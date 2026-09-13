Un scenariu pentru viitoarea criză financiară globală: Datoria generată de IA ar putea declanșa o reacție în lanț

Există două greșeli pe care le poți face atunci când faci previziuni: să afirmi că ceva se va întâmpla când de fapt nu se va întâmpla, sau că nu se va întâmpla când de fapt se va întâmpla. Economistul Paul Samuelson glumea în 1966 spunând că piețele bursiere au prevăzut nouă dintre ultimele cinci recesiuni. Ce ar trebui să înțelegem, atunci, din previziunile conform cărora boom-ul IA se va spulbera și că lumea așa cum o cunoaștem se va sfârși? - se întreabă editorialistul UnHerd.com Wolfgang Munchau în debutul unui articol în care încearcă un posibil răspuns.

Munchau își începe analiza cu ceea ce este cunoscut pe subiectul în cauză: Apariția IA reprezintă cea mai mare schimbare structurală prin care trece economia globală în acest moment. Dacă investițiile masive în IA, aflate în prezent în derulare în SUA, vor avea succes, beneficiile pentru lume vor fi enorme. Dacă vor eșua, economia mondială va intra în recesiune. Există un scenariu în care acestea eșuează pe termen scurt, dar reușesc pe termen lung. „Vă amintiți de bula dotcom de la sfârșitul anilor ’90? Bula s-a spart. Companiile dotcom nu au dispărut”, spune editorialistul.

Marile crize financiare nu se produc, în general, atunci când piața bursieră scade, ci atunci când oamenii și guvernele se îndatorează prea mult. Criza financiară globală a început cu o bulă a creditelor ipotecare subprime. Echivalentul de astăzi ar putea fi creșterea datoriei pentru finanțarea boom-ului IA.

Unul dintre puținii inițiați de pe Wall Street care a prevăzut prăbușirea din 2008 a fost Steve Eisman, care a avut un rol proeminent în cartea lui Michael Lewis, „The Big Short”, și care a fost interpretat de Steve Carell în filmul ulterior. Eisman a declarat într-un podcast recent că a prezis Armaghedonul o singură dată în viața sa, dar nu este încă pregătit să o facă din nou.

Această reticență este probabil înțeleaptă. Căci, deși IA este aproape cu siguranță cea mai transformatoare tehnologie de la inventarea motorului cu aburi încoace, încă nu știm când și cum va avea loc această transformare și dacă ea va justifica datoriile uriașe acumulate în prezent de cei mai mari actori din industrie.

Se estimează că așa-numiții „hyperscaleri” - marile companii tehnologice care operează centre de date și infrastructură de cloud computing - vor înregistra cheltuieli de capital de aproximativ 600-800 de miliarde de dolari numai în SUA, în acest an. Eisman observă că 70% din veniturile din IA ale hyperscalerilor provin de la doar două companii, OpenAI și Anthropic. Aceste două companii reprezintă aproximativ o treime din totalul veniturilor din cloud computing ale „hyperscalerilor” și, deși Anthropic se află într-o perioadă de succes în acest moment, OpenAI nu reușește să atingă previziunile de venituri. Mai îngrijorător este faptul că firma lui Sam Altman a suferit un exod al personalului de conducere, un semn, poate, că ceva nu merge deloc bine. Cu siguranță, dacă vreuna dintre marile companii din domeniul IA ar intra în faliment, acest lucru ar putea declanșa o reacție în lanț de neplăți.

Crizele financiare globale sunt întotdeauna cauzate de reacții în lanț; Marea Depresiune și criza financiară globală au fost amândouă reacții în lanț în cadrul sectorului bancar. Ceea ce au în comun majoritatea acestor crize este o explozie bruscă a datoriei. Logica, însă, nu funcționează și în sens invers: doar pentru că datoria crește, iar prețurile acțiunilor urcă, nu poți concluziona că acest lucru va duce inevitabil la o criză. Există motive perfect legitime pentru care oamenii împrumută bani, iar investițiile finanțate prin îndatorare care alimentează creșteri viitoare ale productivității sunt un lucru bun.

Dar dacă cineva crede această poveste, scrie Munchau, care admite că și el o crede, trebuie să fie atent ca lucrurile să nu o ia pe un drum greșit. La urma urmei, deși bula dotcom avea o justificare solidă - că internetul va da naștere unor afaceri foarte profitabile - investitorii din acea epocă erau prea grăbiți. Multe dintre companiile care au avut succes în cele din urmă nici nu fuseseră încă înființate.

Oricare ar fi aceste provocări, criza creditelor subprime de la începutul anilor 2000 a fost fundamental diferită. A fost o înșelătorie încă de la început.



Băncile acordau oamenilor credite ipotecare cu rate inițiale reduse, fără a pune întrebări, pe care debitorii nu aveau cum să le ramburseze odată ce ratele dobânzilor erau reevaluate. Apoi, băncile au transformat aceste credite ipotecare în produse financiare și le-au vândut investitorilor naivi, totul cu complicitatea agențiilor de rating. Odată ce rata de neplată a creditelor ipotecare a crescut, majoritatea acelor produse „triple-A” au devenit fără valoare.

