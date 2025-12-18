Analiștii economici au estimări pesimiste privind devalorizarea leului în fața monedei europene, în condițiile în care anul acesta, în luna mai, a fost depășit pragul istoric de 5 lei pentru 1 euro, anunță Digi24. Experții cred că deprecierea leului va continua și anul viitor și nu este exclus ca un euro să ajungă anul viitor să coste 5 lei și 20 de bani. Miercuri, Banca Națională a anunțat un curs de 5 lei și aproape 10 bani pentru un euro. Una dintre explicațiile oferite de analiștii economici este aceea a inflației din România, care a ajuns la aproximativ 10%, în timp ce inflația din zona euro este de 2%.

Potrivit ulitimelor sondaje CFA România, cursul leu-euro ar putea depăși nivelul de 5,2 lei, după cum arată Alexandra Smedoiu, icepreședintele Asociației Analiștilor Financiari.

Întrebată despre impactul în economie al creșterii salariului minim pe economie de la 1 iulie 2026, Smedoiu a declarat pentru Digi24 că nu este surprinsă de această decizie a autorităților „din două motive. În primul rând, avem impactul inflației, impactul generat al inflației și de regulă, toate limitările acestea se actualizează cu valoarea inflației. Deci, dacă ne uităm doar la inflație, avem deja o ajustare cu aproape 10% și în al doilea rând, directiva europeană privind salarizarea vorbește despre stabilirea unui salariu minim care să fie la aproximativ jumătate din câștigul mediu brut pe țară. Deci, am fi în linie și cu aceste prevederi. Însă, bineînțeles, va exista un impact pentru firme, pentru că creșterea salariului minim nu înseamnă doar creșterea costului pentru acele contracte de muncă cu cu salariul minim, ci înseamnă și o creștere generalizată a salariilor din economie”.

Specialiștii CFA arată totodată că impozitul minim pe cifra de afaceri face rău atât angajaților, cât și agajatorilor, duce doar la prețuri mai mari, fapt care va alimenta inflația, și la plecări ale investitorilor importanți din România.

„După părerea mea era nevoie de o eliminare, înțeleg că se are în vedere eliminarea acestuia din 2027. Era nevoie de o eliminare pentru că acest impozit este extrem de nociv. El are o bază care nu este profitul. Ori, în momentul în care venim cu niște impozite care nu sunt legate de profitabilitatea unei activități economice, practic ajungem să impactăm extrem de mult economia și aceste afaceri - și știm clar că sunt companii cu cifră de afaceri mare, dar marjă mică raportată la industrie, care au suferit enorm din cauza acestui impozit. Deci, da, este bine că se reduce (n.r. impozitul minim pe cifra de afaceri), dar și mai bine era să se elimine”.

