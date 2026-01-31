Live TV

Video Românii preferă mașinile la mâna a doua: șapte din zece autoturisme înmatriculate în România în 2025 au fost second-hand

Data publicării:
masini second hand intr-o parcare
Piaţa de maşini de second-hand din România, printre cele mai puţin transparente din Europa în ceea ce privește istoricul vehiculelor.
Din articol
Cele mai căutate modele

Românii preferă mașinile la mâna a doua, arată datele oficiale ale Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI). Bugetul mic îi determină pe mulți să cumpere astfel de mașini. Aceștia țin cont de disponibilitatea achiziționării pieselor, de costurile reduse de întreținere, dar și de rezistență. Șapte din zece autoturisme (71,47%) înmatriculate în România în 2025 au fost second-hand.

Conform Plus-Auto.ro, în total, anul trecut, au fost înmatriculate 548.612 de autovehicule, dintre care 28,53% au fost mașini noi.

Analiza care cuprinde date la nivel național mai arată că bugetele limitate, costurile tot mai mari de întreținere, inflația și incertitudinile economice determină românii să caute mașini deja depreciate, dar încă fiabile, modele cu istoric verificabil și costuri mici de exploatare, echipări mai bune la același buget față de un autoturism nou și mașini care îndeplinesc aceleași nevoi pentru oameni diferiți: navetă, drumuri mixte, oraș, familie, costuri ținute sub control.

Cele mai căutate modele

Pe baza acestor considerente, mașinile marca Volkswagen, Dacia și BMW sunt cele mai căutate de către români. Astfel, din acest total, 27% sunt Volkswagen, ceea ce înseamnă că peste 148.000 de mașini înmatriculate în România sunt această marcă, preponderent modelul Golf.

În ceea ce privește mașinile noi, Dacia este cea mai cumpărată marcă la această categorie, cu 41.598 de exemplare (29,29%).

Pe segmentul de motorizare, aproape jumătate (48%) din totalul mașinilor înmatriculate în 2025 funcționează cu motorină (262.553 de unități), urmate de cele pe benzină (128.896) și modele hibride de tip 01 (cu 102.229 de unități, respectiv 18,64% din total).

În schimb, mașinile electrice au înregistrat 13.191 de înmatriculări, iar modelele hibrid de tip 02, un număr de 15.727 de exemplare. De asemenea, au fost înmatriculate 25.064 de unități din categoria autovehiculelor prevăzute cu GPL.

Totodată, Dacia predomină în opt unități administrativ-teritoriale - cu modelul Logan în județele Argeș și Călărași, precum și cu Duster, în județele Brăila, Harghita, Hunedoara, Ilfov, Maramureș și Municipiul București.

În același timp, BMW se află în topul preferințelor în județul Dolj, în special cu modelul BMW 320D.

În categoria mașinilor electrice se remarcă o competiție tot mai clară între Tesla și BYD, în 2025.

Citește și: Kilometraj manipulat, accidente nedeclarate. România, printre țările europene cu cele mai multe probleme la mașinile SH vândute

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
rubio si lavrov
1
Lavrov: Rusia va accepta garanții de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă”
Ukrainian President Zelenskyy New Year Address, Kyiv, Kiev Oblast, Ukraine - 31 Dec 2024
2
„Dacă îndrăznește”. Volodimir Zelenski a răspuns cu o invitație la propunerea lui...
kadrov
3
Ramzan Kadîrov se opune negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina: „Trebuie...
nicusor dan sustine un discurs
4
Nicușor Dan: „Am discutat cu Bolojan, Fritz și Grindeanu, separat. Nu vreau să interferez...
Dmitri Medvedev (stânga). Donald Trump (dreapta)
5
Avertisment de la Kremlin pentru Trump: Condițiile Rusiei pentru un nou tratat nuclear cu...
FOTO Direct pe cameră! Djokovic, TREI cuvinte care au făcut înconjurul lumii: ”Nimeni nu a lăsat vreodată un mesaj mai brutal”
Digi Sport
FOTO Direct pe cameră! Djokovic, TREI cuvinte care au făcut înconjurul lumii: ”Nimeni nu a lăsat vreodată un mesaj mai brutal”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bmw
Misterul mașinilor de lux din Rusia care nu au mai vrut să pornească a fost descifrat
Saudi Arabia Dakar Rally
Dacia câștigă Raliul Dakar. Nasser Al-Attiyah, campion pentru a șasea oară
FABRICA DACIA
Amenzi uriașe pentru Dacia și Renault de la Consiliul Concurenței: câte 16, respectiv 9 milioane de euro. Motivul sancțiunilor
volkswagen shutterstock_1154271856
Pentru prima oară în 88 de ani, Volkswagen închide o fabrică din Germania
Lada
Producția de autoturisme Lada se așteaptă să scadă cu 40% în acest an. Brandul rusesc fabrică acum mai puțin decât Dacia, la Mioveni
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu daniel baluta congres psd
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă...
rachete nucleare pe fondul steagurilor sua si rusia
SUA și Rusia sunt în pragul unei noi curse a înarmărilor, în timp ce...
US releases thousands of Epstein investigation files under transparency law deadline
Noile documente publicate în cazul Epstein: sute de mențiuni despre...
Ikaria, Grecia.
Care este cea mai bună țară din Europa pentru pensionari, în 2026...
Ultimele știri
(P) Kaufland aduce „Mingea neoficială” la Transylvania Open: o inițiativă care face bine, dincolo de teren
De ce și-au cerut scuze rușii față de ucraineni și ce motiv au invocat pentru greșeala lor (NYT)
Actorul Ben Stiller condamnă ICE într-o „scrisoare către America”. „Trebuie să cerem dreptate și să punem capăt acestui haos letal”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna februarie 2026. Leii sunt în centrul atenției, Vărsătorii încep o transformare ce se întinde pe...
Cancan
A murit Iulia Ganea, femeia care a trăit 11 ani ca un bebeluș după ce a fost spulberată pe trecerea de...
Fanatik.ro
Florin Tănase, sacrificii uriaşe să joace pentru FCSB: „A luat taxi de la Belgrad până la Timişoara ca să...
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Ion Țiriac, pregătit să facă un pas uriaș în afaceri. E prima oară în România când se întâmplă asta
Adevărul
Avocata Adriana Georgescu se prezenta drept cheia puterii în România: promitea acces de la Cotroceni la Trump...
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
O fostă concurentă "Chefi la cuțite", model și actriță, a murit într-un accident în Israel. Avea 41 de ani și...
Digi Sport
Surpriză: a anunțat că divorțează! Și-a înșelat soțul cu prietenul lui. Cine a dat-o de gol: ”Își trimiteau...
Pro FM
Mira și iubitul ei s-au despărțit după "patru ani superbi". Comentariul lui Mihai Bendeac a primit sute de...
Film Now
Ultima apariție publică a lui Catherine O'Hara o arăta fragilă, la brațul soțului. Mai slabă ca oricând, dar...
Adevarul
Scutul de la Deveselu, în pericol? Ce s-ar întâmpla dacă SUA intră în conflict cu China: „Războaiele între...
Newsweek
Cum calculezi punctajul lunar la pensie? Când se aplică indice de corecție? Exemplu la salariu de 4.000 lei
Digi FM
Cu ce româncă celebră s-a iubit regizorul din spatele documentarului despre Melania Trump. A și fost logodit...
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Macaulay Culkin, omagiu sfâșietor după moartea lui Catherine O’Hara, mama lui în "Singur acasă": "Credeam că...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”