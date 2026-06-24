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CNIR a aprobat proiectul pentru autorizația de construire a lotului Joseni-Ditrău, primul tronson montan al A8

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Proiectul include 18 poduri și pasaje, trei ecoducte pentru traversarea faunei, un nod rutier la Joseni și o descărcare provizorie la Ditrău, astfel încât lotul să poată fi deschis circulației independent de sectorul vecin. Sursa foto: Facebook/Horațiu Cosma
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Din articol
Constructorul este pregătit să înceapă lucrările Sectorul montan al A8 va costa circa 4 miliarde de euro

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a aprobat proiectul pentru autorizația de construire (PAC) pentru lotul Joseni - Ditrău, primul lot al secțiunii montane a Autostrăzii Unirii A8, înainte de termenul prevăzut în contract, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma. Potrivit acestuia, este și primul lot de autostradă construit vreodată în județul Harghita.

Documentația urmează să fie transmisă Ministerului Transporturilor, care va emite autorizația de construire, astfel încât lucrările să poată începe pe primul tronson al sectorului montan al A8.

„Este o bornă extrem de importantă, deoarece vorbim despre primul şantier care se deschide pe sectorul montan al A8 şi, totodată, despre primul lot de autostradă construit vreodată în judeţul Harghita”, a scris Horațiu Cosma pe Facebook.

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Constructorul este pregătit să înceapă lucrările

Potrivit oficialului, organizarea de șantier este finalizată, iar constructorul este pregătit să înceapă lucrările cu peste 150 de muncitori în prima etapă.

De asemenea, două stații de betoane și o stație de asfalt sunt deja operaționale, iar drumurile de șantier au fost amenajate. În teren sunt pregătite 140 de utilaje pentru demararea lucrărilor.

Totodată, baza nouă pentru producția grinzilor va putea realiza zilnic câte trei grinzi de 40 de metri lungime.

Tronsonul Joseni - Ditrău are o lungime de 14,4 kilometri, iar asocierea de constructori din România și Bulgaria are la dispoziție doi ani pentru execuția lucrărilor.

Proiectul include 18 poduri și pasaje, trei ecoducte pentru traversarea faunei, un nod rutier la Joseni și o descărcare provizorie la Ditrău, astfel încât lotul să poată fi deschis circulației independent de sectorul vecin.

Sectorul montan al A8 va costa circa 4 miliarde de euro

Autostrada Unirii A8 va lega Moldova de Transilvania printr-o infrastructură rutieră de peste 110 kilometri pe sectorul montan, care se întinde între Sovata, județul Mureș, și Pipirig, județul Neamț.

Potrivit lui Horațiu Cosma, investiția în sectorul montan este estimată la aproximativ 4 miliarde de euro și presupune lucrări complexe, inclusiv zeci de viaducte și tuneluri, milioane de metri cubi de săpături și consolidări masive.

„Aceasta parcurge un relief dificil, cu zeci de viaducte, tuneluri, milioane de metri cubi de săpătură, consolidări masive şi alte tipuri de lucrări care vor transforma acest proiect într-unul dintre cele mai spectaculoase din România şi chiar din Europa”, a mai transmis secretarul de stat din Ministerul Transporturilor.

Editor : A.D.

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