Aceste istorii diverse explică ce s-a întâmplat în continuare. Când bula dotcom a explodat, redresarea a urmat curând. Când a explodat criza creditelor subprime, însă, aceasta a declanșat o reacție în lanț la nivel mondial. Acest lucru s-a întâmplat în mod notoriu în zona euro: după ce produsele ipotecare americane s-au transformat în „gunoi”, băncile s-au trezit cu produse fără valoare în valoare de miliarde. Multe dintre ele au intrat în dificultăți financiare. Guvernele le-au salvat, dar în țările mai mici cu sectoare financiare mari, ministerele de finanțe s-au supraîndatorat. Așa a început criza datoriilor suverane din Grecia și așa s-a extins la Spania, Portugalia și Irlanda.

Astăzi, există încă potențialul unor reacții în lanț la nivel global, dar mecanismele ar fi diferite. De-a lungul anilor, China și Germania au acumulat excedente comerciale masive față de SUA. Ca urmare, ambele țări dețin portofolii mari de investiții în companii americane. Dacă bula IA s-ar sparge și dacă acest lucru ar duce la un plan de salvare al marilor companii tehnologice din partea guvernului american, această combinație ar putea declanșa scăderi atât pe piețele bursiere globale, cât și la cursul de schimb al dolarului. Aceasta ar fi o lovitură dublă pentru europeni: un euro puternic ar distruge industria de export a continentului, în timp ce toate acele investiții americane ar pierde brusc o mare parte din valoare.

Totuși, chiar dacă acest lucru sugerează că orice criză ar traversa rapid Atlanticul, nimic din toate acestea nu arată dacă un colaps se va produce cu adevărat. Cum se poate răspunde la această întrebare?

Un aspect esențial care trebuie reiterat este că raționamentul care stă la baza boom-ului IA este fundamental corect. IA contează nu pentru că ChatGPT poate face temele copiilor noștri - ci pentru că poate transforma nenumărate industrii diferite. Soarta asistenților juridici sugerează că acest lucru se întâmplă deja, IA promițând să transforme totul, de la finanțe la contabilitate, poate chiar și jurnalismul. Automatizarea inerentă acestor schimbări ar putea încuraja o creștere vertiginoasă a productivității în sectorul manufacturier, făcând bunurile mai ieftine și oferind lucrătorilor mai mult timp liber.

Un alt motiv de optimism este viteza cu care se îmbunătățesc modelele de IA. Modelul Mythos al companiei Anthropic a fost considerat prea periculos pentru utilizatorii obișnuiți și a trebuit să fie „castrat” înainte de a fi lansat către publicul larg.

Wolfgang Munchau subliniază că nu prezice o utopie panglossiană (o viziune de un optimism extrem, n.r.). Fricțiunile din timpul tranziției vor fi enorme. Cu toate acestea, spune el, dacă s-ar produce un colaps al IA, acesta nu ar fi cauzat de IA ca idee sau chiar ca industrie, ci, mai degrabă, la fel ca prăbușirea dotcom-urilor din anii ’90, din cauza optimismului excesiv și a unui moment nefericit. Având în vedere că firmele se îndatorează atât de mult, riscul este ca acestea să fie forțate să-și ramburseze datoriile înainte ca investițiile lor să înceapă să dea roade. Un alt risc, cel puțin pentru Wall Street, este ca software-ul open-source al Chinei să ajungă să depășească marile companii americane.

„Le putem avea pe amândouă — IA ca tehnologie care transformă viața și o bulă a IA care declanșează o reacție în lanț toxică pe piețele financiare.”

Așadar, chiar dacă imaginea de ansamblu a unui boom al productivității determinat de IA este corectă, situația investițiilor este mai complicată. Ambele variante pot avea loc - IA ca tehnologie care transformă viața și o bulă a IA care declanșează o reacție în lanț toxică pe piețele financiare. Cel mai important factor în acest context ar fi guvernul american. Creșterea datoriei SUA până la pragul simbolic de 40 de trilioane de dolari ar trebui să dea tuturor de gândit. Dacă economia SUA ar continua să crească cu 2-3%, așa cum s-a întâmplat în trecut, totul ar fi în regulă. Contrar previziunilor, Donald Trump nu a prăbușit economia. Cu toate acestea, el acumulează o datorie uriașă, iar dacă bula IA se sparge și economia SUA intră în recesiune, aceste niveluri ar părea brusc riscante.

Și dacă Steve Eisman devine nervos, la fel se întâmplă și cu unii dintre cei mai importanți investitori din lume. Fondul suveran norvegian, de exemplu, care rămâne în continuare cel mai mare din lume, afirmă că dorește să-și diversifice portofoliul de obligațiuni de stat, îndepărtându-se de SUA. Acest lucru ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru toată lumea, mai ales având în vedere modul în care datoria publică și cea privată se pot contopi în timpul unei reacții în lanț financiare.

Cum ar putea începe totul: mai întâi, o mare companie din domeniul inteligenței artificiale intră în dificultate. La fel se întâmplă și cu mai mulți investitori importanți. Guvernul SUA este apoi supus presiunilor de a salva sectorul financiar, dar a acumulat deja prea multe datorii. În acest moment, Rezerva Federală intervine pentru a cumpăra datoria publică americană și a reduce ratele dobânzilor. Inflația crește în consecință și mai mult, dolarul se prăbușește, iar criza se răspândește în restul lumii.

Dar trebuie reținut, scrie Wolfgang Munchau în încheiere, că ceea ce este valabil pentru piețele bursiere, care au prevăzut nouă dintre ultimele cinci recesiuni, este valabil și pentru editorialisti și experții financiari:

„Capacitatea noastră de a prevedea crize financiare nu este mare. Dar ceea ce putem face, cel puțin, este să ne pregătim pentru una. Și cred că a sosit momentul să facem exact asta.”

Editor : B.E.