sistem S-400, și toate celelalte. Și le distrug, ceea ce înseamnă că, în lunile următoare, vor avea mai mult succes cu atacurile asupra Federației Ruse”, a mai spus generalul american.

Potrivit lui Petraeus, Putin are nevoie de o nouă mobilizare.

„Problemele economice se agravează pentru Putin”, mai spune Petraeus, susținând că președintele rus „se confruntă cu necesitatea de a mobiliza forțe și mai mari dintr-o populație care nu mai este la fel de numeroasă ca în trecut pentru a ocupa aceste posturi, ceea ce înseamnă că și forța de muncă se confruntă acum cu dificultăți”.

„Orice țară în care este nevoie de o aplicație care să te ajute să găsești o benzinărie care să aibă efectiv benzină sau motorină – înseamnă că ceva nu merge bine”, adaugă el.

Inovațiile ucrainene distrug infrastructura rusă

Fostul șef CIA susține că „inovațiile ucrainene de pe linia frontului îi împiedică pe ruși să-și atingă obiectivele și le distrug infrastructura”.

„Ucrainenii distrug, cu multă migală, arhitectura de apărare aeriană și antirachetă a Rusiei. Comandantul Magyar și alții din Grupul Alpha se ocupă de asta. Și pe măsură ce aceste sisteme devin imposibil de apărat sau pe măsură ce apărarea lor se degradează, oportunitățile pentru ucraineni vor crește.

Dar nu există nicio îndoială că se instaurează un anumit grad de război de uzură. Însă celălalt factor de echilibru este sprijinul enorm acordat de SUA la începutul războiului, în primii doi sau trei ani, și acum, în mare măsură, de țările europene și de Comisia Europeană. Știți, 90 de miliarde de euro reprezintă un angajament extraordinar față de situația fiscală și economică a Ucrainei.

Celelalte forme de sprijin acordate individual de toate țările sunt extrem de importante. Echipamentele pe care ucrainenii nu le pot produce încă, în special sistemele de apărare aeriană și împotriva rachetelor balistice și așa mai departe, toate acestea sunt foarte importante.

Apoi, dacă se poate intensifica presiunea asupra economiei Rusiei, mai ales prin pachetul de sancțiuni al lui Lindsey Graham din SUA, care trebuie adoptat de urgență în Camera Reprezentanților, dacă aduni toate aceste elemente, Rusia se află sub o presiune enormă. La un moment dat, există o limită la care Putin trebuie să-și dea seama că poate mobiliza tot ce a mobilizat până acum și încă 100.000 sau 200.000 de soldați, dar acest lucru nu-i va permite să-și atingă nici măcar obiectivele tactice”, adaugă generalul american.

„Putin a făcut NATO măreț”

Petraeus crede că Putin e mințit de comandanții săi privind avansul trupelor ruse pe front.

„Comandanții lui îl mint. Adică, Institutul pentru Studiul Războiului a demonstrat în repetate rânduri că ceea ce spune Gerasimov depășește cu mult limita exagerării. Sunt minciuni sfruntate”, spune el.

„Totuși, nu va lăsa niciodată să se vadă vreo îngrijorare. Va susține că ei sunt cei care câștigă. Iar ceea ce trebuie să facă Ucraina este să demonstreze că nu poate câștiga. Și atunci, și numai atunci, Putin își va da seama că are nevoie de o încetare a ostilităților. Aceasta este teoria victoriei Ucrainei.

Trebuie să reziste la tot ce îi aruncă Rusia în cale. Trebuie să îi ajutăm să facă asta în orice mod posibil. Uite, Ucraina duce, practic, războiul NATO în locul său. Acesta este inamicul nostru comun. Motivul pentru care NATO a fost revigorat este tocmai Vladimir Putin.

Putin și-a propus să facă Rusia din nou măreață. Iar ceea ce a reușit de fapt este să facă NATO din nou măreț. De fapt, a adăugat chiar și două țări noi la această alianță”, a mai spus generalul american.

Petraeus este un lider militar cu o vastă experiență, care a comandat anterior forțele SUA și NATO în Afganistan, forța multinațională condusă de SUA în Irak, a condus Comandamentul Central al SUA și a ocupat funcția de director al CIA.

El se află pentru a unsprezecea oară la Kiev de la izbucnirea războiului și a dat acest interviu în marja reuniunii anuale YES.

 

Editor : C.L.B.

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