Ce tramvaie a pregătit Astra Vagoane Arad pentru patru mari orașe din România

Fabrica de tramvaie deţinută de Astra Vagoane Călători Arad ar urma să livreze 62 de garnituri din modelele Imperio şi Autentic în patru mari oraşe din România, în urma licitaţiilor organizate de administraţiile locale şi la care societatea a fost singurul ofertant, în două cazuri existând opţiunea de livrare suplimentară, în total, a încă 28 de tramvaie.





Omul de afaceri Valer Blidar, care controlează fabrica de material rulant Astra Vagoane Călători Arad, a declarat, joi, că a fost singurul ofertant la licitaţia ce s-a desfăşurat la Arad pentru zece tramvaie noi şi care s-a încheiat în urmă cu câteva zile. În acest context, fabrica ar urma să semneze contractul de livrare după ce perioada de evaluarea a ofertei va fi încheiată.



Potrivit lui Blidar, societatea pe care o conduce a fost singura care a avut oferte şi în oraşele Cluj-Napoca, unde ar urma să livreze 24 de tramvaie, Galaţi - 18 tramvaie şi Oradea - 10 tramvaie. În total, fabrica ar urma să producă şi să livreze în ţară cel puţin 62 de tramvaie, la care se mai pot adăuga 28, pentru că în două oraşe s-a prevăzut opţiunea de suplimentare a comenzilor.



"În cazul municipiului Oradea, în prima etapă vom livra 10 tramvaie, dar există opţiunea pentru încă 10, iar la Arad, pe lângă cele 10 de la licitaţie, există opţiunea extinderii achiziţiei cu alte 18", a declarat Blidar.



Întrebat de capacitatea la care lucrează fabrica de tramvaie din Arad, omul de afaceri a spus că noile contracte vor conduce la angajarea a cel puţin o sută de oameni, pentru a se face faţă producţiei.



Omul de afaceri a adăugat că în ţară "au început să fie organizate licitaţii pentru tramvaie în aproape toate oraşele care au acest tip de transport".



"Cu toate acestea, la unele licitaţii nu putem participa din cauza unei condiţii pe care nu o înţelegem, fiind cerute tramvaie cu o lungime mai mare decât orice se produce în ţara noastră. Noi vom livra în România, în baza contractelor pe care le avem, cele două modele, Imperio, cu lungimi de 27 sau 36 de metri, şi Autentic, care este un concept propriu şi are o lungime de 18 metri. Mai e şi problema că, după 40 de ani în care oraşele nu au cumpărat tramvaie noi, acum toate vor în acelaşi timp şi cu livrare în decurs de un an, ceea ce este foarte greu. Cu toate acestea, fabrica noastră a avut la licitaţii nu doar avantajul preţului scăzut, dar şi termenul de livrare mic", a spus Blidar.



Cu privire la contractele externe pentru tramvaie, Valer Blidar a spus că există unul cu o ţară din Uniunea Europeană, însă deocamdată nu are acordul acestui client pentru a da publicităţii informaţiile.



Fabrica de tramvaie din Arad are aproximativ 500 de angajaţi, iar împreună cu fabrica de vagoane călători grupul are peste 1.000 de salariaţi.

Sursa: Agerpres.ro

