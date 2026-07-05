Live TV

Foto Asociaţia Pro Infrastructură solicită CNAIR să deschidă circulaţia pe A3, Poarta Sălajului - Zimbor, până la sfârşitul lunii iulie

Data actualizării: Data publicării:
autostrada transilvaniei
Foto: Asociația Pro Infrastructură/ Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Asociaţia Pro Infrastructură solicită oficialilor Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) să deschidă circulaţia pe autostrada A3, între Poarta Sălajului şi Zimbor, până cel târziu la sfârşitul lunii iulie. 

„Solicităm oficialilor CNAIR şi constructorului UMB să deschidă circulaţia pe A3 între Poarta Sălajului şi Zimbor până cel târziu la sfârşitul acestei luni. Nu mai este timp de irosit, lotul fiind şi aşa foarte întârziat. Mai sunt doar mărunţişuri de pus la punct în zona unui zid de sprijin şi în nodul Românaşi. Din păcate, tronsonul Nădăşelu-Zimbor mai are de aşteptat. Şi aici UMB a ieşit mult din contract. Are acum doar câteva echipe la structuri, taluzări, asfalt, marcaje şi finisare ici-colo, plus în spaţiile de servicii. Minimul necesar ca să termine cândva prin octombrie, în pas lejer. Grosul armatei UMB este pe A7, după cum am explicat din 2023 încoace”, afirmă reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastructură într-o postare pe Facebook. 

Sursa citată precizează că, „din fericire”, „turcii de la Ozaltin pot să dea gata devierile de la Topa Mică şi Nădăşelu în decembrie, cu vreo 3 luni înainte de termen”. 

„Atunci şoferii vor putea circula pe toţi cei 42,3 kilometri dintre Poarta Sălajului şi Nădăşelu şi mai departe pe Autostrada A3 până la Târgu Mureş, peste 155 kilometri”, menţionează sursa citată. 

Potrivit Asociaţiei Pro Infrastructură, contractele de pe Nădăşelu-Zimbor şi Zimbor-Poarta Sălajului „împlinesc şase ani de existenţă”, fiind „semnate cu UMB în 28.12.2020, respectiv 01.07.2020”. 

„Ambele prevăd câte 12 luni de proiectare şi alte 24 de execuţie. Au primit ordinele de începere în 25.01.2021 şi 31.05.2021 şi autorizaţiile de construire în mai multe etape în 2021, ultima fiind dată în decembrie 2021. Conform termenelor iniţiale, ar fi trebuit să fie finalizate în decembrie 2023, cel mai târziu în august 2024 dacă socotim şi disputele tehnice din dealul Zimbor şi dificultăţile din teren. Antreprenorul UMB este responsabil pentru o bună parte din întârziere, chiar dacă ţinem cont de problemele cu alunecările masive, cum ar fi cele de la Nădăşelu din septembrie 2021 şi de la Topa Mică în 2022, şi chiar dacă includem bâlbele, tergiversările şi indeciziile oficialilor CNAIR prin care am pierdut un an de zile”, explică sursa citată. 

Conform aceleiaşi surse, contractul aferent devierilor de traseu de la Nădăşelu şi Topa Mică a fost semnat cu Ozaltin în 5 iunie 2024 şi prevede nouă luni de proiectare şi 18 de execuţie.  

