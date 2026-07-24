DNA a reținut trei directori din industria de armament. Acuzații de luare de mită (Surse) Data actualizării: 24.07.2026 10:19 Data publicării: 24.07.2026 10:19 Foto: Inquam Photos / Liviu Florin Albei Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Trei directori din industria de armament au fost reținuți de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), fiind acuzați de luare de mită, potrivit unor surse judiciare. Nicușor Dan: România vrea să dubleze schimburile comerciale cu India. „Există perspective economice importante între economiile noastre Inundații în Bulgaria, într-o zonă aleasă de mulți români pentru vacanțele pe litoral Călin, șeful de promoție cu notițe devenite legendă. Povestea tânărului de 10 pe linie, la Medicină Scumpirile taie pofta de ieșit în oraș. Vânzările în restaurante au scăzut chiar și cu 50% „Mai puține claxoane și mai multă muncă”. Bolojan a explicat ce s-ar întâmpla dacă ar părăsi „mâine” funcția de prim-ministru Palatul Cotroceni, pentru Digi24: Nu a existat niciun fel de întâlnire între George Simion și Nicușor Dan Trump ia in considerare un atac de amploare asupra Iranului: „Mai mare decât oricând. Sunt pe punctul de a lua o decizie” Ilie Bolojan: Unul dintre proiectele-cheie din PNRR are probleme. Guvernul cere publicarea declarațiilor de avere Riscul penuriei de carburanți în România. Premierul a anunțat unde sunt probleme și ce măsuri se iau pentru alimentarea pieței Este vorba despre directorul Uzinei de Armament București, Mihai Rafiu, directorul Uzinei Mecanice Plopeni, Tiberiu Alexandru Pîrvu, dar și directorul comercial al Uzinei Mecanice Plopeni.Cei trei vor ajunge pe parcursul zilei de vineri în fața judecătorilor care trebuie să decidă dacă acceptă propunerea DNA de arestare preventivă. DNA încă nu a comunicat oficial pe tema acestui dosar. Revenim cu detalii. Editor : M.G. Etichete: dna reținere uzina mecanica plopeni uzina mecanica bucuresti Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Băsescu cere măsuri urgente după atacul asupra navei cu 4.000 de tone de GPL... 2 Schimbare radicală de poziție: Aliații SUA din Golf îl presează pe Trump să declanșeze o... 3 „O sesizare de cerșetorie în București a dus direct la un BMW X5”. Ce a descoperit... 4 Primul mesaj al lui Sîrski după înlocuirea din funcție: „Predau o armată aflată în... 5 „Lista rușinii și a disperării” de la „Marie Curie”. Medicul Cîrstoveanu: 150 de copii au...