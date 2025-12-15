Live TV

Kelemen Hunor: „Din ianuarie-februarie vom avea o scădere a inflaţiei”

Data publicării:
CLUJ-NAPOCA - ALEGERI 2025 - VOT - KELEMEN HUNOR - 4 MAI 2025
Președintele UDMR, Kelemen Hunor. Foto: Inquam Photos / Sebastian Tătaru

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni seară, la Digi 24, că guvernul a făcut paşi importanţi pentru echilibrarea bugetului şi reducerea deficitului bugetar, care la finalul anului va fi de 8,4%, așa cum s-a stabilit cu Comisia Europeană. Liderul UDMR, care a spus că reformele esenţiale nu au fost încă implementate, prevede o scădere a inflației începând din primele luni ale anului viitor.

„Din punctul meu de vedere, am făcut câţiva paşi mici în direcţia bună, de a echilibra bugetul, de a reduce deficitul bugetar. Dar nu am făcut încă reforme. Singurele încercări de reforme sunt în zona de pensii speciale la magistraţi. Să vedem ce spune Curtea Constituţională pe 28 decembrie. Şi a fost o reducere de cheltuieli la Educaţie (...) şi au fost crescute taxele, TVA-ul în primul rând şi accizele la combustibil, alcool, ţigări şi celelalte produse care sunt accizate. Deci (...) am redus deficitul bugetar, am prioritizat investiţiile, ceea ce este bine şi vom încheia anul cu 8,4%, ţinta stabilită cu Comisia (Europeană - n.r.). Mai puţin nu puteam să facem, că e aproape imposibil în condiţiile date. Că noi, de fapt, am început să luăm măsurile după alegerile prezidenţiale din mai. Până atunci, n-au fost luate aceste măsuri. Asta înseamnă că anul viitor putem să mergem undeva spre 6,5 - 6,6 (deficit bugetar - n.r.)”, a declarat liderul UDMR la Digi24.

Kelemen Hunor a subliniat că presiunea asupra bugetului rămâne, însă, ridicată, inclusiv din cauza costurilor cu dobânzile la împrumuturile contractate în anii anteriori.

„Avem anul viitor, într-adevăr, o problemă, o problemă în sensul că trebuie să plătim dobânzile la acele împrumuturi care au fost luate pe termen scurt şi cu dobândă mare în 2023 şi mai ales în 2024. Asta înseamnă în jur de 12 miliarde de euro. Cam 3% sau aproape 3% din acest deficit se află acolo. Asta este povara cea mai mare, dar pe partea cealaltă avem fondurile europene din PNRR pe care dacă reuşim să le absorbim, atunci se mai echilibrează. Într-adevăr, e o perioadă foarte grea pentru fiecare om. Asta nu trebuie să negăm, fiindcă inflaţia a fost relativ mare şi a rămas relativ mare până în decembrie. Eu cred că, totuşi, din ianuarie-februarie vom avea o scădere a inflaţiei şi trebuie să gestionăm foarte responsabil bugetul”, a mai spus Kelemen Hunor.

Citește și: Kelemen Hunor, după moțiunea împotriva Dianei Buzoianu: Trebuie să recunoaștem că e o problemă în funcționarea coaliției

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
2
„Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO”, spune Zelenski. Cu o...
Vladimir Putin
3
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
LIA SAVONEA
4
Ce spune ministrul Justiției, întrebat dacă Lia Savonea ar trebui să demisioneze din...
Simion Parlament
5
Simion, mesaj pentru Bolojan la dezbaterea moțiunii: În loc să vă ţină PSD-ul la...
Neverosimil: imagini cum rar se văd, în Parlament înaintea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Digi Sport
Neverosimil: imagini cum rar se văd, în Parlament înaintea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
kelemen hunor in studioul digi24
Kelemen Hunor: Pe prescripție și pe complete trebuie să modificăm legislația. E clar că există o problemă
kelemen hunor in timpul unei sedinte in parlament
Kelemen Hunor, după moțiunea împotriva Dianei Buzoianu: Trebuie să recunoaștem că e o problemă în funcționarea coaliției
The fall of the economy of the United States of America and Trump's policy . Concept
Americanii s-au săturat de țapi ispășitori și vor soluții la dificultățile economice. Trump este în criză de comunicare: „E o farsă”
Donald Trump
Donald Trump îi ceartă pe americani pentru că nu sunt mulțumiți de măsurile sale economice: „Cea mai bună economie din istoria ţării”
inflatie-1536x768
Rata anuală a inflaţiei a stagnat la 9,8% în noiembrie
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicuşor Dan: La dezbaterile cu magistraţii, toate opiniile sunt...
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in Germany
Zelenski anunță că SUA oferă Ucrainei garanții de securitate...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
Grindeanu: PSD a sancționat „managementul catastrofal” al Dianei...
Oana-Țoiu-ministrul-Afacerilor-Externe-al-României.-Foto-Profimedia
Oana Ţoiu: Aderarea Ucrainei la UE este, în sine, o garanţie de...
Ultimele știri
Alertă de securitate în Germania: Suspect de atac islamist, reținut la Magdeburg. Autoritățile pregătesc expulzarea
Ce au decis liderii europeni pentru Ucraina la discuțiile de la Berlin cu emisarii americani
Grindeanu: Mă surprinde că lideri USR cu dosare în justiție vorbesc despre schimbarea legilor justiției
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Violeta Bănică și iubitul ei, George, au sărbătorit doi ani de relație. Andreea Marin a fost prima care a...
Cancan
Primele REZULTATE ale necropsiei Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Ce au descoperit medicii legiști
Fanatik.ro
În decembrie ’89, Nicolae Ceaușescu creștea salariile la presiunea mulțimii: ”Vă mai dau 100 de lei”. Cât ar...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
„Legea Novak”, blocată de Nicuşor Dan! Preşedintele contestă proiectul de lege la Curtea Constituţională...
Adevărul
Trump ar fi dispus să ofere Ucrainei o „garanție de securitate NATO”. Expert: „Un precedent relevant este...
Playtech
Ce pensie iei dacă ai lucrat 17 ani: modul simplu de calcul
Digi FM
Irinel Columbeanu și-a schimbat religia înainte de Crăciun. Fostul milionar s-a botezat din nou: „Am auzit...
Digi Sport
Mbappe i-a zis direct lui Perez: ”Nu” pentru Jurgen Klopp! A ales ce antrenor vrea la Real Madrid
Pro FM
Taylor Swift, bonusuri în valoare de 197 de milioane de dolari pentru angajații din turneul Eras. Oamenii, în...
Film Now
Regizorul american Rob Reiner soția sa, uciși în propria casă. Fiul lor este primul pe lista de suspecți
Adevarul
Mâncarea care te poate salva în caz de război sau criză majoră, recomandată de un endocrinolog: „Conține...
Newsweek
Zile decisive pentru creșterea pensiilor militare. 5 comisii se pronunță în Senat. Ce șane sunt?
Digi FM
Usha Vance răspunde zvonurilor despre căsnicia cu JD Vance, într-un interviu rar: "Sunt lucruri din viața de...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Michael Douglas, cuvinte emoționante de ziua fiului său cel mare. Cameron, trecut întunecat. A stat aproape...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...