Live TV

Autostrăzile Brașov - Făgăraș și București - Alexandria, pas important spre construcție. Ce alte proiecte au fost avizate

Data publicării:
angajat constructor pe santierul unei autostrazi
Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI), Horaţiu Cosma, a anunţat, joi, că au fost avizate în Consiliul Interministerial de avizare a investiţiilor publice patru proiecte esenţiale pentru infrastructura rutieră a României, dintre care două reprezintă autostrăzi. Au primit aviz Autostrada Braşov – Făgăraş, Autostrada Bucureşti – Alexandria, dar şi DR1 - Vest Expres - primul drum radial al Bucureştiului, care va prelungi Bulevardul Timişoara până la Autostrada A0, în zona Domneşti, precum şi Varianta Ocolitoare Sibiu Sud.

„Patru proiecte majore de infrastructură au făcut astăzi un pas important spre execuţie! În Consiliul Interministerial de avizare a investiţiilor publice au fost avizate astăzi patru proiecte esenţiale pentru infrastructura rutieră a României: Autostrada Braşov - Făgăraş - 49,3 km de autostradă care vor lega mai bine Braşovul de centrul ţării şi vor prelua traficul de pe actualul drum naţional extrem de periculos şi aglomerat; Autostrada Bucureşti - Alexandria - o investiţie aşteptată de mult timp, care va îmbunătăţi semnificativ legătura dintre Capitală şi sudul ţării. Şi aici avem unul dintre cele mai aglomerate şi periculoase drumuri din România”, a transmis Horaţiu Cosma, într-o postare pe Facebook.

Pe lista celor patru noi investiţii se află şi DR1 - Vest Expres - primul drum radial al Bucureştiului, care va prelungi Bulevardul Timişoara până la Autostrada A0, în zona Domneşti. Investiţia presupune aproape 10 km de drum modern, cu două benzi pe sens, bandă dedicată transportului public, piste pentru biciclete şi conexiuni Park&Ride;
De asemenea, a primit aviz şi Varianta Ocolitoare Sibiu Sud - peste 21 km de drum nou, care va scoate traficul de tranzit din zona sudică a municipiului şi va asigura conexiuni mai bune între A1, DN1 şi localităţile din zona metropolitană.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Sunt proiecte care răspund unor nevoi reale de trafic: reduc aglomeraţia, scurtează timpii de deplasare, cresc siguranţa rutieră şi contribuie la reducerea poluării. Avizul de astăzi este un pas important, dar nu ne oprim aici.

Urmează aprobarea indicatorilor tehnico-economici în Guvern, iar apoi lansarea licitaţiilor pentru lucrările de construcţie”, arată oficialul de la Ministerul Transporturilor.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Steag China
1
China îşi îndeamnă cetăţenii să plece „cât mai repede” din Eswatini, singurul stat...
baba rusia
2
O pensionară de 70 de ani a fost condamnată la 15 ani de închisoare în Rusia pentru că a...
liliana ruse
3
Jurnalista Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Ilie Bolojan privind citostaticele...
bancnote de 100 de lei
4
Om de afaceri trimis în judecată după ce nu a plătit timp de doi ani contribuţiile la...
Sfinții Mucenici Adrian și Natalia 2026. Foto Getty Images
5
Sărbătoare în calendarul ortodox: Doi sfinți importanți sunt cinstiți pe 26 august. Cui...
Florin Tănase și-a găsit echipă, după ce ar fi decis să plece de la FCSB
Digi Sport
Florin Tănase și-a găsit echipă, după ce ar fi decis să plece de la FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
autostrada transilvaniei viaduct lac de acumulare chiribis suplacu de barcau
Încă o amânare pe Autostrada Transilvaniei. Cu cât întârzie deschiderea lotului Chiribiș - Suplacu de Barcău
autostrada de centura a capitalei bucuresti a0 nord
Lucrările la lotul 1 al autostrăzii de centură a Capitalei - A0 Nord au ajuns la 68%. Ce spune șeful CNAIR despre stadiul de finalizare
Autostradă
„Moment istoric” pentru Autostrada Unirii A8: A fost emisă autorizaţia de construire pentru primul lot al sectorului montan
autostrada transilvaniei
Asociaţia Pro Infrastructură solicită CNAIR să deschidă circulaţia pe A3, Poarta Sălajului - Zimbor, până la sfârşitul lunii iulie
730511048_1483445073043936_163889678551227985_n
CNIR a aprobat proiectul pentru autorizația de construire a lotului Joseni-Ditrău, primul tronson montan al A8
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan, editorial în Fox News despre amenințarea Rusiei...
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan: Peste 2.000 de investiții din PNRR au fost recepționate...
dronă maritimă în marea neagra
Prima reacție a Rusiei după ce un F-16 românesc a distrus o dronă...
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Dominic Fritz, după dezvăluirile despre Lucian Pahonțu: Trebuie să...
Ultimele știri
Procurorul acuzat că a venit înarmat la o discotecă a fost dat în urmărire națională. El a fost la sediul ÎCCJ în ziua verdictului
Danemarca, despăgubiri de 40.000 euro pentru mii de femei din Groenlanda cărora le-au fost implantate contraceptive fără consimțământ
MApN: Resturile de dronă descoperite în zona Plauru nu conţin resturi de explozibil
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii scapă, în sfârșit, de 2 ani de greutăți și sacrificii. Din 28 august începe o perioadă complet...
Cancan
Victoria, fiica EX-deputatului Cazimir Ionescu, condusă pe ultimul drum 🥲 IMAGINILE DURERII!
Fanatik.ro
„Nu mai sunt sensibil de mult!” Jucătorul distrus psihic de Gigi Becali trebuie să plece de la FCSB! Exclusiv
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
Hendrick Klein, dat dispărut! Ce se întâmplă cu omul pe care Varga l-a numit la CFR în locul său. Exclusiv
Adevărul
Înjunghiat de șapte ori pentru că a vrut să ajute. Reacția halucinantă a părinților adolescentului agresor...
Playtech
Cum ar putea Putin să atace Europa fără să declanșeze un război total. Scenariile de care se tem serviciile...
Digi FM
Cum își câștigă Marian Godină banii după demisia din Poliția Română. Are mai multe surse de venit
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"M-au înjurat de mamă și familie": scene neverosimile în UEFA Champions League! Bătaia face înconjurul lumii
Pro FM
"Nu mă rușinez cu iubirea mea. Nu o ascund, nu o neg". Ce i-a lăsat Paulei Seling un gust amar după ce și-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
"Au vrut să-mi facă terapie cu electroșocuri". Fosta soție a lui Bradley Cooper, despre coșmarul vieții ei
Adevarul
Rețeaua de la Viena. Legăturile însărcinatei de afaceri a României cu cercurile din jurul lui Călin Georgescu
Newsweek
Când intră pensia, indemnizația de handicap, alocația în septembrie? Care sume vor fi plătite în avans?
Digi FM
Aryna Sabalenka, apariție spectaculoasă la US Open. Rochia transparentă a fost eclipsată de bijuteriile de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson nu a dormit niciodată cu iubita lui, deși sunt împreună de patru ani. Motivul surprinzător...
Digi Animal World
Câinele tău este mereu agitat? 6 semne care pot indica mai mult decât o simplă energie
Film Now
A ales o viață de „pustnică”, dar a revenit după 2 ani. Cine este actrița care a atras toate privirile la...
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja