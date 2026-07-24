DNA a reținut trei directori din industria de armament. Acuzații de luare de mită (Surse)

Trei directori din industria de armament au fost reținuți de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), fiind acuzați de luare de mită, potrivit unor surse judiciare.

Este vorba despre directorul Uzinei de Armament București, Mihai Rafiu, directorul Uzinei Mecanice Plopeni, Tiberiu Alexandru Pîrvu, dar și directorul comercial al Uzinei Mecanice Plopeni.

Cei trei vor ajunge pe parcursul zilei de vineri în fața judecătorilor care trebuie să decidă dacă acceptă propunerea DNA de arestare preventivă.

DNA încă nu a comunicat oficial pe tema acestui dosar.

Revenim cu detalii.

Editor : M.G.