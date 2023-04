Nicio înmatriculare de mașină la mâna a doua nu va mai fi posibilă fără dovada istoricului real, legal al acesteia. Este vorba despre un document care va cuprinde numărul real de kilometri ai autoturismului, avariile și reparațiile majore suferite. Actul va fi solicitat online de către vânzător și va fi obținut de la Registrul Auto Român (RAR), contra unei taxe. Proiectul a trecut deja de Parlament.

Mașina veche rămâne visul multor români, chiar și când vor să-și reînoiască garajul de acasă. Sute de mii de autoturisme de ocazie se vând anual în România. Majoritatea costă sub 10.000 de euro și au cel puțin 3, 4 proprietari. De multe ori însă, cumpărătorii s-au trezit înșelați. Ba din cauza kilometrajului măsluit, ba din cauza diverselor daune ascunse, nespecificate de negustor. Iar astfel de situații păguboase pentru clienți se întâmplă din cauză că-n momentul înmatriculării, statul român nu cere și istoricul oficial, clar, al mașinii, cum se întâmplă în Belgia, în Olanda sau Germania, de exemplu.

Parlamentul a decis însă că a venit timpul să limpezească oarecum și negustoria auto second-hand: înmatriculările de mașini vechi nu vor mai fi posibile fără „RAR Auto-Pass”, un document digital emis exclusiv de Registrul Auto Român, care atestă numărul real de kilometri și istoricul daunelor mașinii. În funcție de interesele personale ori de afaceri, vestea îi bucură pe unii și cam deloc pe alții.

Reporter: E bun Auto-Pass-ul ăsta și în România?

- „Da... Să zicem că-i bun. Pentru vânzător e mai... așa și așa, pentru cumpărător e foarte bun, totuși!”

Reporter: Pentru vânzător, de ce numai „așa și așa”?

- „... Na... Una e când era așa la liber și una e când... Nu știu ce să spun”.

Reporter: Care ar fi piedica pentru vânzător?

- „N-ar fi o piedică, pentru că până la urmă e corect să știe omul ce cumpără. Chiar n-ar fi nicio piedică”.

Marile societăți comeriale implicate în negoțul cu mașini vechi cred că noul act este o normalitate utilă. Potențialii cumpărători, așijderea. Dar, au păreri împărțite. Cei care au fost păcăliți deja de străini nu mai au încredere nici în hârtiile emise de țările occidentale, cu pretenții de corectitudine.

- „O idee foarte bună!”

- „O să fie totul mai transparent, practic”.

- „Da!”.

- „Sunteți sigur?”.

- „Nu știu. De asta vă întrebăm pe dumneavoastră”.

- „Ați cumpărat vreodată vreo mașină din Germania cu kilometri făcuți?”

Reporter: Atunci, spuneți dumneavoastră că și acest pass n-o să fie tocmai de bun augur pentru cumpărător?

- „Pentru România, da. Dar dacă vine de dincolo făcută... ce credeți?”

Reporter: Păi este posibil?

- „Nu... Doamne ferește! Nemții sunt... Câți dealeri de mașini nemți ați văzut în Germania?”

- „1%”.



- „Mie mi se pare o chestie foarte inteligentă, pentru că afli ce are mașina”.

Nicolae Răgălie, director general târg de mașini noi second-hand: „Da, este în opinia mea un document important. Este o societate sigură care-l oferă și este de mare folos”.

Reporter: Ar aduce un plus în siguranța circulației?

Nicolae Răgălie, director general târg de mașini noi second-hand: „Aduce un plus în siguranța circulației, dar kilometrajul nu prea se mai dă înapoi. Este, în opinia mea, o chestiune de domeniul trecutului. În momentul de față or mai fi cine știe ce cazuri foarte rare. Evident că trebuie o bază de date cu milioane de mașini. Nu este ușor de făcut. S-ar putea să dureze chiar mai mult de un an și jumătate”.

Proiectul de lege votat de Parlament așteaptă acordul Președinției. Dacă va intra în vigoare, documentul RAR Auto - Pass va fi emis cel mai devreme peste un an și jumătate. Până atunci, conform legii, Registrul Auto Român va fi obligat să-și implementeze platforma de date și informații în acest sens, atât cu ajutorul stațiilor proprii, cât și prin intermediul centrelor ITP autorizate.

Orice persoană, în baza unei serii de șasiu, poate folosi în prezent RAR Istoric Vehicul pentru a obține un raport cu informații despre acea mașină, inclusiv kilometrajul înregistrat la fiecare interval de ITP.

