Românii pot investi din nou în titlurile de stat TEZAUR. Dobânzile oferite de stat ajung la 7,15%

Ministerul Finanțelor a lansat luni, 10 august, o nouă ediție a programului TEZAUR, prin care românii pot investi până la începutul lunii septembrie în titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani. Statul oferă dobânzi anuale de până la 7,15%, iar investițiile pot fi făcute inclusiv online, prin Ghișeul.ro și Spațiul Privat Virtual (SPV). Veniturile obținute sunt neimpozabile.

A opta ediție TEZAUR din acest an este deschisă în perioada 10 august - 4 septembrie 2026, însă ultima zi de subscriere diferă în funcție de modalitatea aleasă pentru cumpărarea titlurilor.

Pentru titlurile cu maturitatea de un an, Ministerul Finanțelor oferă o dobândă anuală de 6,20%, în timp ce pentru cele cu scadența la trei ani dobânda este de 6,75%. Cea mai mare dobândă, de 7,15% pe an, este acordată pentru titlurile cu maturitatea de cinci ani.

Titlurile de stat au o valoare nominală de un leu și sunt emise în formă dematerializată. Dobânda se plătește anual, la datele prevăzute în prospectul de emisiune, iar veniturile obținute de investitori nu sunt impozitate.

Până când și de unde pot fi cumpărate titlurile TEZAUR

Cei care vor să investească au la dispoziție mai multe variante, atât online, cât și direct la unitățile Trezoreriei sau prin Poșta Română. Termenele de subscriere sunt diferite:

prin Ghișeul.ro, titlurile pot fi cumpărate între 10 august și 2 septembrie 2026;

prin Spațiul Privat Virtual (SPV), subscrierile pot fi făcute între 10 august și 3 septembrie, de persoanele fizice înregistrate pentru titlurile lansate prin unitățile Trezoreriei Statului;

la unitățile Trezoreriei Statului, titlurile pot fi cumpărate între 10 august și 4 septembrie;

prin Poșta Română, perioada este 10 august – 3 septembrie în mediul urban și 10 august – 2 septembrie în mediul rural.

Prin SPV, investitorii își pot deschide un cont de subscriere la unitatea Trezoreriei Statului aleasă, pot cumpăra titluri TEZAUR și pot transfera ulterior sumele din contul de subscriere într-un cont bancar.

Titlurile de stat TEZAUR pot fi cumpărate prin Ghișeul.ro din martie 2025, opțiunea fiind disponibilă cetățenilor români care au cont pe platformă și dețin un card de debit.

Cine poate investi în titlurile de stat

Titlurile TEZAUR pot fi cumpărate de persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Un investitor poate face una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni. De asemenea, poate solicita anularea unei subscrieri deja efectuate, însă numai în perioada în care subscrierile sunt deschise.

Titlurile sunt transferabile și pot fi răscumpărate înainte de scadență. Veniturile obținute din investiție sunt neimpozabile.

Banii pe care statul îi atrage de la populație prin această ediție TEZAUR vor fi utilizați de Ministerul Finanțelor pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Ministerul Finanțelor a publicat și un ghid pentru transferarea sumelor din contul de subscriere TEZAUR într-un cont bancar personal.

Operațiunea se face prin completarea unui Ordin de Plată Multiplu Electronic (OPME). Formularul trebuie descărcat de pe site-ul Ministerului Finanțelor, din secțiunea dedicată TEZAUR Online, și deschis în Adobe Acrobat Reader.

Investitorul trebuie să completeze datele de identificare și IBAN-ul contului bancar în care dorește să primească banii. Din suma totală care urmează să fie transferată trebuie dedus comisionul aferent operațiunii: 0,51 lei pentru transferurile de până la 50.000 de lei și 6 lei pentru sumele mai mari de 50.000 de lei.

După completare, documentul trebuie validat, salvat și încărcat în SPV, prin secțiunea „Depunere formulare”. Ministerul Finanțelor a precizat că, după transmiterea cu succes a documentului, transferul sumelor va fi procesat în cel mai scurt timp posibil.

Editor : A.D.