„Ordinul de începere aferent lucrărilor a fost dat în 04.08.2025, iar autorizaţiile de construire au fost emise în 11.07.2025 şi 01.09.2025. Aşadar, termenul de finalizare este martie 2027”, mai arată Asociaţia Pro Infrastructură. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
O tânără femeie care un troller/bagaj de mână într-un aeroport
2
O companie angajează o persoană care să se plimbe prin Europa. Oferă 3.000 de dolari pe...
parlamentul ungariei
3
Premierul Peter Magyar propune ca parlamentarii maghiari să nu poată rămâne mai mult de...
ricaraducanuactor12345
4
Rică Răducanu a ajuns de urgenţă la spital: „Nu sunt bine”
JAS-39 Gripen Ungaria
5
Avioane de luptă ungare JAS 39 Gripen ale NATO au fost ridicate la granița cu România...
FIFA a luat decizia: de 24 de ori "NU" pentru Istvan Kovacs!
Digi Sport
FIFA a luat decizia: de 24 de ori "NU" pentru Istvan Kovacs!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
autostrada transilvaniei
CNIR a emis decizia de expropriere pentru nodul Spinuş pe Autostrada Transilvania. La cât se ridică valoarea despăgubirilor
autostrada in lucru
Programul de guvernare. Reţea de autostrăzi și drumuri expres de cel puţin 2.000 kilometri în 2028
autostrada
Maratonul autostrăzilor: Ce șosele de mare viteză vor fi deschise anul acesta
autostrada transilvania
Lucrările la Autostrada Transilvania avansează: Secțiunile dintre Nădăşelu şi Zimbor sunt aproape finalizate
pasajul Basarab
Pasajul Basarab intră în reparații începând din iunie. Ce lucrări vor trebui făcute
Recomandările redacţiei
traian basescu inquam octav ganea
Traian Băsescu: „Este o cavalcadă a încălcărilor de Constituție și...
Ilie Bolojan.
Ionuț Pucheanu despre criza politică între PSD și PNL: „Pe noi nu ne...
Gotland, Suedia.
„Riscul este întotdeauna ca Rusia să devină disperată”: insula...
Președontele SUA, Donald Trump, la un summit NATO.
Cum transformă Trump NATO într-o afacere: „Trebuie să facem SUA să...
Ultimele știri
Băsescu, despre summitul NATO: „Este cel mai important de la înființarea organizației”. Ce a spus despre trupele americane din Europa
CM 2026. „Scandalos”: FIFA a „șters” un cartonaș roșu pentru SUA, înaintea meciului din optimi cu Belgia
Iran. Trei dintre fiii lui Ali Khamenei, prezenţi la funeralii. Care a fost marele absent de la ceremonii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
După 70 de ani, a aflat că mama ei nu murise, ci că fusese victima unei adopții ilegale: „Am fost vândută pe...
Cancan
Cabral, primele imagini cu noua iubită! Se anunță o mega-relație în showbiz
Fanatik.ro
Adi Mutu, încântat de transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina: „O mișcare foarte bună!”
editiadedimineata.ro
Instagram a rulat reclame cu materiale de abuz sexual asupra copiilor din India
Fanatik.ro
Bolnav de cancer, vedeta Top Gear, Jeremy Clarkson, a semnat un contract neașteptat în Formula 1
Adevărul
Ucraina vrea ca jumătate dintre infanteriști să fie voluntari străini. Ce salarii oferă Kievul pentru a lupta...
Playtech
Casă construită fără autorizaţie. Cum poţi scăpa de amenda de la primărie sau Poliţia Locală
Digi FM
Fiica cea mare a lui Barack Obama a împlinit 28 de ani. Cum arată azi Malia și de ce a renunțat la numele de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Șoc în lumea fotbalului": l-au băgat în comă, de față cu familia! Detalii cu puternic impact emoțional
Pro FM
A rupt tăcerea după 20 de ani. Alanis Morissette, declarații despre despărțirea de Ryan Reynolds: „Am un...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sean Penn va regiza un film despre asaltul asupra Capitoliului și vrea în rolul principal un actor...
Adevarul
De ce arborii plantați de China în cadrul amplului program de reîmpădurire cresc cu 66% mai repede decât...
Newsweek
Avocatul Poporului refuză implicarea în creșterea pensiilor militare. Weber are 3 pensii de 5.000€/lună
Digi FM
„Cea mai bună decizie din viața mea”. Julia Roberts și Danny Moder au împlinit 24 de ani de căsnicie. Selfie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Creierul are de suferit dacă faci asta în fiecare dimineață. Nu ai nevoie de o rutină complicată pentru a...
Digi Animal World
De ce nu este recomandată zgarda pentru câini în timpul caniculei. Avertismentul medicilor veterinari
Film Now
Cine ar trebui să fie noul James Bond? George Clooney a dezvăluit favoritul său: „Este înalt, atrăgător...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...